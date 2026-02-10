Ця книга представляє квінтесенцію вчення одного з найоригінальніших мислителів XVIII століття — рабі Нахмана із Браслава. Головна теза видання винесена у заголовок: людина перебуває там, де її думки, тому надзвичайно важливо спрямовувати їх до світла.

Видання містить 100 ретельно відібраних висловів, що охоплюють теми віри, подолання депресії, пошуку сенсу та мистецтва бути щасливим попри все. Передмова Едуарда Докса допомагає читачеві зануритися в історичний та культурний контекст браславського хасидизму, адаптуючи давню мудрість до викликів сучасної людини. Це ідеальне видання для знайомства з «позитивною психологією» хасидизму.

Ти там, де твої думки - 100 мудрих висловів рабі Нахмана

пер. з івриту, передмова Е. Докса; худож. А.- Л. Фельдман; дизайн О. Здор

Київ : Веселка, 2021. 231 с.: іл.

ISBN 978-966-01-6064-4

Ти там, де твої думки. 100 мудрих висловів рабі Нахмана - Зміст

Докс Едуард. Передмова

ЖИТТЯ В ГАРМОНІЇ

У ДУХОВНІЙ ПОДОРОЖІ

З ВІРОЮ, ПРОСТОТОЮ І ПРАВДОЮ

ВІДКРИТИ ВОРОТА НЕБА

ЗАЛИШИТИ СМУТОК, ВІДШУКАТИ НАДІЮ ТА РАДІСТЬ

Джерела

Список ілюстрацій (картин)

Едуард (Едвард) Докс

Альберт-Лейзер Фельдман