Тиллих - Систематическая теология
По глубине анализа и широте охвата богословских проблем богословская система Тиллиха не имеет себе равных в современной христианской мысли. И хотя она не укладывается в рамки ни одной из христианских конфессий (в том числе и в рамки протестантизма), Тиллих не игнорирует конфессиональные различия и не абстрагируется от них, но стремится понять породившие их причины и найти пути к их преодолению.
Пауль Тиллих - Систематическая теология
«Систематическая теология» - одно из наиболее фундаментальных произведений Пауля Тиллиха.
Пауль Тиллих - Систематическая теология - Тома 1-2 - Разум и откровение - Бытие и Бог
М.; СПб.: Университетская книга, 2000. 463 с.
Книга света
ISBN 5-7914-0023-3 (Книга света)
ISBN 5-7914-0053-8
Пауль Тиллих - Систематическая теология - Тома 1-2 - Разум и откровение - Бытие и Бог - Содержание
Предисловие
Том 1 Разум и откровение Бытие и Бог
Введение
Часть I Разум и откровение
Часть II Бытие и Бог
Том 2 Существование и Христос
Предисловие
Часть III Существование и Христос
Примечания
Пауль Тиллих - Систематическая теология - Том З - Жизнь и Дух - История и Царство Божие
М. — СПб.: Университетская книга, 2000. 415 с.
Книга света
ISBN 5-7914-0023-3 (Книга света)
ISBN 5-7914-0008-2
Пауль Тиллих - Систематическая теология - Том З - Жизнь и Дух - История и Царство Божие - Содержание
Предисловие
Часть 4 Жизнь и дух
I. Жизнь, ее амбивалентности и поиск неамбивалентной жизни
II. Духовное Присутствие
III. Божественный Дух и амбивалентности жизни
IV. Тринитарные символы
Часть V. История и Царство Божие
Введение Систематическое место пятой части
I. История и поиск Царства Божия
II. Царство Божие в истории
III. Царство Божие как конец истории
Комментарии
О.Я. Зоткина «И этому испытанию никогда не приходит конец…»
Примечания
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