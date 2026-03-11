Типпинг - Радикальное Самопрощение. Прямой путь к подлинному приятию себя

Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Книга Колина Типпинга «Радикальное самопрощение» посвящена освобождению человека от чувства вины, самокритики и внутреннего осуждения. Автор предлагает особый подход к принятию себя, основанный на идее глубокой внутренней трансформации через осознание, прощение и изменение отношения к собственному прошлому.

В книге рассматриваются причины внутреннего самоосуждения, влияние прошлых ошибок на самооценку и способы освобождения от негативных убеждений. Типпинг предлагает практические упражнения и методики, которые помогают читателю научиться принимать себя, развивать внутреннюю гармонию и строить более осознанную жизнь.

Издание предназначено для всех, кто стремится избавиться от чувства вины, повысить самооценку и прийти к более глубокому принятию себя.

Типпинг Колин - Радикальное Самопрощение. Прямой путь к подлинному приятию себя

«София Медиа», 2011

ISBN 978-5-906897-22-0

Типпинг Колин - Радикальное Самопрощение. Прямой путь к подлинному приятию себя - Содержание

Благодарности

Введение

Часть I. Понять себя

  • Глава 1. Дао самопрощения

  • Глава 2. Человеческое «я»

  • Глава 3. Другие аспекты «я»

  • Глава 4. Работа с чувствами вины и стыда

Часть II. Инструменты радикального самопрощения

  • Глава 5. Пять этапов радикального самопрощения

  • Глава 6. Метод трех писем

  • Глава 7. Духовный разум

  • Глава 8. Извинение

  • Глава 9. Анкета радикального самопрощения

  • Глава 10. Анкета радикального самоприятия

  • Глава 11. Радикальное самопрощение для решения проблем с финансами, лишним весом и здоровьем

Заключение. Главное – полюбить себя

Литература

Вопросы для читательской дискуссии

Об авторе

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

