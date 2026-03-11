Типпинг - Радикальное Прощение. Родители и дети

Неосознаваемая боль детских ран ввергает многих людей в зависимость от наркотиков и алкоголя и создает основу для таких серьезных болезней, как рак (мы подробно изучили соответствующую литературу, когда готовились к своим выездным семинарам). Она же самым бесцеремонным способом вторгается в наши отношения. Это ей мы обязаны тем, что люди, как заколдованные, снова и снова совершают ошибки, не позволяющие им обрести личное счастье.

Книга Колина Типпинга «Радикальное прощение. Родители и дети» посвящена теме прощения в семейных отношениях, особенно между родителями и детьми. Автор рассматривает, как обиды, недопонимание и прошлые травмы могут влиять на отношения в семье и на внутреннее состояние человека.

Типпинг предлагает подход, основанный на идее «радикального прощения», который помогает изменить взгляд на болезненные ситуации, освободиться от чувства вины, обиды и гнева. В книге приводятся практические упражнения и рекомендации, помогающие читателю осознать свои чувства, переосмыслить прошлый опыт и восстановить гармонию в отношениях с близкими.

Издание будет полезно всем, кто стремится улучшить отношения в семье, освободиться от эмоциональных травм прошлого и научиться строить более здоровые и гармоничные связи с родными людьми.

«София Медиа», 2010

ISBN 978-5-906897-68-8

Типпинг Колин - Радикальное Прощение. Родители и дети. Почему так важно простить своих близких и как сделать это правильно - Содержание

Благодарность

Введение

1. Бог не ошибается. Колин Типпинг

2. Путь к пробуждению. Преподобная Меган О’Коннор

3. Как я простила свою прекрасную, замечательную, сумасшедшую мать. Ана Халаб

4. Оттаявшее сердце. История пробуждения и прощения. Джули Джоунз

5. Момент истины. Реальность не всегда реальна. Белла Роуз Фонтейн

6. Исцеление на работе. Президент компании прощает отца и деда и тем самым спасает компанию. Колин Типпинг

Об авторах