Тихомирова - Психологическая темпометрия

Монография «Психологическая темпометрия» (2025) С. В. Тихомировой и Л. Н. Пестова представляет собой фундаментальное исследование природы субъективного времени. В отличие от классической психологии, рассматривающей время лишь как восприятие внешних стимулов, авторы выдвигают темпометрическую парадигму, где время понимается как активный продукт человеческой психики. Книга предлагает математически обоснованный метод измерения «внутренних часов» через продуцирование интервалов, вводя такие понятия, как тензор временной перспективы и «число Пси».

Особое внимание уделено неравномерности психических шкал и влиянию эмоционального напряжения на течение субъективного времени. Исследование охватывает широкий спектр областей: от клинической психологии и виртуальной реальности до прикладного применения в спорте, экономике и военном деле. Авторы доказывают, что ориентация человека в потоке событий определяется не физической секундой, а сложной динамикой внутренних векторов, которые могут ускоряться или замедляться под воздействием когнитивных нагрузок и волевых усилий.

Тихомирова С. В., Пестов Л. Н. - Психологическая темпометрия

М.: Эдитус, 2025. — 536 с.

ISBN 978-5-00217-526-0

Ключевые концепции и инновации

Парадигма продуцирования: Переход от пассивного восприятия времени к его активному «творению» субъектом.

Математический аппарат: Использование булевой алгебры и матричного представления (тензоров) для формализации временных состояний ($H, K, H^0, K^0$).

Число Пси ($\Psi$): Введение переменной величины субъективного мероопределения, противопоставленной константе $\pi$ в геометрии.

Напряжение и Темпометрика: Анализ того, как качество переживаний деформирует единичные временные интервалы.

Содержание

Теория (Гл. 1–5) Различие физического и психологического времени, неевклидовость временной перспективы, векторная теория.

Методология (Гл. 6–10) Метод продуцирования равных интервалов, темпометрические шкалы, тензорное и матричное представление данных.

Эксперименты (Гл. 11–16) Влияние эмоций, гендерные различия, метахрональные волны, особенности времени в виртуальной реальности и под водой.

Мировой контекст (Гл. 17–19) Анализ зарубежных исследований (Block, Zakay, Hancock), феномены японской школы, модели будущего.

Области практического применения