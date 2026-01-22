Третьим томом завершается моя «Систематическая теология» . Последний том появляется шесть лет спустя после второго , который и сам появился через шесть лет после первого. Столь долгие промежутки между датами публикаций объясняются не только качественной и количественной неохватностью предмета, но и требованиями, предъявляемыми ко мне помимо моей непосредственной работы как теолога-систематика. Эти требования включают рассмотрение частных проблем в меньших по объему и не таких систематических книгах и раскрытие моих взглядов в лекциях и дискуссиях, проходивших в разных местах здесь и за границей. Я считал эти требования оправданными и стремился исполнить их, хотя это и задерживало завершение моей работы.

Но в конечном счете, учитывая мой возраст, дальнейшее отлагательство было бы непозволительно - хотя работа над книгой, в которой затронуто так много проблем , никогда не покажется достаточной . Как бы то ни было , но рано или поздно автор должен признать собственную конечность и вместе с ней - неполноту завершенного . Мощный импульс поступить именно так исходил от аспирантов, которые из года в год просили о том , чтобы все еще фрагментарная рукопись третьего тома стала доступна им для написания диссертаций по моей теологии. Эта сомнительная процедура должна была когда-то закончиться; кроме того, надо было наконец удовлетворить множество заявок на третий том. Временами мои друзья и я опасались, что система так и остается незаконченной. Однако этого не случилось, хотя даже в своей нынешней форме система фрагментарна, не всегда адекватна и зачастую спорна. Тем не менее она показывает тот уровень, которого достигла моя теологическая мысль. Ибо система призвана быть не только пунктом прибытия, но еще и пунктом отправления . Она должна быть как бы той ступенью , на которой предварительная истина кристаллизуется на бесконечном пути к Истине.

Пауль Тиллих - Систематическая теология - Том 3 Жизнь и Дух - История и Царство Божие

2-е изд. испр. и доп. - М.; СПб: Центр гуманитарных инициатив, 2017. - 496 с.

Серия «Книга света»

ISBN 978-5-98712-752-0

Пауль Тиллих - Систематическая теология - Том 3 Жизнь и Дух - История и Царство Божие - Содержание

От редакции

Предисловие

Введение

Часть IV. Жизнь и дух

I.Жизнь, ее двусмысленности и поиск недвусмысленной жизни A.Многомерное единство жизни Б. Самореализация жизни и ее двусмысленности B.Поиск недвусмысленной жизни и символы ее предвосхищения

II.Духовное Присутствие А. Проявление Духовного Присутствия в духе человека Б. Проявление Духовного Присутствия в историческом человечестве 1. Дух и Новое Бытие: двусмысленность и фрагмент 2. Духовное Присутствие и предвосхищение Нового Бытия в религиях 3. Духовное Присутствие в Иисусе как Христе: христология Духа 4. Духовное Присутствие и Новое Бытие в Духовном Сообществе

III.Божественный Дух и двусмысленности жизни A.Духовное Присутствие и двусмысленности религии Б. Духовное Присутствие и двусмысленности культуры B.Духовное Присутствие и двусмысленности морали Г. Исцеляющая сила Духовного Присутствия и двусмысленности жизни в целом

IV.Тринитарные символы A.Мотивы тринитарного символизма Б. Тринитарный догмат B.Заново открывая тринитарную проблему



Часть V. История и Царство Божие

Введение

Место пятой части в теологической системе и историческое измерение жизни

I. История и поиск Царства Божьего А. Жизнь и история 1. Человек и история 2. История и категории бытия 3. Динамика истории Б. Двусмысленности жизни в историческом измерении 1. Двусмысленности исторической самоинтеграции: империя и централизация 2. Двусмысленности исторического самосозидания: революция и реакция 3. Двусмысленности исторического самотрансцендирования: «третья стадия» как данное и как ожидаемое 4. Двусмысленность положения индивида в истории В. Интерпретации истории и поиск Царства Божьего 1. Проблема интерпретации истории 2. Отрицательные ответы на вопрос о смысле истории 3. Положительные, но неадекватные ответы на вопрос о смысле истории 4.Символ «Царство Божие» как ответ на вопрос о смысле истории

II.Царство Божие в истории A.Динамика истории и Новое Бытие 1. Идея «истории спасения» 2. Главное проявление Царства Божьего в истории 3. «Kairos» и «kairoi» 4. Историческое провидение Б. Царство Божие и церкви 1. Церкви как представители Царства Божьего в истории 2. Царство Божие и история церквей B.Царство Божие и всемирная история 1. Церковная история и всемирная история 2. Царство Божие и двусмысленности исторической самоинтеграции 3. Царство Божие и двусмысленности исторического самосозидания 4. Царство Божие и двусмысленности исторического самотрансцендирования 5. Царство Божие и двусмысленности индивида в истории

III.Царство Божие как конец истории А. Конец истории, или Вечная Жизнь 1. Двойной смысл «конца истории» и постоянное присутствие конца 2. Конец истории как возвышение временного к вечности 3. Конец истории как разоблачение негативного в качестве негативного, или «Окончательный Суд» 4. Конец истории и окончательное преодоление двусмысленностей жизни 5. Вечное блаженство как вечное преодоление негативного Б. Индивидуальная личность и ее вечная судьба 1. Универсальное и индивидуальное осуществление 2. Бессмертие как символ и как понятие 3. Смысл воскресения 4. Вечная жизнь и вечная смерть В. Царство Божие: время и вечность 1. Вечность и движение времени 2. Вечная жизнь и Божественная Жизнь



Комментарии (О.Я. Зоткина)

О.Я. Зоткина. «И этому испытанию никогда не приходит конец...»

Указатель имен. Составитель Е.Н. Балашова

Предметный указатель. Составители Е.Н.Балашова, И.Л.Осиновская