Читателя незаинтересованного и предубежденного оно должно убедить в "актуальности" осуществленного в книге исследования. Подчас удовлетворить оба требования оказывается столь сложно, что у автора невольно возникает желание написать два предисловия: одно для тех, кому на самом деле адресована книга, а другое — для тех, кто будет оценивать ее, с точки зрения соответствия "действующим требованиям". В нашем случае, однако, подобного конфликта не возникает, поскольку, согласно твердому убеждению автора, первоначальный замысел, побудивший его приступить к работе над книгой, был обусловлен мотивами более чем актуальными. Если попробовать определить эти мотивы, то главным среди них окажется желание понять Россию. Сразу оговоримся: автор — не мегаломан, самоуверенно убежденный в своей способности решить задачу подобного масштаба. Однако и в праве на попытку сделать это он себе не отказывает.

Тем более, что, по нашему мнению, для современной Украины потребность в подлинном понимании России со все большей силой обнаруживает свою насущность. Украина сегодня не просто находится в состоянии национально-государственного самоопределения: речь идет фактически о ее рождении, которого она столь долго ждала, находясь в составе единого государственного целого с Россией. И каким бы ни было будущее Украины как независимого государства, уже в силу геополитической реальности присутствие России всегда будет оставаться фактором, непосредственно отражающимся на историческом бытии Украины. Следовательно, от того, в какой степени Украина будет понимать Россию, непосредственно будет зависеть степень адекватности ее отношения к России, а тем самым - степень ее свободы. Мифологическая картина мира была естественна до тех пор, пока человечество не разорвало пуповину, связывавшую его с природой: в таком состоянии "детскости" нормально относиться к миру, исходя из того, каким он кажется человеческой фантазии. Зрелое человечество, вступающее в активное взаимодействие с миром и преобразование его, должно опираться на то, каков этот мир на самом деле.

Точно так же на протяжении нескольких столетий "пуповинной связи" Украина смотрела на Россию сквозь мифологические "очки", какими бы эти мифы не оказывались: то ли провозглашением братского единства до полной утраты самоидентификации, то ли провозглашением России империей зла, на которую можно списать все собственные беды. Сегодня пуповина разорвана, однако Россия остается для Украины реальностью, считаться с которой придется всегда. И от того, в какой мере Украина в своем отношении к России освободится от мифологического восприятия воображаемого за действительное и станет основываться на трезвом понимании России в ее реальном естестве, в значительной степени будет зависеть мера ее свободы, ибо невежество - прямой путь к рабству. Сегодня наибольшую угрозу Украине несут не русские "шовинисты", а те, кто с неслыханным упрямством продолжают плодить мифы о России, убивая последние надежды на понимание того, чем Россия на самом деле есть, чего от нее действительно следует ожидать, и что, в конце концов, исходя из этого знания, нужно делать.

Тихолаз Анатолий - Платон и платонизм в русской религиозной философии второй половины XIX - начала XX веков

К.: ВиРА «Инсайт», 2003. 368 с.

ISBN 966-95755-7-5

Тихолаз Анатолий - Платон и платонизм в русской религиозной философии второй половины XIX - начала XX веков - Содержание

Предисловие

Глава 1. Предыстория: из истории проникновения и распространения платонизма в России

Глава 2. Русская религиозная философия и платонизм: выяснение отношений

Глава 3. Русский платонизм в лицах. Христианский платонизм Памфила Юркевича. Платон в философии всеединства Владимира Соловьева. Платонизм в творческом наследии Павла Флоренского

Глава 4. Эстетический платонизм русской религиозной философии

Глава 5. Исторический платонизм русской идеи

Послесловие

Список основной использованной литературы