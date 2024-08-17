Тиандер - Поездки скандинавов в Белое море

Ни в одной деятельности человек не нуждается в столь сильной нравственной поддержке, как в области отвлеченной научной работы. Заботы о насущном хлебе, текущие интересы жизни, потрясающие вопросы дня — отвлекают внимание от занятия давно минувшими делами, расшатывают веру в целесообразность такого рода труда. Но если, я все-таки довел до конца начатое еще на университетской скамье исследование, то этим обязан я всецело той помощи извне, признаться в которой я считаю своей священной и вместе с тем приятной обязанностью.

Уважение и любовь к науке вселил в меня пример моего почитаемого учителя, академика Александра Николаевича Веселовского. Его лекции и его беседы показали мне впервые, что знание — сила. Когда я стал разбираться в многочисленных трудах моего учителя, тогда только я понял, какая громадная затрата сил и времени требуется для установления даже самой мелкой истины, тогда только я проникся благоговением перед наукой — тем нерукотворным святилищем, которое воздвиг себе мощный гений человека. Прибавить хотя бы один камень к этому строению стало сокровеннейшим моим желанием.

Может быть, этой моей мечте никогда не суждено было бы осуществиться, если бы мои научные замыслы не встретили самого горячего сочувствия со стороны профессора Федора Александровича Брауна, в лице которого я нашел непосредственного руководителя. Федору Александровичу я обязан бесчисленными указаниями и советами; большинство затронутых мною вопросов служило предметом наших совместных обсуждений; когда собственное мое одушевление падало, то неослабевающий интерес его к моей работе подбодрял меня.

Историко-филологический факультет дважды командировал меня заграницу и согласился принять мое исследование к печатанию в своих Записках. Таким образом, я получил возможность заниматься в богатых книгохранилищах Стокгольма, Копенгагена и Лейпцига, получил средства на издание своего труда. Всеми, находящимися в моем распоряжении силами, я старался оправдать это щедрое ко мне доверие факультета.

Благодаря пособию, выданному мне Литературным Фондом, я, наконец, мог сложить с себя часть уроков и таким, образом приступить к печатанию моего исследования. При ,чтении корректур любезно приняли на себя труд помогать мне Е. П. Бернаскони и А. Р. Кулишер. И многие, многие еще содействовали успепшому окончанию моей работы.

Сознаюсь откровенно, что без этой разносторонней и обильной поддержке мое исследование никогда не увидело бы света. За недостатки моего труда извиняюсь перед уважаемыми учителями и благожелателями, и перед всеми, кто способствовал моей работе; за достоинства же ее, если таковые вообще имеются, приношу свою искреннюю благодарность всем своим прямым и косвенным сотрудникам.

Тиандер К. Ф. - Поездки скандинавов в Белое море

Ex Nord Lux: Тамбов, 2018. — 440 с.

Тиандер К. Ф. - Поездки скандинавов в Белое море - Содержание

Предисловие

Открытие морского пути в Белое море

I. Царство мертвых

II. Название севера

III. Свидетельства древних писателей

IV. Традиции готов

V. Из истории Адама Бременского

VI. Путешествие Отера

VII. Название Бьярмаланд

VIII. Гандвик

IX. Думбсгаф и Вегестаф

X. Страна великанов

XI. Открытие Гренландии и Америки

Разбор исландских саг

XII. Саги в русской науке

ХШ. Изучение саги об Орвар-Одде

XIV. Поездка Одда в Бьярмаланд

XV. Похождения Одда в стране великанов

XVI. Гипотеза о тождестве Одда и Отера

XVII. Песни о самсейском бое

XVIII. Прозаические рассказы о самсейском бое

XIX. Происхождение сказания о самсейском бое

XX. Сага о Гриме, отце Одда

XXI. Сага о Кетиле, деде Одда

XXII. Соотношение Кеталь-, Грим- и Орвар-Оддсаги

XXIII. Предсказание о смерти Одда

XXIV. Последние похождения и смерть Одда

XXV. Значение похода в Бьялкаланд

XXVI. Летописные сказания о вещем Олеге

XXVII. Параллели к сказанию о смерти Олега

XXVIII. Мелкие рассказы Орвар-Оддсаги

XXIX. Композиция Орвар-Оддсаги

XXX. Историческое время Орвар-Оддсаги

XXXI. Путешествие Хьёрлейва из Хальвсаги

ХХХII. Сага о Хальвдане, сыне Эйстейна

XXXIII. Сага о Хальвдане, воспитаннике Браны

XXXIV. Босасага

XXXV. Стюрлаугсага

Из Истории Саксона Грамматика

XXXVI. Об источниках Саксона

XXXVII. Этнографические сведения Саксона о Крайнем Севере

XXXVIII Случайные рассказы Саксона о бьярмах

XXXLX. Экспедиция короля Горма

XL. Сказание о Торкиле Адальфари

XLI. Сага о Торстейне Беармагн

XLH. Рассказ о Хельги, сыне Торира

XLHI. Мифы о царстве мертвых