Сколько прошло времени, а я по-прежнему отчетливо помню тот день. Стояла поздняя осень, лил дождь. Уже совсем скоро, в феврале, нашему первенцу Томми исполнится три года. Но праздновать его день рождения мы будем уже вчетвером — теперь появилась наша малышка Тери. Именно об этом мы и мечтали: два ребенка — мальчик и девочка.

Мы выбрали для них имена задолго до их рождения, еще во время медового месяца, и я тут же записала их прямо на свадебной салфетке с моим новым именем — «Миссис Том Фред Тинни». Том, Фетида, Томми и Тери — этого мы ждали, на это надеялись и за это молились. Теперь наши мечты стали реальностью. Относительно беззаботные дни «мы вдвоем» ушли, и наступили наполненные ответственностью дни «мы вчетвером».

В тот промозглый осенний день мне было двадцать с небольшим. Я смотрела в окно и старалась не плакать от переполнявших меня эмоций. Моему мужу нужно было ехать на служение и я видела, как неистово работают дворники нашей машины, очищая лобовое стекло от потоков воды. С одной стороны, я чувствовала себя очень счастливой и давала себе слово, что буду самой лучшей матерью на свете. Но при этом я по-прежнему ощущала глубокое желание духовных даров и внутреннее стремление к их обретению, равно как и сильное побуждение быть использованной Богом.

Я хотела быть соработником в Его Царстве, но в тот момент я чувствовала себя растерянной и запутавшейся. Я любила и Бога, и своих малышей, поэтому никак не могла решить, как мне жить дальше? Я все так же хотела делать что-то большое и важное для Бога. Мое желание быть верным искателем Бога оставалось таким же всепоглощающим. Однако в тот момент меня охватило огромное желание быть для своих детей верной матерью.

Томми Тинни – Как быть верным искателем Бога и верным родителем - Как расставить приоритеты пристрастий, будучи родителем

Пер. с англ. – К.: Варух, 2007. – 144 с.

ISBN 966-702373-7

Томми Тинни – Как быть верным искателем Бога и верным родителем – Содержание

Глава 1 Кем мне быть — верным искателем Бога или верным родителем?

— Фетида Тинни ...если я не могу быть в двух местах одновременно, могу ли я принимать участие в двух гонках?

Глава 2 Приоритеты ваших пристрастий

— Томми Тинни ...когда приходится выбирать между духовной страстью и родительской привязанностью.

Глава 3 Они могут убежать от вас, но не смогут убежать от Бога

— Джейн Хансен ...когда ваши мечты оборачиваются кошмаром.

Глава 4 Как быть тем, кем быть невозможно

— Фетида Тинни ...когда Он говорит, что я свят, а я не чувствую этого.

Глава 5 Замужем, есть дети

— Уэсли и Стейси Кемпбел ...когда обязанности и желания не совпадают.

Глава 6 О покое можно даже не мечтать

— Фетида Тинни ...когда отвлекают насущные проблемы.

Глава 7 Как сделать заурядное значительным

— Бет Алвес ...когда вы в плену повседневных забот.

Глава 8 Баланс обязанностей

— Д-р Джеймс Добсон ...когда приоритеты конфликтуют с устремлениями.

Глава 9 Скорость продвижения: наблюдая за временами

— Фетида Тинни ...когда вы не в состоянии сделать все, что хотели бы.

Глава 10 Я научила их ходить, могу ли я научить их бегать?

— Д-р Синди Джекобс ...когда бег наперегонки лучше, чем спринт в одиночку.

Глава 11 Какие истории рассказывать детям

— Т.Ф. и Фетида Тинни ...когда вы не знаете, что сказать, расскажите историю.

Глава 12 Полировка бриллиантов

— Датч и Сэси Шитс ...когда вы вытираете маленькие запачканные личика, вы полируете сияющие грани маленьких бриллиантов.

Глава 13 Скорость меняется — бег продолжается

— Фетида Тинни ...когда малыши становятся подростками.

Глава 14 Как добавить масла в их огонь

— Д-р Дик Истмэн ...когда кажется, что они не могут сделать это сами.

31-дневное молитвенное руководство для родителей, ищущих Бога