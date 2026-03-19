Книга Томми Тинни «Как обрести благоволение Царя» (в оригинале Finding Favor with the King) представляет собой глубокое духовное размышление, вдохновленное библейской историей Есфири. Автор ставит задачу показать, что доступ в «царские покои» и обретение особого Божьего благоволения требуют от верующего серьезного процесса подготовки и очищения. Основная идея произведения заключается в том, что благоволение — это не случайный дар, а результат осознанного стремления сердца, которое ставит Личность Царя выше Его даров, и готовности пройти через «притирки» и испытания, чтобы стать достойным Его присутствия.

Содержательная часть книги детально анализирует этапы подготовки Есфири как метафору духовного пути современной церкви. Тинни последовательно разбирает значение «года очищения» — времени, когда будущая царица использовала мирровое масло и благовония, что символизирует покаяние и освящение. Автор уделяет значительное внимание роли евнуха Гегая, видя в нем образ Святого Духа, который единственный знает вкусы Царя и может подсказать, что именно радует Его сердце. В книге глубоко исследуется разница между теми, кто ищет лишь «руку» Бога (Его помощь и обеспечение), и теми, кто ищет Его «лицо», стремясь к глубокой интимности и разделению Его целей.

Текст написан в страстном, аллегорическом и очень личном стиле, который побуждает читателя к ревизии своих духовных приоритетов. Томми Тинни мастерски использует библейские образы, чтобы донести мысль о важности протокола и благоговения в поклонении, призывая верующих оставить потребительское отношение к вере. Работа служит фундаментальным ресурсом для тех, кто жаждет прорыва в молитвенной жизни и стремится к тому, чтобы их служение было отмечено явным Божьим одобрением. Это чтение помогает осознать, что путь к трону лежит через смирение и полное самоотречение, где единственным желанием остается радость в глазах Царя.

Томми Тинни – Как обрести благоволение Царя – Приготовься войти в Его присутствие

Пер. с англ. - Киев: Кириченко, 2010. – 208 с.

ISBN 978-966-4267־163־

Томми Тинни – Как обрести благоволение Царя – Содержание

Глава 1. Из простолюдинок в царицы. Стремительный взлет!

Глава 2. Царь или царство? Дворец или присутствие Царя?

Глава 3. Дворцовый этикет. Как вы можете поклоняться тому, что сами же низвергли!

Глава 4. Близость и влияние, или Как близкие взаимоотношения вытесняют правила

Глава 5. Свидание с царем. Что подарить Тому, Кто и так обладает всем?

Глава 6. Секрет управляющего. Обрести благоволение Царя

Глава 7. Благоволение и его спутники. Цель и ревность

Глава 8. А овчинка выделки стоит? Воспользоваться благоволением для достижения цели

Глава 9. Искусство поклонения "в виду врагов". Не отводя взгляда от Царя

Глава 10. Божественная бессонница, или Как истинное поклонение отняло у царя сон

Глава 11. Уместные вопросы не вовремя. Не спрашивай Его об этом! Не сейчас!

Глава 12. "И жили они долго и счастливо". Жизнь в Царском дворце, или Царский перстень

Двенадцать правил дворцового этикета

Примечания