Тихомиров Андрей - Книга пророка Амоса

Глава 1

1 Слова Амоса, одного из пастухов Фекойских, которые он [слышал] в видении об Израиле во дни Озии, царя Иудейского, и во дни Иеровоама, сына Иоасова, царя Израильского, за два года перед землетрясением. (Нет серьезных оснований сомневаться в историчности личности Амоса. Израильский царь Иеровоам II, сын Иоаса, правил с 783 по 743 г. до н. э., и время его правления было относительно спокойным. Выступления Амоса относятся, по-видимому, к последним годам царствования Иеровоама. Сам Амос – родом из Иудеи, первый пророк-писатель, однако его деятельность проходила в Израиле).

2 И сказал он: Господь возгремит с Сиона и даст глас Свой из Иерусалима, и восплачут хижины пастухов, и иссохнет вершина Кармила. (Амос, может быть, первый из пророков взял на себя сложную задачу оправдания бога (проблема теодицеи) перед израильтянами и иудеями. У Амоса Яхве еще сохранил многие черты национального бога Израиля. Его излюбленное местопребывание и культовое место – по-прежнему гора Сион и город Иерусалим. Оттуда Яхве будет насылать кары на провинившихся перед ним. Господин бог возгремит, как гром, и голосом с высоты Сиона из Иерусалима даст сигнал. Хижины пастухов могут "плакать", "священная" вершина Кармила высохнет, гора Кармил известна "победой" Илии над пророками Ваала).

Андрей Тихомиров - Книга пророка Амоса – научный комментарий текста

«Автор», 2023. – 22 с.

Андрей Тихомиров - Книга пророка Амоса - Содержание