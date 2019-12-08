Точное и своевременное слово – это свидетельство о новой реальности. Точное и своевременное слово, положенное на музыку, и есть новая реальность. Музыка и, прежде всего, общинное песнопение с самого начала были важными составляющими лютеранского богослужения и лютеранской духовности в целом. Oculara miracula longe minora sunt quam aurculara - «Чудеса, которые мы видим глазами, куда меньше тех чудес, что мы воспринимаем на слух».

Антон Тихомиров - Другими словами - Шедевры лютеранской духовной поэзии в историко-богословском контексте

М. : Издательство ББИ , 2020. - 227 с.

ISBN 978-5-89647-395-4

Антон Тихомиров - Другими словами - Содержание

Введение

Неудобный ритм Реформации

Пир во время чумы

Таинство любви и смерти

Застенчивый танец

Тьма перед рассветом

Полнозвучье тишины

Антон Тихомиров - Другими словами - Введение

Тот, кто знает, что понятие Евангелия - центральное в лютеранстве, понятие, без которого в церкви и в мире все попросту бессмысленно, может оценить всю справедливость слов Дедо Мюллера, утверждавшего, что для Лютера музыка была своего рода естественной формой Евангелия. Перефразируя это высказывание, можно сказать, что музыка в восприятии великого реформатора сама по себе была спасительным явлением! Если в этом и есть преувеличение, то не такое уж большое. Музыка имеет отношение к нашему вечному спасению. Точнее говоря, она есть предвкушение и предощущение того, что ожидает нас в вечности.

Об этом мы еще поговорим, а пока отметим несколько основополагающих истин евангелического вероучения. Согласно ему, вечность и спасение даются нам исключительно благодаря страданиям и смерти Иисуса Христа, а не нашим личным качествам, усилиям, делам и способностям. Но о страданиях и смерти Христа необходимо как-то узнать. А это возможно только через слово провозвестия. О том, что мы спасены благодаря Христу, мы слышим в вести об этом событии. Пока нам о нем не возвестили, мы (если честны по отношению к самим себе) видим и знаем лишь наш грех и проклятие. Соответственно, о совершившемся спасении человеку нужно сказать. Это должно быть слово, сказанное извне, verbum externum? Это слово - единственная наша надежда. Ведь внутри себя мы обнаруживаем лишь грех, а в мире - лишь принцип воздаяния. Здесь мы можем сделать еще один шаг вперед. Будучи возвещаемым, это слово, Евангелие, не просто рассуждает о спасении, оно непосредственно дает его нам.