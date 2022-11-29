Словарь состоит из трёх частей и содержит более 500 слов и 1700 библейских имён, расположенных в алфавитном порядке:

Часть 1 — толкование трудных, редких и устаревших слов русского языка, встречающихся в текстах Ветхого и Нового Заветов;

Часть 2 — значения слов иностранного происхождения, часто употребляющихся в современной духовной литературе;

Часть 3 — значения имён, встречающихся на страницах Библии.

После большинства слов иноязычного происхождения в скобках указан первоисточник, например: гр. (древнегреческий язык), др.-евр. (древнееврейский язык) и т.п. и этимон — слово, от которого происходит русская форма, а также перевод составных частей в сложных словах. В большинстве слов указано ударение.

Объяснения некоторых слов заимствованы из других источников и, поскольку они находятся в законченной, лаконичной форме, приняты мной без изменения. Они приведены дословно, взяты в кавычки и помещены с цифровым показателем использованного источника. При толковании некоторых слов и понятий, описании исторических фактов, дат, фамилий и т.п., если они заимствованы из различных источников, но полностью переработаны, дополнены и обобщены, то в этих случаях в конце текста приводится цифровой индекс источников, в которых можно найти подтверждение приведенных фактов.

Практически весь массив библейских имен и их значений взят из Популярной Библейской Энциклопедии 1891 г. Однако написание имен в Словаре приведено в соответствии с грамматическими нормами современного русского языка. Проведена проверка и корректировка ссылок на места текста Библии, где упоминаются приведенные имена. Значения заимствованных имен напечатаны первыми и, для упрощения, числовым индексом источника не снабжены.

Виктор Тхор – Краткий словарь библейских слов и имен

Толкование трудных, редких и устаревших слов русского языка, встречающихся в текстах Ветхого и Нового Заветов

Значение слов иностранного происхождения, часто употребляющихся в современной духовной литературе

О значении имен, встречающихся на страницах Библии

Wheaton: “Evangelical Word”, 1995. – 190 с.

Виктор Тхор – Краткий словарь библейских слов и имен - Содержание

От автора

О построении словаря и пользовании им

Условные сокращения

Часть 1. Толкование значения слов, встречающихся в Библии

Часть 2. Толкование значения слов, встречающихся в современной духовной литературе

Часть 3. Библейские имена и их значения

Библиография