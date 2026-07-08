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Тик - Практика исцеления через сны

Тик - Практика исцеления через сны
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, **Theology and Science, Science and Technology, History, Psychology Psychotherapy, **Practical Psychology, **Analytical/Depth Psychology, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Esotericism Mysticism Kabbalah, Health

Асклепий был милосердным греческим богом врачевания, чья традиция соединяла заботу о теле, душе и духе. В его святилища приходили люди, страдавшие от физических болезней, душевных ран и духовной утраты смысла; там они проходили очищение, молитву, ритуальную подготовку и инкубацию сна, ожидая, что во сне бог явится им и даст исцеляющее наставление. Эдвард Тик рассматривает эту древнюю практику не как музейный пережиток, а как утраченный источник западной медицины, психотерапии и религиозного понимания исцеления.

Книга ведёт читателя через миф об Асклепии, историю его святилищ, паломничества по Греции и современные клинические случаи, в которых сны, ритуал, символы, молитва и работа воображения становятся частью пути к целостности. Автор стремится показать, что современная медицина, сохранив научную силу, во многом потеряла сакральное измерение врачевания; возвращение к асклепианской мудрости, по его мысли, способно вновь соединить больницу, консультационный кабинет и человеческую душу в пространстве подлинного исцеления.

Тик Эдвард – Практика исцеления через сны – Привнесение древнегреческих мистерий в современную медицину

Пер. с англ. Данила Огородников; ред. Гаянэ Форат. – [Б. м.]: «Касталия», 2026. – 308 с.
ISBN 978-5-908110-77-8

Тик Эдвард – Практика исцеления через сны – Содержание

  • Гомеровский гимн Асклепию

  • Начинаю я свою хвалу к тебе

  • Предисловие

  • Вступительное слово

  • Часть первая. Обращение и призыв

    • Троянки

  • Часть вторая. Миф, память и смысл

    • Миф об Асклепии

    • Сон, миф и ритуал

  • Часть третья. Асклепианское паломничество

    • Сознательное мифотворчество

    • Место рождения и родина

    • Целительное святилище

    • Спаситель, странствующий по земле

    • Восставший из мёртвых

    • Прекрасен он, но взят в осаду

    • Отец медицины

    • К столице империи

    • Примиряя науку и дух

    • Древнейший психиатр

    • Асклепий и Христос

  • Часть четвертая. Асклепианское исцеление сегодня

    • Святой среди гор

    • Современное исцеление через сны

    • Корабль смерти и жизни

    • «Что за сон был послан Богом»

    • Сократ на Крите

    • Змей возвращается

    • Асклепий приходит на дом

    • Будущее асклепианской медицины

  • Часть пятая. Благословение

    • Благословение Асклепия

Views 48
Rating 5.0 / 5
Added 08.07.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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