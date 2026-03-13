Тимохина - История с хорошим концом

Тимохина - История с хорошим концом
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Family, Philology Literature

Книга Светланы Тимохиной «История с хорошим концом — Рассказы и стихотворения для детей» представляет собой добрый и светлый сборник произведений, направленных на духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. Автор ставит задачу через простые и понятные сюжеты донести до детских сердец вечные истины о любви, сострадании, честности и вере в Бога. Основная идея книги заключается в том, что даже в самом сложном или грустном событии можно найти Божий промысел, а доброе сердце и молитва способны привести любую жизненную ситуацию к «хорошему концу».

Содержательная часть сборника включает в себя короткие поучительные рассказы из жизни современных детей, а также мелодичные стихотворения, которые легко запоминаются. Герои Тимохиной — это обычные мальчики и девочки, которые учатся прощать обиды, помогать старшим, заботиться о животных и видеть красоту Божьего мира. Автор умело переплетает повседневные дела с духовными размышлениями, объясняя маленькому читателю, почему важно быть послушным и как поступать по правде. Каждое произведение наполнено надеждой и теплом, что делает книгу идеальной для семейного чтения перед сном или для обсуждения в воскресной школе.

Текст написан живым, доступным и очень поэтичным языком, который находит отклик как у совсем юных слушателей, так и у школьников. Светлана Тимохина избегает сухого морализаторства, предпочитая говорить с детьми на языке образов и чувств. Работа служит прекрасным инструментом для родителей, желающих привить детям христианские ценности и эстетический вкус. Это чтение, которое не только развлекает, но и созидает внутренний мир ребенка, оставляя в душе чувство защищенности и уверенности в том, что добро всегда побеждает.

Светлана Тимохина - История с хорошим концом - Рассказы и стихотворения для детей

Steinhagen: Samenkorn e. V., 2018. – 209 с.

ISBN 978-3-86203-198-6

Светлана Тимохина - История с хорошим концом – Содержание

Слово автора

  • Важный урок

  • Вот так-то!

  • Злая зависть

  • История с хорошим концом

  • Как Маша стала красивой

  • Когда позовёт тебя

  • Кожаные кроссовки

  • Копилка

  • Лекарство от упрямства

  • Надёжный помощник Пэпэ

  • Наелся!

  • Неудачная прогулка

  • Неудержимые слова

  • Опасная неверность

  • Побеждённая лень

  • Подарок от Бога

  • Потерялась и нашлась

  • Самый-самый добрый

  • Сила прощения

  • Хорошее желание

  • В посёлке Радостном, на улице Ученической

20 историй из жизни семьи Новиковых

  • История первая Обыкновенный понедельник

  • История вторая Приятная находка

  • История третья Смелый поступок

  • История четвёртая Разноцветная радуга

  • История пятая Урок правды

  • История шестая Вредные подарки

  • История седьмая Два билета на завтра

  • История восьмая Радость для всех

  • История девятая Разговор с Костиком

  • История десятая И высохли слёзы

  • История одиннадцатая Упавшие яблоки

  • История двенадцатая Потерянная радость

  • История тринадцатая Возвращённая радость

  • История четырнадцатая Лев в клетке

  • История пятнадцатая В больнице

  • История шестнадцатая Урок терпения

  • История семнадцатая Разбитое стекло

  • История восемнадцатая Неожиданный гость

  • История девятнадцатая Правильный выбор

  • История двадцатая К новой жизни!

Послесловие

Added 13.03.2026
