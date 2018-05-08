Тирош - Труды по иудаике
Серия «Judaica Rossica»
В сборнике публикуются работы студентов и аспирантов по библеистике, еврейской истории, философии, литературе и культурологии. Часть статей была прочитана на летних молодежных конференциях по иудаике в 2010, 2011 гг. (центр «Сэфер», г. Москва).
Для научных работников, студентов и аспирантов еврейских вузов и читателей, интересующихся проблемами истории и культуры евреев.
Тирош - Труды по иудаике - Выпуск 12
Издательство — «Сэфер» — 314 с.
Москва — 2012 г.
Тирош - труды по иудаике - Выпуск 12 - Содержание
Еврейская мысль и классические тексты
- Юлия Будман (Москва) Псалмы Давида: структура, содержание и основные темы
- Марина Гехт (Рига) Символика цветов Скинии в контексте мировой культуры и цветообозначений в Танахе
- Сергей Григоришин (Киев) Идея божественного сияния в Еврейской Библии
- Михаил Каранаев (Казань) Окончание восстания Хасмонеев: проблема датировки и ее интерпретации
- Екатерина Олешкевич (Москва) Отношение мудрецов к римской власти и муниципальной политике (на основе отрывка Шаббат 33б - 34а)
- Елисей Дмитриев (Москва) Политическая доктрина в экзегезе Филона Александрийского
- Ясна Аксенова (Москва) Анализ рукописи сочинения Иегуды Гадасси «Эшколь Гакофер»
- Дарья Ковалева (Москва) «Еврейский придворный» vs «привилегированный зиммий»: к вопросу о социальной характеристике еврейской элиты в Османской империи
- Александра Макурова (Волгоград) Онтологизация межрелигиозного диалога в философии Франца Розенцвейга
Восточноевропейское еврейство
- Андрей Шпирт (Москва) Православная церковь и дисциплинаризация иудейско-христианских отношений в Речи Посполитой в первой половине XVII века
- Александр Ройтман (Кишинев) Исторические упоминания и воспоминания о «Гройсэ Шил» - главной синагоге евреев города Сороки, Бессарабия (1778-1941)
- Екатерина Норкина (Санкт-Петербург) Еврейские погромы на «казачьей улице». К истории еврейских погромов на Кубани в октябре 1905 г.
- Илья Печенин (Москва) Восприятие времени на страницах дореволюционной еврейской печати в Российской империи
- Евгения Певзнер (Санкт-Петербург) Еврейские литературные общества в культурной жизни С.-Петербурга
- Ольга Щука (Гродно) Материалы архивов Республики Беларусь, касающиеся деятельности еврейских политических партий и организаций в Западной Беларуси
Литература и межкультурные контакты
- Алина Полонская (Москва) Тема любви в творчестве И. Л. Переца: первый романтик в идишской литературе
- Илья Юзефович (Москва) «Лишний человек» и «талуш» как проекция отчуждения писателя
- Оксана Щерба (Киев) Еврейская темпоральность в творчестве Бруно Шульца
Государство Израиль
- Елизавета Якимова (Нижний Новгород) Участие Государства Израиль в ежегодных сессиях ВЭФ: политико-экономическая проблематика
- Филипп Малахов (Москва) Институциональные аспекты денежно-кредитного регулирования в Израиле
- Мария Суворова (Москва) Альтернативные источники энергии в ТЭК Израиля
- Анастасия Степанянц (Москва) Трансформация сельскохозяйственных кооперативов в Израиле на современном этапе
- Авторы сборника
- About the authors
Тирош - труды по иудаике - Выпуск 12 - Идея божественного сияния в Еврейской Библии
Это первая из задуманного цикла статей на тему описания божественного сияния в ветхозаветном библейском корпусе. В дальнейшем я планирую рассмотреть эту тему в книгах пророков Исайи, Иезекииля, Захарии, Даниила, а также во Второзаконии, Исходе и Псалмах. Поскольку этот вопрос довольно популярен в научной литературе, чтобы не повторяться, я сузил обширную тематику божественного сияния лишь до одной проблемы. Она заключается в том, насколько библейские метафоры света, сияния, блеска являются релевантными для сравнения с аккадской категорией melammu. Такой подход, на мой взгляд, может стать важной предпосылкой для сравнительного анализа идеи божественного сияния в аккадской и древнееврейской литературе.
К тому же, предложенная установка позволяет разделить посвященную этой проблеме критическую научную литературу на ту, где появляется вопрос о melammu, и ту, где его нет. Ниже будут перечислены основные исследования, затрагивающие этот вопрос. Свою задачу я вижу в том, чтобы путем анализа и толкования отдельных фрагментов из книг Еврейской Библии разобраться в вопросе, имеет ли в ней место точный эквивалент melammu. Такая постановка проблемы сразу снимает ряд вопросов. Например, вне статьи остаются попытки обоснования прямой лексической связи, или же ее отсутствие, между melammu и такими словами из библейского лексикона как, hod, hadar или ’or. Предложенный мною подход, к тому же, не позволяет уходить от анализа конкретного контекста в первоисточнике.
Еслив Авв. 3:3 употреблено слово hod, то результаты анализа его толкования и понимания не переносятся автоматически на другой фрагмент. И, наконец, я не буду вдаваться в рискованные этимологические поиски, поскольку любой их результат, на мой взгляд, чаще всего не применим к употреблению в ином библейском контексте. Т. е., в основу работы положен не морфологический, а семантический критерий определения общего и особенного в содержании аккадских и древнееврейских лексических единиц. Во многом такой подход был предопределен знакомством с методом целостной интерпретации, предложенным известным израильским библеистом Меиром Вайсом. Не разделяя целиком установки М. Вайса, изложенные в книге «Библия и современное литературоведение.
Метод целостной интерпретации», я все же постараюсь придерживаться основных принципов этой методики. Суть этого метода заключается «в постоянном стремлении прояснить целое в свете частностей и прояснить частности - в их отношении к целому». Таким образом, предмет, задачи и метод определены. Исследованию аккадской мифологической категории melammu посвящены три базовые исследования: А.Л. Оппенхейма, Э. Кассен и Ш.З. Эстера. Семантический анализ категории melammu в аккадских литературных источниках приводит ученых к выводу о том, что оно в огромной степени зависит от контекста употребления. Аккадское слово melammu, кроме общего его понимания, ассириологам и библеистам далеко не до конца понятно.
Ниже я рассмотрю значения этой категории в Чикагском ассирийском словаре и Аккадском словаре Вольфрама фон Зодена и перечислю ключевые контексты употребления melammu в первоисточниках. Слово melammu происходит от шумерских идеограмм ME и LAM. Обе эти категории на современном этапе развития шумерологии тоже далеки от полной ясности. Что же касается аккадского производного от них, то Аккадский словарь В. фон Зодена (AHw) дает лишь краткий перевод melammu как ‘сияющее одеяние’.
Тирош - труды по иудаике - Выпуск 13
Издательство — «Сэфер» — 234 с.
Москва — 2013 г.
ISBN 978-5-98604-390-6
Тирош - труды по иудаике - Выпуск 13 - Содержание
Еврейская мысль и классические тексты
- Михаил Вогман (Москва) Вознесение Моисея и Псалом 23(24)
- Сабина Саттарова (Москва) «Даром ли богобоязнен Иов?» (Иов, 1:9) Значение образа сатаны в книге Иова
- Марианна Глебушко (Санкт-Петербург) Реализация представлений о времени у авторов ТаНаХа
- Анна Волынец (Минск) Пеха (פחה) в библейских источниках персидского периода
- Екатерина Олешкевич (Москва) Особенности исследования образа мудреца в раввинистической литературе (на материале образа р. Шимона б. Йохая)
- Анастасия Кириллова (Москва) Древнееврейские термины для обозначения подставок (в сравнительно-историческом освещении)
- Ярослав Ношин (Киев) Тема Другого в этической концепции Эмманюэля Левинаса
Восточноевропейское еврейство
- Екатерина Толерёнок (Полоцк) Социально-экономический портрет еврея-земледельца Беларуси во второй половине XIX в.
- Михаил Гаухман (Луганск) «Распалась связь времен»: историческая культура русско-еврейской интеллигенции начала XX века.
- Евгения Певзнер (Санкт-Петербург) Деятельность Музея Еврейского ИсторикоЭтнографического Общества в 1929 году
- Милена Миляева (Томск) Элементы антисемитизма в книге А. Солженицына «Двести лет вместе».
Литература и искусство: межкультурные контакты
- Татьяна Халево (Минск) Феномен музыкального иудеобарокко: европеизация синагогальной музыки в Западной Европе в XVII- первой половине XVIII вв.
- Алина Полонская (Москва) Европейский сюжет о «прекрасной еврейке» в литературе на идише
- Илья Юзефович (Москва) Талуш и лишний человек: отмирающая группа, или вечные герои?
- Янис Марандидис (Москва) Творческий путь Давида Штеренберга
- Юлия Лень (Минск) Еврейские мотивы в творчестве Эль Лисицкого как способ авангардистского освоения мира
- Надежда Гурович Трансформация сюжета: от «Трое» М. Горького к «Пятеро» В. Жаботинского
- Юлия Будман Роман Давида Гроссмана «Mishehu larutz ito» и его перевод на русский язык
Тирош - труды по иудаике - Выпуск 14
Издательство — «Сэфер» — 212 с.
Москва — 2014 г.
ISBN 978-5-7576-0312-4
Тирош - труды по иудаике - Выпуск 14 - Содержание
Еврейская мысль и классические тексты
- Андрей Мурашко (Москва) Захария 1-8 в контексте месопотамского новогоднего мифа
- Анна Волынец (Минск) Статус города Мицпа в Иудее персидского периода
- Михаил Вогман (Москва) Противоборство с ангелами в иудаизме и гностицизме: к философской интерпретации мотива
- Марк Гондельман (Иерусалим) Проблематичный аристотелизм «Друш а-Иккарим» Авраама Мигеля Кардозо
- Сергей Григоришин (Нежин) Между Оппенхеймом и Крамером: роль научной установки в изучении ближневосточной мифологии
Еврейские языки и литература
- Екатерина Вологина (Москва) Ещё раз о текстологии «Заветов двенадцати патриархов» в древнерусской книжности (по данным «Завета Левия»)
- Денис Кирьянов, Елена Лучина,Татьяна Панова, Мария Тагабилева (Москва) Корпус языка идиш: теория и практика
- Екатерина Кузнецова (Москва) Интерпретация библейских сюжетов в цикле Ицика Мангера «Песни на Пятикнижие»
Восточноевропейское еврейство
- Евгения Певзнер (Санкт-Петербург) Деятельность ОПЕ по оказанию помощи учителям в годы Первой мировой войны
- Валентина Викторовская (Иркутск) Сионизм в колчаковской Сибири: попытки объединения с Востока
- Карина Баркан (Рига) Обеспечение еврейских религиозных общин мацой в Латвийской ССР (1946-1964)
- Ольга Алексеева (Рига) Следственные дела евреев, арестованных в Латвийской ССР после Второй мировой войны
- Екатерина Акав (Харьков) «Я последний караимский художник ХХ века»: жизнь и творчество художника Анатолия Асабы
Государство Израиль: история и современность
- Ксения Церковская (Москва) Деятельность Комитета языка иврит в области лексики: теория и практика введения неологизмов
- Иван Прибегин (Одесса) Теория и практика еврейского интегрального национализма в 1914-1925 гг.
- Никита Аркин (Москва) Левый религиозный сионизм в современном Израиле
- Елизавета Якимова (Нижний Новгород) Экстрадиция из Израиля: специфика законодательства и правоприменительная практика
- Авторы сборника
- About the authors
Тирош - труды по иудаике - Выпуск 15
Издательство — «Сэфер» — 224 с.
Москва — 2015 г.
ISBN 978-5-7576-0339-1
Тирош - труды по иудаике - Выпуск 15 - Содержание
Еврейская философская и религиозная мысль
- Ирина Редькова (Москва) Иудеи и христиане в средневековом городе Западной Европы (по богословским трактатам первой половины XII в.)
- Ксения Милютинская (Москва) Еврейская самоцензура в Средние века
Еврейские языки и литература
- Алина Полонская (Москва) Легенда о глазах еврейки: параллельные сюжеты в литературе на идише и во французской литературе
- Алена Величко (Даугавпилс) Концепт скандала в драмах Ф. Горенштейна: Споры о Достоевском и Бердичев
- Екатерина Кузнецова (Иерусалим) Анализ стихотворения Ицика Мангера «Баллада об ожерелье звезд»
Восточноевропейское еврейство
- Мачей Вонс (Хильдесхайм) Бжезины — феномен города еврейских портных
- Илья Печенин (Москва) Лакеи и поэты: изгнание евреев из Москвы в 1891-1892 гг. и читательская аудитория журнала «Восход»
- Евгения Певзнер (Санкт-Петербург) О работе Московского Комитета Общества для распространения просвещения между евреями в России (ОПЕ)
- Елена Витринская (Полтава) Реакция верующих евреев Украины на ограничение использования иврита в богослужении и образовании (1919 — 1920-е гг.)
- Мария Гулакова (Санкт-Петербург) История современного черносотенного Союза Русского Народа. Анализ издаваемой литературы и фильмов
- Николай Омонов (Москва) Антисемитизм как элемент неоязыческой субкультуры в России.
Сионизм и Государство Израиль
- Валентина Викторовская (Санкт-Петербург) Многоликость Новомейского: идентичности от Байкала до Мертвого моря
- Иван Прибегин (Одесса) Молодежное движение сионистов-ревизионистов как субъект и объект политики (1923-1931)
- Алим Ульбашев (Москва) Израильское частное право: проблемы самоидентификации и задачи кодификации
- Авторы сборника
- About the Authors
Тирош - труды по иудаике - Выпуск 16
Издательство — «Сэфер» — 296 с.
Москва — 2017 г.
ISBN 978-5-7576-0368-1
Тирош - труды по иудаике - Выпуск 16 - Содержание
Еврейская мысль: классические и средневековые тексты
- Сергей Григоришин (Тюмень) Вертикальная организация пространства в эпосе «Энума Элиш» и в Книге Берешит
- Анна Лунева (Санкт-Петербург) Тертуллиан и иудеи Карфагена
- Борис Рашковский (Москва) Вновь о проблеме «Десяти колен» в послании Хасдая ибн Шапрута
- Екатерина Белкина (Санкт-Петербург) Соотношение текста и типа письма в средневековой еврейской рукописной традиции
Еврейские языки и литература
- Василиса Андриянец (Москва) Конвербное наращение -et в языке идиш
- Александра Киселева (Москва) Поэтика и практика книги «Маса Крым» Эфраима Дейнарда
- Алена Величко (Даугавпилс) Художественный мир драмы Ф. Горенштейна «Волемир»
Еврейство Центральной и Восточной Европы: история общин
- Мачей Вонс (Хильдесхайм) Евреи на курортах: курорт как место встречи
- Алексей Саливон (Штутгарт) Вопрос физических аспектов офицерской службы в еврейской спортивной прессе Германии в конце XIX — начале XX вв.
- Данила Кузнецов (Пенза), Юлиан Верхолевский (Минск) Пензенский еврейский некрополь конца XIX — первой четверти XX в.
- Кирилл Гавриленко (Брест) История брестской еврейской религиозной гмины (1925-1939 гг.). Деятельность брестского правления кладбища в 1920-1930-е гг.
- Алеся Некрасова (Санкт-Петербург) Иудаизм в периодических изданиях «Союза безбожников». Письма в редакцию
- Карина Баркан (Рига) Отношение властей к еврейским религиозным общинам в Латвийской ССР в годы правления Л. Брежнева (1964-1982 гг.)
- Ксения Шумская (Новосибирск) Становление и развитие еврейской школы на территории Грузии
Еврейство Центральной и Восточной Европы: гендерные исследования
- Алина Полонская (Иерусалим) Сюжет о прекрасной еврейке с вынутыми глазами: психоаналитическая интерпретация и возможные параллели в иудаизме
- Юлия Ермак (Гродно) Женщины-иудейки - владелицы винокуренных заводов на территории белорусских губерний во второй половине XIX - начале XX вв.
- Екатерина Штандель (Москва) Восточноевропейский еврейский женский костюм
- Амалия Пртавян (Москва) Феминистская критика постхолокостной теологии
Государство Израиль: история и современность
- Вадим Киселёв (Минск) Политика Израиля на кавказском направлении в 2009-2015 гг.
- Алим Ульбашев (Москва) Гражданский кодекс в механизме правового регулирования: перспективы и проблемы судебного правотворчества в Израиле
- Авторы сборника
- About the authors
Тирош - труды по иудаике - Выпуск 17
Издательство — «Сэфер» — 312 с.
Москва — 2018 г.
ISBN 978-5-7576-0405-3
Тирош - труды по иудаике - Выпуск 17 - Содержание
Еврейские рукописи и тексты: межкультурные контакты и параллели
- Екатерина Белкина (Санкт-Петербург) Еврейские рукописи «Афганской генизы»: первые этапы изучения
- Даниил Плешак (Санкт-Петербург) Иудейский апокриф «Иосиф и Асенет» как источник «Саги об Ингваре Путешественнике»
- Кузнецова Татьяна (Санкт-Петербург) Три рукописных варианта поэмы Моисея Ибн Эзры
- Елена Новоселова (Москва) Ветхозаветные аллюзии в испанских хрониках колониального периода
Еврейская литература
- Эстер Зыскина (Иерусалим) Между Просвещением и традицией: библейские цитаты и аллюзии в публицистике Эфраима Дейнарда
- Екатерина Кузнецова (Регенсбург) Два перевода «Клячи»: история, авторы, стилистические особенности
- Анна Каменецкая (Санкт-Петербург) Израильские литературоведы о романе Орли Кастель-Блюм «Текстиль»
Восточноевропейское еврейство: история и современность
- Андрей Шпирт (Москва) Православное и униатское духовенство и их отношение к евреям в середине XVII века в Речи Посполитой
- Алексей Саливон (Штутгарт) Отношение к войне и военной службе среди еврейских мужчин, рожденных в начале XIX в. в Центральной Европе
- Илья Печенин (Москва) От «толстого» журнала к «газете-копейке»: цены на дореволюционную еврейскую прессу
- Ольга Щука (Гродно) Бунд: основные направления деятельности на территории Западной Белоруссии в межвоенный период
- Янина Карпенкина (Москва) Запретить нельзя разрешить: советская религиозная политика в Западной Белоруссии по отношению к иудаизму в 1939-1941 гг.
- Роман Жигун (Москва) Изображение Холокоста в польском кинематографе второй половины 1940-х гг.
- Юстас Стончюс (Клайпеда) Вильнюсское «дело валютчиков» 1962 г.: антисемитизм в советской Литве
- Мария Шишигина (Москва) Возрождение иудейской общины Перми в 1990-е гг.: соотношение этнических и религиозных мотивов
- Алсу Гарапова (Казань) Молодежь в синагоге г. Смоленска: проблемы выбора идентичности
- Геннадий Сивохин (Минск) Репрезентация представлений о Катастрофе в исторической памяти свидетелей и их потомков (по материалам экспедиции в Бешенковичский район Витебской области Беларуси)
Государство Израиль: история и современность
- Артем Гофман (Курск) Роль израильской дипломатии во время Суэцкого кризиса (1956-1957 гг.)
- Евгения Диденко (Минск) Экспертное сообщество КНР о трудностях и перспективах китайско-израильских отношений
- Татьяна Мошкова (Санкт-Петербург) Русскоязычная община Государства Израиль и ее политико-электоральная структура
- Александра Атрашкевич (Минск) Антисемитизм в деятельности турецкой «Хизболлы»
- Сведения об авторах
- English Summary
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