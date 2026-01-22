Прежде всего я хочу сказать несколько слов о периоде после Реформации, а именно, развитии ортодоксии. Теперь слово «ортодоксия» имеет два значения. Существует как восточная ортодоксия (православие), так и протестантская. Восточные Церкви, которые называют себя Православными (например, Русская и Греческая), делают это не столько из-за своих вероучительных интересов, сколько из-за их интереса к преданию.

Мы также должны отличать ортодоксию от фундаментализма. Ортодоксальный период протестантизма мало что имеет общего с тем, что называется фундаментализмом в Америке. Он, скорее, имеет особое отношение к схоластическому периоду протестантской истории.

Такого не знает американский фундаментализм. Протестантская ортодоксия была конструктивной. Она никогда не имела в себе ничего похожего на пиитический или ревивалистический фон американского фундаментализма. Она была объективной и конструктивной и старалась дать чистое и понятное учение о Боге и человеке в мире.

Пауль Тиллих - Протестантское богословие XIX-XX веков. История христианской мысли

Одесса: Издательство «Optimum», 2017 г. - 324 с.

ISBN 978-966-344-710-0

Пауль Тиллих - Протестантское богословие XIX-XX веков. История христианской мысли - Содержание

Введение: Проблема и метод

Примечания

Глава I. Различные акценты в ортодоксии, пиетизме и рационализме

A. Период ортодоксии

Б. Реакция пиетизма против ортодоксий

B. Возникновение рационализма

Примечания

Глава II. Просвещение и его проблемы

A. Природа Просвещения 1. Кантовское определение автономии 2. Концепты разума а) Универсальный разум б) Критический разум в) Интуитивный разум г) Технический разум 3. Концепт природы 4. Концепт гармонии

Б. Позиция человека Просвещения 1. Его буржуазный характер 2. Его идеал разумной религии 3. Его нравственность здравого смысла 4. Его субъективное чувство

B. Внутренние конфликты просвещения 1. Космический пессимизм 2. Культурные пороки 3. Личные пороки 4. Прогресс, основанный на безнравственности

Г. Исполнители и критики Просвещения 1. Руссо, Французская революция и романтизм 2. Юм, история религии и позитивизм 3. Кант, нравственная религия и радикальное зло

Примечания

Глава III. Реакция классического романтизма против просвещения

A. Лессинг, историческая критика и новое открытие Спинозы

Б. Синтез Спинозы и Канта

B. Природа Романтизма 1. Бесконечное и конечное 2. Эмоциональный и эстетический элементы в Романтизме 3. Возвращение к прошлому, и оценка традиций 4. Поиски единства и авторитета 5. Негативное и демоническое в Романтизме

Г. Классический богословский синтез: Фридрих Шлейермахер 1. Фон мысли Шлейермахера 2. Его концепт религии как чувства 3. Его позитивистское определение богословия 4. Его истолкование христианства

Д. Универсальный синтез: Георг Г. Ф. Гегель 1. Величие и трагический hybus гегелевской системы 2. Синтез Бога и человека (духа и лица) 3. Синтез религии и культуры (мысль и воображение) 4. Синтез государства и Церкви 5. Промысел, история и теодицея 6. Христос как реальность и символ 7. Вечность, а не бессмертие

Примечания

Глава IV. Распад универсального синтеза

A. Раскол в гегелевской школе 1. Историческая проблема: Штраус и Баур 2. Антропологическая проблема: Людвиг Фейербах

Б. Шеллинговская критика Гегеля

B. Религиозное возрождение и его богословские последствия 1. Природа европейского возрождения 2. Богословие реставрации 3. Естественные науки и борьба из-за Дарвина

Г. Экзистенциальное богословие Кьеркегора 1. Кьеркегоровская критика Гегеля 2. Этическое существование и человеческая ситуация (страх, отчаяние) 3. Природа веры (скачок и экзистенциальная истина) 4. Критика богословия и Церкви

Д. Политический радикализм и его богословская важность 1. Буржуазные радикалы 2. Отношение Маркса к Гегелю и Фейербаху. 3. Взгляд Маркса на человеческую ситуацию (отдаление) 4. Учение Маркса об идеологии и его нападки на религию 5. Политический эссенциализм Маркса 6. Пророческий элемент у Маркса

Е. Волюнтаризм и философия жизни 1. Шопенгауэровская идея воли 2. Ницшеанская идея воли и власти 3. Ницшианское учение о возмущении 4. «Смерть Бога» и новый идеал человека

Примечания

Глава V. Первые пути опосредствования

A. Опыт и библейское благовестие 1. Эрленгеновская школа 2. Мартин Келер

Б. Движение «Назад к Канту»

B. Адольф фон Гарнак

Г. Различные движения в богословии 1. Возрождение Лютера 2. Библейский реализм 3. Радикальная критика 4. Рудольф Бультман 5. Подход с точки зрения истории религий 6. Эрнст Трельч 7. Религиозный социализм 8. Карл Барт 9. Экзистенциализм

Примечания

А. Доброер Николай Алексеевич Полторацкий. Краткая биографическая справка