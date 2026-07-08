Тик - Практика исцеления через сны

Асклепий был милосердным греческим богом врачевания, чья традиция соединяла заботу о теле, душе и духе. В его святилища приходили люди, страдавшие от физических болезней, душевных ран и духовной утраты смысла; там они проходили очищение, молитву, ритуальную подготовку и инкубацию сна, ожидая, что во сне бог явится им и даст исцеляющее наставление. Эдвард Тик рассматривает эту древнюю практику не как музейный пережиток, а как утраченный источник западной медицины, психотерапии и религиозного понимания исцеления.

Книга ведёт читателя через миф об Асклепии, историю его святилищ, паломничества по Греции и современные клинические случаи, в которых сны, ритуал, символы, молитва и работа воображения становятся частью пути к целостности. Автор стремится показать, что современная медицина, сохранив научную силу, во многом потеряла сакральное измерение врачевания; возвращение к асклепианской мудрости, по его мысли, способно вновь соединить больницу, консультационный кабинет и человеческую душу в пространстве подлинного исцеления.

Тик Эдвард – Практика исцеления через сны – Привнесение древнегреческих мистерий в современную медицину

Пер. с англ. Данила Огородников; ред. Гаянэ Форат. – [Б. м.]: «Касталия», 2026. – 308 с.

ISBN 978-5-908110-77-8

Тик Эдвард – Практика исцеления через сны – Содержание