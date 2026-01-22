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Тиллих - Систематическая теология

Тиллих - Систематическая теология
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Educational
Series Книга света (9 books)

По глубине анализа и широте охвата богословских проблем богословская система Тиллиха не имеет себе равных в современной христианской мысли. И хотя она не укладывается в рамки ни одной из христианских конфессий (в том числе и в рамки протестантизма), Тиллих не игнорирует конфессиональные различия и не абстрагируется от них, но стремится понять породившие их причины и найти пути к их преодолению.

Пауль Тиллих - Систематическая теология

«Систематическая теология» - одно из наиболее фундаментальных произведений Пауля Тиллиха.

Пауль Тиллих - Систематическая теология - Тома 1-2 - Разум и откровение - Бытие и Бог

  • М.; СПб.: Университетская книга, 2000. 463 с.

  • Книга света

  • ISBN 5-7914-0023-3 (Книга света)

  • ISBN 5-7914-0053-8

Пауль Тиллих - Систематическая теология - Тома 1-2 - Разум и откровение - Бытие и Бог - Содержание

  • Предисловие

Том 1 Разум и откровение Бытие и Бог

  • Введение

  • Часть I Разум и откровение

  • Часть II Бытие и Бог

Том 2 Существование и Христос

  • Предисловие

  • Часть III Существование и Христос

  • Примечания

Пауль Тиллих - Систематическая теология - Том З - Жизнь и Дух - История и Царство Божие

  • М. — СПб.: Университетская книга, 2000. 415 с.

  • Книга света

  • ISBN 5-7914-0023-3 (Книга света)

  • ISBN 5-7914-0008-2

Пауль Тиллих - Систематическая теология - Том З - Жизнь и Дух - История и Царство Божие - Содержание

Предисловие

Часть 4 Жизнь и дух

  • I. Жизнь, ее амбивалентности и поиск неамбивалентной жизни

  • II. Духовное Присутствие

  • III. Божественный Дух и амбивалентности жизни

  • IV. Тринитарные символы

Часть V. История и Царство Божие

  • Введение Систематическое место пятой части

  • I. История и поиск Царства Божия

  • II. Царство Божие в истории

  • III. Царство Божие как конец истории

  • Комментарии

  • О.Я. Зоткина «И этому испытанию никогда не приходит конец…»

  • Примечания

  • Именной указатель

Views 323
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Added 22.01.2026
Author esxatos
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