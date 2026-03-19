Тинни - Как обрести благоволение Царя
Книга Томми Тинни «Как обрести благоволение Царя» (в оригинале Finding Favor with the King) представляет собой глубокое духовное размышление, вдохновленное библейской историей Есфири. Автор ставит задачу показать, что доступ в «царские покои» и обретение особого Божьего благоволения требуют от верующего серьезного процесса подготовки и очищения. Основная идея произведения заключается в том, что благоволение — это не случайный дар, а результат осознанного стремления сердца, которое ставит Личность Царя выше Его даров, и готовности пройти через «притирки» и испытания, чтобы стать достойным Его присутствия.
Содержательная часть книги детально анализирует этапы подготовки Есфири как метафору духовного пути современной церкви. Тинни последовательно разбирает значение «года очищения» — времени, когда будущая царица использовала мирровое масло и благовония, что символизирует покаяние и освящение. Автор уделяет значительное внимание роли евнуха Гегая, видя в нем образ Святого Духа, который единственный знает вкусы Царя и может подсказать, что именно радует Его сердце. В книге глубоко исследуется разница между теми, кто ищет лишь «руку» Бога (Его помощь и обеспечение), и теми, кто ищет Его «лицо», стремясь к глубокой интимности и разделению Его целей.
Текст написан в страстном, аллегорическом и очень личном стиле, который побуждает читателя к ревизии своих духовных приоритетов. Томми Тинни мастерски использует библейские образы, чтобы донести мысль о важности протокола и благоговения в поклонении, призывая верующих оставить потребительское отношение к вере. Работа служит фундаментальным ресурсом для тех, кто жаждет прорыва в молитвенной жизни и стремится к тому, чтобы их служение было отмечено явным Божьим одобрением. Это чтение помогает осознать, что путь к трону лежит через смирение и полное самоотречение, где единственным желанием остается радость в глазах Царя.
Томми Тинни – Как обрести благоволение Царя – Приготовься войти в Его присутствие
Пер. с англ. - Киев: Кириченко, 2010. – 208 с.
ISBN 978-966-4267־163־
Томми Тинни – Как обрести благоволение Царя – Содержание
Глава 1. Из простолюдинок в царицы. Стремительный взлет!
Глава 2. Царь или царство? Дворец или присутствие Царя?
Глава 3. Дворцовый этикет. Как вы можете поклоняться тому, что сами же низвергли!
Глава 4. Близость и влияние, или Как близкие взаимоотношения вытесняют правила
Глава 5. Свидание с царем. Что подарить Тому, Кто и так обладает всем?
Глава 6. Секрет управляющего. Обрести благоволение Царя
Глава 7. Благоволение и его спутники. Цель и ревность
Глава 8. А овчинка выделки стоит? Воспользоваться благоволением для достижения цели
Глава 9. Искусство поклонения "в виду врагов". Не отводя взгляда от Царя
Глава 10. Божественная бессонница, или Как истинное поклонение отняло у царя сон
Глава 11. Уместные вопросы не вовремя. Не спрашивай Его об этом! Не сейчас!
Глава 12. "И жили они долго и счастливо". Жизнь в Царском дворце, или Царский перстень
Двенадцать правил дворцового этикета
Примечания
