Тиллих - Систематическая теология - Том 3 Жизнь и Дух - История и Царство Божие
Третьим томом завершается моя «Систематическая теология» . Последний том появляется шесть лет спустя после второго , который и сам появился через шесть лет после первого. Столь долгие промежутки между датами публикаций объясняются не только качественной и количественной неохватностью предмета, но и требованиями, предъявляемыми ко мне помимо моей непосредственной работы как теолога-систематика. Эти требования включают рассмотрение частных проблем в меньших по объему и не таких систематических книгах и раскрытие моих взглядов в лекциях и дискуссиях, проходивших в разных местах здесь и за границей. Я считал эти требования оправданными и стремился исполнить их, хотя это и задерживало завершение моей работы.
Но в конечном счете, учитывая мой возраст, дальнейшее отлагательство было бы непозволительно - хотя работа над книгой, в которой затронуто так много проблем , никогда не покажется достаточной . Как бы то ни было , но рано или поздно автор должен признать собственную конечность и вместе с ней - неполноту завершенного . Мощный импульс поступить именно так исходил от аспирантов, которые из года в год просили о том , чтобы все еще фрагментарная рукопись третьего тома стала доступна им для написания диссертаций по моей теологии. Эта сомнительная процедура должна была когда-то закончиться; кроме того, надо было наконец удовлетворить множество заявок на третий том. Временами мои друзья и я опасались, что система так и остается незаконченной. Однако этого не случилось, хотя даже в своей нынешней форме система фрагментарна, не всегда адекватна и зачастую спорна. Тем не менее она показывает тот уровень, которого достигла моя теологическая мысль. Ибо система призвана быть не только пунктом прибытия, но еще и пунктом отправления . Она должна быть как бы той ступенью , на которой предварительная истина кристаллизуется на бесконечном пути к Истине.
Пауль Тиллих - Систематическая теология - Том 3 Жизнь и Дух - История и Царство Божие
2-е изд. испр. и доп. - М.; СПб: Центр гуманитарных инициатив, 2017. - 496 с.
Серия «Книга света»
ISBN 978-5-98712-752-0
Пауль Тиллих - Систематическая теология - Том 3 Жизнь и Дух - История и Царство Божие - Содержание
От редакции
Предисловие
Введение
Часть IV. Жизнь и дух
I.Жизнь, ее двусмысленности и поиск недвусмысленной жизни
A.Многомерное единство жизни
Б. Самореализация жизни и ее двусмысленности
B.Поиск недвусмысленной жизни и символы ее предвосхищения
II.Духовное Присутствие
А. Проявление Духовного Присутствия в духе человека
Б. Проявление Духовного Присутствия в историческом человечестве
1. Дух и Новое Бытие: двусмысленность и фрагмент
2. Духовное Присутствие и предвосхищение Нового Бытия в религиях
3. Духовное Присутствие в Иисусе как Христе: христология Духа
4. Духовное Присутствие и Новое Бытие в Духовном Сообществе
III.Божественный Дух и двусмысленности жизни
A.Духовное Присутствие и двусмысленности религии
Б. Духовное Присутствие и двусмысленности культуры
B.Духовное Присутствие и двусмысленности морали
Г. Исцеляющая сила Духовного Присутствия и двусмысленности жизни в целом
IV.Тринитарные символы
A.Мотивы тринитарного символизма
Б. Тринитарный догмат
B.Заново открывая тринитарную проблему
Часть V. История и Царство Божие
Введение
Место пятой части в теологической системе и историческое измерение жизни
I. История и поиск Царства Божьего
А. Жизнь и история
1. Человек и история
2. История и категории бытия
3. Динамика истории
Б. Двусмысленности жизни в историческом измерении
1. Двусмысленности исторической самоинтеграции: империя и централизация
2. Двусмысленности исторического самосозидания: революция и реакция
3. Двусмысленности исторического самотрансцендирования: «третья стадия» как данное и как ожидаемое
4. Двусмысленность положения индивида в истории
В. Интерпретации истории и поиск Царства Божьего
1. Проблема интерпретации истории
2. Отрицательные ответы на вопрос о смысле истории
3. Положительные, но неадекватные ответы на вопрос о смысле истории
4.Символ «Царство Божие» как ответ на вопрос о смысле истории
II.Царство Божие в истории
A.Динамика истории и Новое Бытие
1. Идея «истории спасения»
2. Главное проявление Царства Божьего в истории
3. «Kairos» и «kairoi»
4. Историческое провидение
Б. Царство Божие и церкви
1. Церкви как представители Царства Божьего в истории
2. Царство Божие и история церквей
B.Царство Божие и всемирная история
1. Церковная история и всемирная история
2. Царство Божие и двусмысленности исторической самоинтеграции
3. Царство Божие и двусмысленности исторического самосозидания
4. Царство Божие и двусмысленности исторического самотрансцендирования
5. Царство Божие и двусмысленности индивида в истории
III.Царство Божие как конец истории
А. Конец истории, или Вечная Жизнь
1. Двойной смысл «конца истории» и постоянное присутствие конца
2. Конец истории как возвышение временного к вечности
3. Конец истории как разоблачение негативного в качестве негативного, или «Окончательный Суд»
4. Конец истории и окончательное преодоление двусмысленностей жизни
5. Вечное блаженство как вечное преодоление негативного
Б. Индивидуальная личность и ее вечная судьба
1. Универсальное и индивидуальное осуществление
2. Бессмертие как символ и как понятие
3. Смысл воскресения
4. Вечная жизнь и вечная смерть
В. Царство Божие: время и вечность
1. Вечность и движение времени
2. Вечная жизнь и Божественная Жизнь
Комментарии (О.Я. Зоткина)
О.Я. Зоткина. «И этому испытанию никогда не приходит конец...»
Указатель имен. Составитель Е.Н. Балашова
Предметный указатель. Составители Е.Н.Балашова, И.Л.Осиновская
No comments yet. Be the first!