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Тиллих - Протестантское богословие XIX-XX веков

Тиллих - Протестантское богословие XIX-XX веков
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, History

Прежде всего я хочу сказать несколько слов о периоде после Реформации, а именно, развитии ортодоксии. Теперь слово «ортодоксия» имеет два значения. Существует как восточная ортодоксия (православие), так и протестантская. Восточные Церкви, которые называют себя Православными (например, Русская и Греческая), делают это не столько из-за своих вероучительных интересов, сколько из-за их интереса к преданию.

Мы также должны отличать ортодоксию от фундаментализма. Ортодоксальный период протестантизма мало что имеет общего с тем, что называется фундаментализмом в Америке. Он, скорее, имеет особое отношение к схоластическому периоду протестантской истории.

Такого не знает американский фундаментализм. Протестантская ортодоксия была конструктивной. Она никогда не имела в себе ничего похожего на пиитический или ревивалистический фон американского фундаментализма. Она была объективной и конструктивной и старалась дать чистое и понятное учение о Боге и человеке в мире.

Пауль Тиллих - Протестантское богословие XIX-XX веков. История христианской мысли

  • Одесса: Издательство «Optimum», 2017 г. - 324 с.

  • ISBN 978-966-344-710-0

Пауль Тиллих - Протестантское богословие XIX-XX веков. История христианской мысли - Содержание

Введение: Проблема и метод

Примечания

Глава I. Различные акценты в ортодоксии, пиетизме и рационализме

  • A. Период ортодоксии

  • Б. Реакция пиетизма против ортодоксий

  • B. Возникновение рационализма

  • Примечания

Глава II. Просвещение и его проблемы

  • A. Природа Просвещения

    • 1. Кантовское определение автономии

    • 2. Концепты разума

      • а) Универсальный разум

      • б) Критический разум

      • в) Интуитивный разум

      • г) Технический разум

    • 3. Концепт природы

    • 4. Концепт гармонии

  • Б. Позиция человека Просвещения

    • 1. Его буржуазный характер

    • 2. Его идеал разумной религии

    • 3. Его нравственность здравого смысла

    • 4. Его субъективное чувство

  • B. Внутренние конфликты просвещения

    • 1. Космический пессимизм

    • 2. Культурные пороки

    • 3. Личные пороки

    • 4. Прогресс, основанный на безнравственности

  • Г. Исполнители и критики Просвещения

    • 1. Руссо, Французская революция и романтизм

    • 2. Юм, история религии и позитивизм

    • 3. Кант, нравственная религия и радикальное зло

  • Примечания

Глава III. Реакция классического романтизма против просвещения

  • A. Лессинг, историческая критика и новое открытие Спинозы

  • Б. Синтез Спинозы и Канта

  • B. Природа Романтизма

    • 1. Бесконечное и конечное

    • 2. Эмоциональный и эстетический элементы в Романтизме

    • 3. Возвращение к прошлому, и оценка традиций

    • 4. Поиски единства и авторитета

    • 5. Негативное и демоническое в Романтизме

  • Г. Классический богословский синтез: Фридрих Шлейермахер

    • 1. Фон мысли Шлейермахера

    • 2. Его концепт религии как чувства

    • 3. Его позитивистское определение богословия

    • 4. Его истолкование христианства

  • Д. Универсальный синтез: Георг Г. Ф. Гегель

    • 1. Величие и трагический hybus гегелевской системы

    • 2. Синтез Бога и человека (духа и лица)

    • 3. Синтез религии и культуры (мысль и воображение)

    • 4. Синтез государства и Церкви

    • 5. Промысел, история и теодицея

    • 6. Христос как реальность и символ

    • 7. Вечность, а не бессмертие

  • Примечания

Глава IV. Распад универсального синтеза

  • A. Раскол в гегелевской школе

    • 1. Историческая проблема: Штраус и Баур

    • 2. Антропологическая проблема: Людвиг Фейербах

  • Б. Шеллинговская критика Гегеля

  • B. Религиозное возрождение и его богословские последствия

    • 1. Природа европейского возрождения

    • 2. Богословие реставрации

    • 3. Естественные науки и борьба из-за Дарвина

  • Г. Экзистенциальное богословие Кьеркегора

    • 1. Кьеркегоровская критика Гегеля

    • 2. Этическое существование и человеческая ситуация (страх, отчаяние)

    • 3. Природа веры (скачок и экзистенциальная истина)

    • 4. Критика богословия и Церкви

  • Д. Политический радикализм и его богословская важность

    • 1. Буржуазные радикалы

    • 2. Отношение Маркса к Гегелю и Фейербаху.

    • 3. Взгляд Маркса на человеческую ситуацию (отдаление)

    • 4. Учение Маркса об идеологии и его нападки на религию

    • 5. Политический эссенциализм Маркса

    • 6. Пророческий элемент у Маркса

  • Е. Волюнтаризм и философия жизни

    • 1. Шопенгауэровская идея воли

    • 2. Ницшеанская идея воли и власти

    • 3. Ницшианское учение о возмущении

    • 4. «Смерть Бога» и новый идеал человека

  • Примечания

Глава V. Первые пути опосредствования

  • A. Опыт и библейское благовестие

    • 1. Эрленгеновская школа

    • 2. Мартин Келер

  • Б. Движение «Назад к Канту»

  • B. Адольф фон Гарнак

  • Г. Различные движения в богословии

    • 1. Возрождение Лютера

    • 2. Библейский реализм

    • 3. Радикальная критика

    • 4. Рудольф Бультман

    • 5. Подход с точки зрения истории религий

    • 6. Эрнст Трельч

    • 7. Религиозный социализм

    • 8. Карл Барт

    • 9. Экзистенциализм

  • Примечания

А. Доброер Николай Алексеевич Полторацкий. Краткая биографическая справка

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Added 22.01.2026
Author esxatos
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