Тинни - Как быть верным искателем Бога и верным родителем
Сколько прошло времени, а я по-прежнему отчетливо помню тот день. Стояла поздняя осень, лил дождь. Уже совсем скоро, в феврале, нашему первенцу Томми исполнится три года. Но праздновать его день рождения мы будем уже вчетвером — теперь появилась наша малышка Тери. Именно об этом мы и мечтали: два ребенка — мальчик и девочка.
Мы выбрали для них имена задолго до их рождения, еще во время медового месяца, и я тут же записала их прямо на свадебной салфетке с моим новым именем — «Миссис Том Фред Тинни». Том, Фетида, Томми и Тери — этого мы ждали, на это надеялись и за это молились. Теперь наши мечты стали реальностью. Относительно беззаботные дни «мы вдвоем» ушли, и наступили наполненные ответственностью дни «мы вчетвером».
В тот промозглый осенний день мне было двадцать с небольшим. Я смотрела в окно и старалась не плакать от переполнявших меня эмоций. Моему мужу нужно было ехать на служение и я видела, как неистово работают дворники нашей машины, очищая лобовое стекло от потоков воды. С одной стороны, я чувствовала себя очень счастливой и давала себе слово, что буду самой лучшей матерью на свете. Но при этом я по-прежнему ощущала глубокое желание духовных даров и внутреннее стремление к их обретению, равно как и сильное побуждение быть использованной Богом.
Я хотела быть соработником в Его Царстве, но в тот момент я чувствовала себя растерянной и запутавшейся. Я любила и Бога, и своих малышей, поэтому никак не могла решить, как мне жить дальше? Я все так же хотела делать что-то большое и важное для Бога. Мое желание быть верным искателем Бога оставалось таким же всепоглощающим. Однако в тот момент меня охватило огромное желание быть для своих детей верной матерью.
Томми Тинни – Как быть верным искателем Бога и верным родителем - Как расставить приоритеты пристрастий, будучи родителем
Пер. с англ. – К.: Варух, 2007. – 144 с.
ISBN 966-702373-7
Томми Тинни – Как быть верным искателем Бога и верным родителем – Содержание
Глава 1 Кем мне быть — верным искателем Бога или верным родителем?
— Фетида Тинни ...если я не могу быть в двух местах одновременно, могу ли я принимать участие в двух гонках?
Глава 2 Приоритеты ваших пристрастий
— Томми Тинни ...когда приходится выбирать между духовной страстью и родительской привязанностью.
Глава 3 Они могут убежать от вас, но не смогут убежать от Бога
— Джейн Хансен ...когда ваши мечты оборачиваются кошмаром.
Глава 4 Как быть тем, кем быть невозможно
— Фетида Тинни ...когда Он говорит, что я свят, а я не чувствую этого.
Глава 5 Замужем, есть дети
— Уэсли и Стейси Кемпбел ...когда обязанности и желания не совпадают.
Глава 6 О покое можно даже не мечтать
— Фетида Тинни ...когда отвлекают насущные проблемы.
Глава 7 Как сделать заурядное значительным
— Бет Алвес ...когда вы в плену повседневных забот.
Глава 8 Баланс обязанностей
— Д-р Джеймс Добсон ...когда приоритеты конфликтуют с устремлениями.
Глава 9 Скорость продвижения: наблюдая за временами
— Фетида Тинни ...когда вы не в состоянии сделать все, что хотели бы.
Глава 10 Я научила их ходить, могу ли я научить их бегать?
— Д-р Синди Джекобс ...когда бег наперегонки лучше, чем спринт в одиночку.
Глава 11 Какие истории рассказывать детям
— Т.Ф. и Фетида Тинни ...когда вы не знаете, что сказать, расскажите историю.
Глава 12 Полировка бриллиантов
— Датч и Сэси Шитс ...когда вы вытираете маленькие запачканные личика, вы полируете сияющие грани маленьких бриллиантов.
Глава 13 Скорость меняется — бег продолжается
— Фетида Тинни ...когда малыши становятся подростками.
Глава 14 Как добавить масла в их огонь
— Д-р Дик Истмэн ...когда кажется, что они не могут сделать это сами.
31-дневное молитвенное руководство для родителей, ищущих Бога
Благодарю