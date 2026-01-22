По глубине анализа и широте охвата богословских проблем богословская система Тиллиха не имеет себе равных в современной христианской мысли. И хотя она не укладывается в рамки ни одной из христианских конфессий (в том числе и в рамки протестантизма), Тиллих не игнорирует конфессиональные различия и не абстрагируется от них, но стремится понять породившие их причины и найти пути к их преодолению.

Пауль Тиллих - Систематическая теология

«Систематическая теология» - одно из наиболее фундаментальных произведений Пауля Тиллиха.

Пауль Тиллих - Систематическая теология - Тома 1-2 - Разум и откровение - Бытие и Бог

М.; СПб.: Университетская книга, 2000. 463 с.

Книга света

ISBN 5-7914-0023-3 (Книга света)

ISBN 5-7914-0053-8

Пауль Тиллих - Систематическая теология - Тома 1-2 - Разум и откровение - Бытие и Бог - Содержание

Предисловие

Том 1 Разум и откровение Бытие и Бог

Введение

Часть I Разум и откровение

Часть II Бытие и Бог

Том 2 Существование и Христос

Предисловие

Часть III Существование и Христос

Примечания

Пауль Тиллих - Систематическая теология - Том З - Жизнь и Дух - История и Царство Божие

М. — СПб.: Университетская книга, 2000. 415 с.

Книга света

ISBN 5-7914-0023-3 (Книга света)

ISBN 5-7914-0008-2

Пауль Тиллих - Систематическая теология - Том З - Жизнь и Дух - История и Царство Божие - Содержание

Предисловие

Часть 4 Жизнь и дух

I. Жизнь, ее амбивалентности и поиск неамбивалентной жизни

II. Духовное Присутствие

III. Божественный Дух и амбивалентности жизни

IV. Тринитарные символы

Часть V. История и Царство Божие

Введение Систематическое место пятой части

I. История и поиск Царства Божия

II. Царство Божие в истории

III. Царство Божие как конец истории