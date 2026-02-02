Тиллих - Систематическая теология - том 1 и 2

В настоящем издании представлена новая редакция русского перевода «Систематической теологии», изданного в 2000 г. издательством «Университетская книга». Вследствие колоссальных изменений, произошедших в человеческом сознании в Новое время, традиционное христианское богословие утратило связь с жизнью, что стало одной из причин секуляризации современного западного мира (включая Россию). Чтобы восстановить эту связь, Тиллих предлагает новый богословский язык. В его богословской системе оппозиция «сущность-существование» рассматривается как важнейшая характеристика бытия; грехопадение понимается как отказ человека от своей сущности ради реализации себя в существовании; Иисус Христос — носитель Нового Бытия, в котором преодолевается разрыв между сущностью и существованием и связанные с ним последствия грехопадения.

Хотя до Тиллиха эта оппозиция систематически в богословии не использовалась, представление о ней - в явном или неявном виде - глубоко укоренено как в философской (начиная с Платона и даже ранее), так и в христианской мысли (начиная с апостола Павла). Новый язык позволяет Тиллиху дать современную онтологическую интерпретацию основных христианских понятий (таких как грех, спасение, вера, любовь), роли и значения церкви, действия Бога в истории, места религии в духовной жизни человека и ее связи с моралью и культурой.

По глубине анализа и широте охвата богословских проблем богословская система Тиллиха не имеет себе равных в современной христианской мысли. И хотя она не укладывается в рамки ни одной из христианских конфессий (в том числе и в рамки протестантизма), Тиллих не игнорирует конфессиональные различия и не абстрагируется от них, но стремится понять породившие их причины и найти пути к их преодолению.

Пауль Тиллих - Систематическая теология - Том 1 Разум и откровение - Бытие и Бог - Том 2 Существование и Христос

М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив / 2-е изд., испр. и доп. - 2017. -576 с.

Серия «Книга света»

ISBN 978-5-98712-585-4

Пауль Тиллих - Систематическая теология - Том 1 Разум и откровение - Бытие и Бог - Том 2 Существование и Христос - Содержание

TOM I

Предисловие

Введение

A.Точка зрения

1. Весть и ситуация

2. Апологетическая теология и керигма

Б. Природа систематической теологии

3. Теологический круг

4. Два формальных критерия всякой теологии

5. Теология и христианство

6. Теология и философия: вопрос

7. Теология и философия: ответ

B.Структура теологии

Г. Метод и структура систематической теологии

8. Источники систематической теологии

9. Опыт и систематическая теология

10. Норма систематической теологии

11. Рациональный характер систематической теологии

12. Метод корреляции

13. Теологическая система

Часть I. Разум и откровение

I. Разум и поиск откровения A.Структура разума 1. Два понятия разума 2. Субъективный и объективный разум 3. Глубина разума Б. Разум в существовании 4. Конечность и двусмысленность реального разума 5. Конфликты внутри реального разума и поиск откровения B.Когнитивная функция разума и поиск откровения 6. Онтологическая структура познания 7. Когнитивные отношения 8. Истина и верификация

II. Реальность откровения A.Смысл откровения 1. Признаки откровения 2. Проводники откровения 3. Динамика откровения: откровение первоначальное и зависимое 4.Знание, получаемое в откровении Б. Реальное откровение 5. Реальное и окончательное откровение 6. Окончательное откровение Иисуса как Христа 7. История откровения 8. Откровение и спасение B.Разум в окончательном откровении 9.Окончательное откровение преодолевает конфликт между автономией и гетерономией 10. Окончательное откровение преодолевает конфликт между абсолютизмом и релятивизмом 11. Окончательное откровение преодолевает конфликт между формализмом и эмоциональностью Г. Основание откровения 12. Бог и тайна откровения 13. Окончательное откровение и Слово Божие



Часть II. Бытие и Бог

I. Бытие и вопрос о Боге Введение: вопрос о бытии A. Базисная онтологическая структура «я» и мир 1. Человек, «я» и мир 2. Логический и онтологический объект Б. Онтологические элементы 3. Индивидуализация и соучастие 4. Динамика и форма 5. Свобода и судьба B.Бытие и конечность 6. Бытие и небытие 7. Конечное и бесконечное 8. Конечность и категории 9. Конечность и онтологические элементы 10. Сущностное (эссенциальное) бытие и бытие в условиях существования (экзистенциальное бытие) Г. Человеческая конечность и вопрос о Боге 11.Возможность вопроса о Боге и так называемый онтологический аргумент 12.Необходимость вопроса о Боге и так называемые космологические аргументы

II. Реальность Бога А. Смысл «Бога» 1. Феноменологическое описание 2. Типологические соображения Б. Реальность Бога 3. Бог как бытие 4. Бог как живой 5. Бог как созидающий 6. Бог как имеющий отношения со своим творением



Том 2

Предисловие

Введение

А. Соотношение второго тома «Систематической теологии» с первым томом и с системой в целом

Б. Подтверждение ответов, данных в первом томе

1. По ту сторону натурализма и супранатурализма

2. Использование в систематической теологии понятия бытия .

3. Независимость и взаимозависимость экзистенциальных вопросов и теологических ответов

Часть III. Существование и Христос

I. Существование и поиск Христа А. Существование и экзистенциализм Б. Переход от сущности к существованию и символ «падение» . В. Признаки отчуждения человека и понятие греха Г. Экзистенциальное саморазрушение и учение о зле Д. Поиск Нового Бытия и смысл «Христа»

II. Реальность Христа А. Иисус как Христос Б. Новое Бытие в Иисусе как Христе В. Оценка христологического догмата Г. Универсальное значение события «Иисус Христос» Д. Новое Бытие в Иисусе как Христе как сила спасения



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От редакции

Указатель имен. Составитель И.А. Осиновская

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