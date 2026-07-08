Тик - Практика исцеления через сны
Асклепий был милосердным греческим богом врачевания, чья традиция соединяла заботу о теле, душе и духе. В его святилища приходили люди, страдавшие от физических болезней, душевных ран и духовной утраты смысла; там они проходили очищение, молитву, ритуальную подготовку и инкубацию сна, ожидая, что во сне бог явится им и даст исцеляющее наставление. Эдвард Тик рассматривает эту древнюю практику не как музейный пережиток, а как утраченный источник западной медицины, психотерапии и религиозного понимания исцеления.
Книга ведёт читателя через миф об Асклепии, историю его святилищ, паломничества по Греции и современные клинические случаи, в которых сны, ритуал, символы, молитва и работа воображения становятся частью пути к целостности. Автор стремится показать, что современная медицина, сохранив научную силу, во многом потеряла сакральное измерение врачевания; возвращение к асклепианской мудрости, по его мысли, способно вновь соединить больницу, консультационный кабинет и человеческую душу в пространстве подлинного исцеления.
Тик Эдвард – Практика исцеления через сны – Привнесение древнегреческих мистерий в современную медицину
Пер. с англ. Данила Огородников; ред. Гаянэ Форат. – [Б. м.]: «Касталия», 2026. – 308 с.
ISBN 978-5-908110-77-8
Тик Эдвард – Практика исцеления через сны – Содержание
Гомеровский гимн Асклепию
Начинаю я свою хвалу к тебе
Предисловие
Вступительное слово
Часть первая. Обращение и призыв
Троянки
Часть вторая. Миф, память и смысл
Миф об Асклепии
Сон, миф и ритуал
Часть третья. Асклепианское паломничество
Сознательное мифотворчество
Место рождения и родина
Целительное святилище
Спаситель, странствующий по земле
Восставший из мёртвых
Прекрасен он, но взят в осаду
Отец медицины
К столице империи
Примиряя науку и дух
Древнейший психиатр
Асклепий и Христос
Часть четвертая. Асклепианское исцеление сегодня
Святой среди гор
Современное исцеление через сны
Корабль смерти и жизни
«Что за сон был послан Богом»
Сократ на Крите
Змей возвращается
Асклепий приходит на дом
Будущее асклепианской медицины
Часть пятая. Благословение
Благословение Асклепия
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