Книга Светланы Тимохиной «История с хорошим концом — Рассказы и стихотворения для детей» представляет собой добрый и светлый сборник произведений, направленных на духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. Автор ставит задачу через простые и понятные сюжеты донести до детских сердец вечные истины о любви, сострадании, честности и вере в Бога. Основная идея книги заключается в том, что даже в самом сложном или грустном событии можно найти Божий промысел, а доброе сердце и молитва способны привести любую жизненную ситуацию к «хорошему концу».

Содержательная часть сборника включает в себя короткие поучительные рассказы из жизни современных детей, а также мелодичные стихотворения, которые легко запоминаются. Герои Тимохиной — это обычные мальчики и девочки, которые учатся прощать обиды, помогать старшим, заботиться о животных и видеть красоту Божьего мира. Автор умело переплетает повседневные дела с духовными размышлениями, объясняя маленькому читателю, почему важно быть послушным и как поступать по правде. Каждое произведение наполнено надеждой и теплом, что делает книгу идеальной для семейного чтения перед сном или для обсуждения в воскресной школе.

Текст написан живым, доступным и очень поэтичным языком, который находит отклик как у совсем юных слушателей, так и у школьников. Светлана Тимохина избегает сухого морализаторства, предпочитая говорить с детьми на языке образов и чувств. Работа служит прекрасным инструментом для родителей, желающих привить детям христианские ценности и эстетический вкус. Это чтение, которое не только развлекает, но и созидает внутренний мир ребенка, оставляя в душе чувство защищенности и уверенности в том, что добро всегда побеждает.

Светлана Тимохина - История с хорошим концом - Рассказы и стихотворения для детей

Steinhagen: Samenkorn e. V., 2018. – 209 с.

ISBN 978-3-86203-198-6

Светлана Тимохина - История с хорошим концом – Содержание

Слово автора

Важный урок

Вот так-то!

Злая зависть

История с хорошим концом

Как Маша стала красивой

Когда позовёт тебя

Кожаные кроссовки

Копилка

Лекарство от упрямства

Надёжный помощник Пэпэ

Наелся!

Неудачная прогулка

Неудержимые слова

Опасная неверность

Побеждённая лень

Подарок от Бога

Потерялась и нашлась

Самый-самый добрый

Сила прощения

Хорошее желание

В посёлке Радостном, на улице Ученической

20 историй из жизни семьи Новиковых

История первая Обыкновенный понедельник

История вторая Приятная находка

История третья Смелый поступок

История четвёртая Разноцветная радуга

История пятая Урок правды

История шестая Вредные подарки

История седьмая Два билета на завтра

История восьмая Радость для всех

История девятая Разговор с Костиком

История десятая И высохли слёзы

История одиннадцатая Упавшие яблоки

История двенадцатая Потерянная радость

История тринадцатая Возвращённая радость

История четырнадцатая Лев в клетке

История пятнадцатая В больнице

История шестнадцатая Урок терпения

История семнадцатая Разбитое стекло

История восемнадцатая Неожиданный гость

История девятнадцатая Правильный выбор

История двадцатая К новой жизни!

Послесловие