Тищенко Андрей – Благодать, которая обогащает

Если внимательно исследовать судьбы библейских героев, среди праведников можно встретить как бедных, так и богатых людей. Существует и среднее состояние между богатством и бедностью — это обеспеченный человек. Изучая жизнь библейских героев, мы видим, что людей, обеспеченных всем необходимым для жизни и благочестия, среди них было намного больше, чем бедных и нищих.

Листая первые страницы Библии, мы понимаем: Бог не предназначил для человека бедности. Бог не планировал для нас недостатка. Ведь прежде чем создать человека, Он создал красивую, благоустроенную планету. Со свойственной Ему щедростью Бог обеспечил ее многообразием и красотой природы, среди которой и должен был жить первый человек.

В начальных главах Писания есть упоминание о том, что Эдемский сад омывали четыре реки и в недрах его было сокрыто золото.

Из Едема выходила река для орошения рая; и потом разделялась на четыре реки. Имя одной Фисон: она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото. Бытие 2:10—11

С первых страниц Библия говорит о драгоценном металле, который впоследствии станет единицей измерения богатства, эквивалентной денежным знакам (имеется в виду, что золотом обеспечивались все денежные знаки, которые были напечатаны в мире). Безгрешному Адаму Бог дал все для того, чтобы тот был счастлив и удовлетворен жизнью. Земля была задумана и сотворена таким образом, чтобы при правильном возделывании давать любые овощи, зелень, фрукты и ягоды. Адам начал испытывать недостаток лишь после грехопадения.

...Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя; ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. Бытие 4:12

Проклятие — это наказание за совершенный грех. И одно из видов проклятий, которые Бог провозгласил в жизнь Адама, выражалось словами: «Ты будешь работать на земле, а она не даст тебе желаемого результата». После грехопадения за достаток приходилось бороться. Проклятие позволило дьяволу обворовывать человека, лишать его самого необходимого. Как результат проклятия, у людей появилась страсть к материальной наживе. На этой почве было совершено множество преступлений. Из-за денег люди начали лгать друг другу, обижать слабых, воровать, убивать, развязывать войны. Из-за денег появились кровные враги.

Андрей Тищенко – Благодать, которая обогащает

Першотравенск: Издательство «Новое поколение» (Букаранов С. А.), 2015. — 120 с.

Андрей Тищенко – Благодать, которая обогащает – Содержание

Введение

1. Праведники и деньги

2. Причины нищеты

Невыполненные обещания

Долги

Воровство

Осуждение богатых

Лень

3. Жертва — выход из проклятия

4. Куда жертвовать деньги?

Церковь

Помощь бедным и нуждающимся людям

Израиль

5. Эпилог