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Тиллих - Систематическая теология - Том 3 Жизнь и Дух - История и Царство Божие

Тиллих - Систематическая теология - Том 3 Жизнь и Дух - История и Царство Божие
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, PROTESTANTISM, Theology, Educational
Series Книга света (9 books)

Третьим томом завершается моя «Систематическая теология» . Последний том появляется шесть лет спустя после второго , который и сам появился через шесть лет после первого. Столь долгие промежутки между датами публикаций объясняются не только качественной и количественной неохватностью предмета, но и требованиями, предъявляемыми ко мне помимо моей непосредственной работы как теолога-систематика. Эти требования включают рассмотрение частных проблем в меньших по объему и не таких систематических книгах и раскрытие моих взглядов в лекциях и дискуссиях, проходивших в разных местах здесь и за границей. Я считал эти требования оправданными и стремился исполнить их, хотя это и задерживало завершение моей работы.

Но в конечном счете, учитывая мой возраст, дальнейшее отлагательство было бы непозволительно - хотя работа над книгой, в которой затронуто так много проблем , никогда не покажется достаточной . Как бы то ни было , но рано или поздно автор должен признать собственную конечность и вместе с ней - неполноту завершенного . Мощный импульс поступить именно так исходил от аспирантов, которые из года в год просили о том , чтобы все еще фрагментарная рукопись третьего тома стала доступна им для написания диссертаций по моей теологии. Эта сомнительная процедура должна была когда-то закончиться; кроме того, надо было наконец удовлетворить множество заявок на третий том. Временами мои друзья и я опасались, что система так и остается незаконченной. Однако этого не случилось, хотя даже в своей нынешней форме система фрагментарна, не всегда адекватна и зачастую спорна. Тем не менее она показывает тот уровень, которого достигла моя теологическая мысль. Ибо система призвана быть не только пунктом прибытия, но еще и пунктом отправления . Она должна быть как бы той ступенью , на которой предварительная истина кристаллизуется на бесконечном пути к Истине.

Пауль Тиллих - Систематическая теология - Том 3 Жизнь и Дух - История и Царство Божие

  • 2-е изд. испр. и доп. - М.; СПб: Центр гуманитарных инициатив, 2017. - 496 с.

  • Серия «Книга света»

  • ISBN 978-5-98712-752-0

Пауль Тиллих - Систематическая теология - Том 3 Жизнь и Дух - История и Царство Божие - Содержание

От редакции

Предисловие

Введение

Часть IV. Жизнь и дух

  • I.Жизнь, ее двусмысленности и поиск недвусмысленной жизни

    • A.Многомерное единство жизни

    • Б. Самореализация жизни и ее двусмысленности

    • B.Поиск недвусмысленной жизни и символы ее предвосхищения

  • II.Духовное Присутствие

    • А. Проявление Духовного Присутствия в духе человека

    • Б. Проявление Духовного Присутствия в историческом человечестве

    • 1. Дух и Новое Бытие: двусмысленность и фрагмент

    • 2. Духовное Присутствие и предвосхищение Нового Бытия в религиях

    • 3. Духовное Присутствие в Иисусе как Христе: христология Духа

    • 4. Духовное Присутствие и Новое Бытие в Духовном Сообществе

  • III.Божественный Дух и двусмысленности жизни

    • A.Духовное Присутствие и двусмысленности религии

    • Б. Духовное Присутствие и двусмысленности культуры

    • B.Духовное Присутствие и двусмысленности морали

    • Г. Исцеляющая сила Духовного Присутствия и двусмысленности жизни в целом

  • IV.Тринитарные символы

    • A.Мотивы тринитарного символизма

    • Б. Тринитарный догмат

    • B.Заново открывая тринитарную проблему

Часть V. История и Царство Божие

  • Введение

  • Место пятой части в теологической системе и историческое измерение жизни

  • I. История и поиск Царства Божьего

    • А. Жизнь и история

      • 1. Человек и история

      • 2. История и категории бытия

      • 3. Динамика истории

    • Б. Двусмысленности жизни в историческом измерении

      • 1. Двусмысленности исторической самоинтеграции: империя и централизация

      • 2. Двусмысленности исторического самосозидания: революция и реакция

      • 3. Двусмысленности исторического самотрансцендирования: «третья стадия» как данное и как ожидаемое

      • 4. Двусмысленность положения индивида в истории

    • В. Интерпретации истории и поиск Царства Божьего

      • 1. Проблема интерпретации истории

      • 2. Отрицательные ответы на вопрос о смысле истории

      • 3. Положительные, но неадекватные ответы на вопрос о смысле истории

      • 4.Символ «Царство Божие» как ответ на вопрос о смысле истории

  • II.Царство Божие в истории

    • A.Динамика истории и Новое Бытие

      • 1. Идея «истории спасения»

      • 2. Главное проявление Царства Божьего в истории

      • 3. «Kairos» и «kairoi»

      • 4. Историческое провидение

    • Б. Царство Божие и церкви

      • 1. Церкви как представители Царства Божьего в истории

      • 2. Царство Божие и история церквей

    • B.Царство Божие и всемирная история

      • 1. Церковная история и всемирная история

      • 2. Царство Божие и двусмысленности исторической самоинтеграции

      • 3. Царство Божие и двусмысленности исторического самосозидания

      • 4. Царство Божие и двусмысленности исторического самотрансцендирования

      • 5. Царство Божие и двусмысленности индивида в истории

  • III.Царство Божие как конец истории

    • А. Конец истории, или Вечная Жизнь

      • 1. Двойной смысл «конца истории» и постоянное присутствие конца

      • 2. Конец истории как возвышение временного к вечности

      • 3. Конец истории как разоблачение негативного в качестве негативного, или «Окончательный Суд»

      • 4. Конец истории и окончательное преодоление двусмысленностей жизни

      • 5. Вечное блаженство как вечное преодоление негативного

    • Б. Индивидуальная личность и ее вечная судьба

      • 1. Универсальное и индивидуальное осуществление

      • 2. Бессмертие как символ и как понятие

      • 3. Смысл воскресения

      • 4. Вечная жизнь и вечная смерть

    • В. Царство Божие: время и вечность

      • 1. Вечность и движение времени

      • 2. Вечная жизнь и Божественная Жизнь

Комментарии (О.Я. Зоткина)

О.Я. Зоткина. «И этому испытанию никогда не приходит конец...»

Указатель имен. Составитель Е.Н. Балашова

Предметный указатель. Составители Е.Н.Балашова, И.Л.Осиновская

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Added 22.01.2026
Author esxatos
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