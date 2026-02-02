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Тиллих - Систематическая теология - том 1 и 2

Пауль Тиллих - Систематическая теология
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, PROTESTANTISM, Theology, Educational
Series Книга света (9 books)

В настоящем издании представлена новая редакция русского перевода «Систематической теологии», изданного в 2000 г. издательством «Университетская книга». Вследствие колоссальных изменений, произошедших в человеческом сознании в Новое время, традиционное христианское богословие утратило связь с жизнью, что стало одной из причин секуляризации современного западного мира (включая Россию). Чтобы восстановить эту связь, Тиллих предлагает новый богословский язык. В его богословской системе оппозиция «сущность-существование» рассматривается как важнейшая характеристика бытия; грехопадение понимается как отказ человека от своей сущности ради реализации себя в существовании; Иисус Христос — носитель Нового Бытия, в котором преодолевается разрыв между сущностью и существованием и связанные с ним последствия грехопадения.

Хотя до Тиллиха эта оппозиция систематически в богословии не использовалась, представление о ней - в явном или неявном виде - глубоко укоренено как в философской (начиная с Платона и даже ранее), так и в христианской мысли (начиная с апостола Павла). Новый язык позволяет Тиллиху дать современную онтологическую интерпретацию основных христианских понятий (таких как грех, спасение, вера, любовь), роли и значения церкви, действия Бога в истории, места религии в духовной жизни человека и ее связи с моралью и культурой.

По глубине анализа и широте охвата богословских проблем богословская система Тиллиха не имеет себе равных в современной христианской мысли. И хотя она не укладывается в рамки ни одной из христианских конфессий (в том числе и в рамки протестантизма), Тиллих не игнорирует конфессиональные различия и не абстрагируется от них, но стремится понять породившие их причины и найти пути к их преодолению.

Пауль Тиллих - Систематическая теология - Том 1 Разум и откровение - Бытие и Бог - Том 2 Существование и Христос

  • М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив / 2-е изд., испр. и доп. - 2017. -576 с.

  • Серия «Книга света»

  • ISBN 978-5-98712-585-4

Пауль Тиллих - Систематическая теология - Том 1 Разум и откровение - Бытие и Бог - Том 2 Существование и Христос - Содержание

TOM I

Предисловие

Введение

A.Точка зрения

  • 1. Весть и ситуация

  • 2. Апологетическая теология и керигма

Б. Природа систематической теологии

  • 3. Теологический круг

  • 4. Два формальных критерия всякой теологии

  • 5. Теология и христианство

  • 6. Теология и философия: вопрос

  • 7. Теология и философия: ответ

B.Структура теологии

Г. Метод и структура систематической теологии

  • 8. Источники систематической теологии

  • 9. Опыт и систематическая теология

  • 10. Норма систематической теологии

  • 11. Рациональный характер систематической теологии

  • 12. Метод корреляции

  • 13. Теологическая система

Часть I. Разум и откровение

  • I. Разум и поиск откровения

    • A.Структура разума

      • 1. Два понятия разума

      • 2. Субъективный и объективный разум

      • 3. Глубина разума

    • Б. Разум в существовании

      • 4. Конечность и двусмысленность реального разума

      • 5. Конфликты внутри реального разума и поиск откровения

    • B.Когнитивная функция разума и поиск откровения

      • 6. Онтологическая структура познания

      • 7. Когнитивные отношения

      • 8. Истина и верификация

  • II. Реальность откровения

    • A.Смысл откровения

      • 1. Признаки откровения

      • 2. Проводники откровения

      • 3. Динамика откровения: откровение первоначальное и зависимое

      • 4.Знание, получаемое в откровении

    • Б. Реальное откровение

      • 5. Реальное и окончательное откровение

      • 6. Окончательное откровение Иисуса как Христа

      • 7. История откровения

      • 8. Откровение и спасение

    • B.Разум в окончательном откровении

      • 9.Окончательное откровение преодолевает конфликт между автономией и гетерономией

      • 10. Окончательное откровение преодолевает конфликт между абсолютизмом и релятивизмом

      • 11. Окончательное откровение преодолевает конфликт между формализмом и эмоциональностью

    • Г. Основание откровения

      • 12. Бог и тайна откровения

      • 13. Окончательное откровение и Слово Божие

Часть II. Бытие и Бог

  • I. Бытие и вопрос о Боге

    • Введение: вопрос о бытии

    • A. Базисная онтологическая структура «я» и мир

      • 1. Человек, «я» и мир

      • 2. Логический и онтологический объект

    • Б. Онтологические элементы

      • 3. Индивидуализация и соучастие

      • 4. Динамика и форма

      • 5. Свобода и судьба

    • B.Бытие и конечность

    • 6. Бытие и небытие

      • 7. Конечное и бесконечное

      • 8. Конечность и категории

      • 9. Конечность и онтологические элементы

      • 10. Сущностное (эссенциальное) бытие и бытие в условиях существования (экзистенциальное бытие)

    • Г. Человеческая конечность и вопрос о Боге

      • 11.Возможность вопроса о Боге и так называемый онтологический аргумент

      • 12.Необходимость вопроса о Боге и так называемые космологические аргументы

  • II. Реальность Бога

    • А. Смысл «Бога»

      • 1. Феноменологическое описание

      • 2. Типологические соображения

    • Б. Реальность Бога

      • 3. Бог как бытие

      • 4. Бог как живой

      • 5. Бог как созидающий

      • 6. Бог как имеющий отношения со своим творением

Том 2

Предисловие

Введение

А. Соотношение второго тома «Систематической теологии» с первым томом и с системой в целом

Б. Подтверждение ответов, данных в первом томе

  • 1. По ту сторону натурализма и супранатурализма

  • 2. Использование в систематической теологии понятия бытия .

  • 3. Независимость и взаимозависимость экзистенциальных вопросов и теологических ответов

Часть III. Существование и Христос

  • I. Существование и поиск Христа

    • А. Существование и экзистенциализм

    • Б. Переход от сущности к существованию и символ «падение» .

    • В. Признаки отчуждения человека и понятие греха

    • Г. Экзистенциальное саморазрушение и учение о зле

    • Д. Поиск Нового Бытия и смысл «Христа»

  • II. Реальность Христа

    • А. Иисус как Христос

    • Б. Новое Бытие в Иисусе как Христе

    • В. Оценка христологического догмата

    • Г. Универсальное значение события «Иисус Христос»

    • Д. Новое Бытие в Иисусе как Христе как сила спасения

Комментарии (О.Я, Зоткина)

От редакции

Указатель имен. Составитель И.А. Осиновская

Предметный указатель. Составитель ИЛ. Осиновская

Views 1 694
Rating 5.0 / 5
Added 02.02.2026
Author esxatos
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5.0/5 (5)

Comments (2 comments)

Y
yowaq 5 years ago

Систематическая теология Пауля Тиллиха это пример Теологии. Теологии с большой буквы, когда учебник не набор цитат из Библии, которые часто вырваны из своего контекста, а Теологии как она живёт со времён Отцов Церкви, когда мыслить теологически и мыслить философски о божественном означало одно и то же. Не смотря на то, что Тиллих протестантский теолог, что для многих современных верующих означает протест против Традиции, у Тиллиха, как и у отцов Реформации, видна связь с Древней Церковью. Тогда Теология занималась не просто размышлениями о библейском тексте, но означала глубокое размышление о божественном и об окружающем мирах. Теолог это всегда часть своего времени и часть вневременного. Мне кажется, что Тиллих и его труд именно такие, отражают вечное и преходящее.
Хочу отметить, что у Тиллиха не простой язык (как и мысли), а философско-теологический — это помогает вдумчиво читать и размышлять :-)
E
esxatos 8 years ago

Спасибо, это знаменательный труд Тиллиха - фундамент теологии нашего времени. Хорошо, чтот осуществлено его переиздание, старое издание книги уже невозможно найти.

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