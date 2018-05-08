Серия «Judaica Rossica»

В сборнике публикуются работы студентов и аспирантов по библеистике, еврейской истории, философии, литературе и культурологии. Часть статей была прочитана на летних молодежных конференциях по иудаике в 2010, 2011 гг. (центр «Сэфер», г. Москва).

Для научных работников, студентов и аспирантов еврейских вузов и читателей, интересующихся проблемами истории и культуры евреев.

Тирош - Труды по иудаике - Выпуск 12

Издательство — «Сэфер» — 314 с.

Москва — 2012 г.

Тирош - труды по иудаике - Выпуск 12 - Содержание

Еврейская мысль и классические тексты

Юлия Будман (Москва) Псалмы Давида: структура, содержание и основные темы

Марина Гехт (Рига) Символика цветов Скинии в контексте мировой культуры и цветообозначений в Танахе

Сергей Григоришин (Киев) Идея божественного сияния в Еврейской Библии

Михаил Каранаев (Казань) Окончание восстания Хасмонеев: проблема датировки и ее интерпретации

Екатерина Олешкевич (Москва) Отношение мудрецов к римской власти и муниципальной политике (на основе отрывка Шаббат 33б - 34а)

Елисей Дмитриев (Москва) Политическая доктрина в экзегезе Филона Александрийского

Ясна Аксенова (Москва) Анализ рукописи сочинения Иегуды Гадасси «Эшколь Гакофер»

Дарья Ковалева (Москва) «Еврейский придворный» vs «привилегированный зиммий»: к вопросу о социальной характеристике еврейской элиты в Османской империи

Александра Макурова (Волгоград) Онтологизация межрелигиозного диалога в философии Франца Розенцвейга

Восточноевропейское еврейство

Андрей Шпирт (Москва) Православная церковь и дисциплинаризация иудейско-христианских отношений в Речи Посполитой в первой половине XVII века

Александр Ройтман (Кишинев) Исторические упоминания и воспоминания о «Гройсэ Шил» - главной синагоге евреев города Сороки, Бессарабия (1778-1941)

Екатерина Норкина (Санкт-Петербург) Еврейские погромы на «казачьей улице». К истории еврейских погромов на Кубани в октябре 1905 г.

Илья Печенин (Москва) Восприятие времени на страницах дореволюционной еврейской печати в Российской империи

Евгения Певзнер (Санкт-Петербург) Еврейские литературные общества в культурной жизни С.-Петербурга

Ольга Щука (Гродно) Материалы архивов Республики Беларусь, касающиеся деятельности еврейских политических партий и организаций в Западной Беларуси

Литература и межкультурные контакты

Алина Полонская (Москва) Тема любви в творчестве И. Л. Переца: первый романтик в идишской литературе

Илья Юзефович (Москва) «Лишний человек» и «талуш» как проекция отчуждения писателя

Оксана Щерба (Киев) Еврейская темпоральность в творчестве Бруно Шульца

Государство Израиль

Елизавета Якимова (Нижний Новгород) Участие Государства Израиль в ежегодных сессиях ВЭФ: политико-экономическая проблематика

Филипп Малахов (Москва) Институциональные аспекты денежно-кредитного регулирования в Израиле

Мария Суворова (Москва) Альтернативные источники энергии в ТЭК Израиля

Анастасия Степанянц (Москва) Трансформация сельскохозяйственных кооперативов в Израиле на современном этапе

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Тирош - труды по иудаике - Выпуск 12 - Идея божественного сияния в Еврейской Библии

Это первая из задуманного цикла статей на тему описания божественного сияния в ветхозаветном библейском корпусе. В дальнейшем я планирую рассмотреть эту тему в книгах пророков Исайи, Иезекииля, Захарии, Даниила, а также во Второзаконии, Исходе и Псалмах. Поскольку этот вопрос довольно популярен в научной литературе, чтобы не повторяться, я сузил обширную тематику божественного сияния лишь до одной проблемы. Она заключается в том, насколько библейские метафоры света, сияния, блеска являются релевантными для сравнения с аккадской категорией melammu. Такой подход, на мой взгляд, может стать важной предпосылкой для сравнительного анализа идеи божественного сияния в аккадской и древнееврейской литературе.

К тому же, предложенная установка позволяет разделить посвященную этой проблеме критическую научную литературу на ту, где появляется вопрос о melammu, и ту, где его нет. Ниже будут перечислены основные исследования, затрагивающие этот вопрос. Свою задачу я вижу в том, чтобы путем анализа и толкования отдельных фрагментов из книг Еврейской Библии разобраться в вопросе, имеет ли в ней место точный эквивалент melammu. Такая постановка проблемы сразу снимает ряд вопросов. Например, вне статьи остаются попытки обоснования прямой лексической связи, или же ее отсутствие, между melammu и такими словами из библейского лексикона как, hod, hadar или ’or. Предложенный мною подход, к тому же, не позволяет уходить от анализа конкретного контекста в первоисточнике.

Еслив Авв. 3:3 употреблено слово hod, то результаты анализа его толкования и понимания не переносятся автоматически на другой фрагмент. И, наконец, я не буду вдаваться в рискованные этимологические поиски, поскольку любой их результат, на мой взгляд, чаще всего не применим к употреблению в ином библейском контексте. Т. е., в основу работы положен не морфологический, а семантический критерий определения общего и особенного в содержании аккадских и древнееврейских лексических единиц. Во многом такой подход был предопределен знакомством с методом целостной интерпретации, предложенным известным израильским библеистом Меиром Вайсом. Не разделяя целиком установки М. Вайса, изложенные в книге «Библия и современное литературоведение.

Метод целостной интерпретации», я все же постараюсь придерживаться основных принципов этой методики. Суть этого метода заключается «в постоянном стремлении прояснить целое в свете частностей и прояснить частности - в их отношении к целому». Таким образом, предмет, задачи и метод определены. Исследованию аккадской мифологической категории melammu посвящены три базовые исследования: А.Л. Оппенхейма, Э. Кассен и Ш.З. Эстера. Семантический анализ категории melammu в аккадских литературных источниках приводит ученых к выводу о том, что оно в огромной степени зависит от контекста употребления. Аккадское слово melammu, кроме общего его понимания, ассириологам и библеистам далеко не до конца понятно.

Ниже я рассмотрю значения этой категории в Чикагском ассирийском словаре и Аккадском словаре Вольфрама фон Зодена и перечислю ключевые контексты употребления melammu в первоисточниках. Слово melammu происходит от шумерских идеограмм ME и LAM. Обе эти категории на современном этапе развития шумерологии тоже далеки от полной ясности. Что же касается аккадского производного от них, то Аккадский словарь В. фон Зодена (AHw) дает лишь краткий перевод melammu как ‘сияющее одеяние’.