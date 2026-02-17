Книга профессора Тиссена представляет собой монументальный свод христианского вероучения, изложенный с позиции исторического ортодоксального протестантизма. Автор ставит своей целью дать студентам и служителям твердое библейское основание для каждой доктрины.

Отличительная черта этой работы — её последовательный диспенсационализм и детальный разбор пророчеств. Тиссен не просто перечисляет догматы, он выстраивает их в логическую цепочку, начиная с доказательств бытия Бога и заканчивая славным будущим Церкви. Это идеальное пособие для тех, кто ценит традиционный подход, ясность определений и обилие библейских ссылок.

Генри Кларенс Тиссен - Лекции по систематическому богословию

Под редакцией вернона Д. Дерксена

Издательство «ЛОГОС»

Христианское общество «БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1994

Генри Тиссен - Лекции по систематическому богословию - Содержание

1. Природа богословия и необходимость в нем

2. Возможности и деления богословия

Часть I. ТЕИЗМ

3. Определение и существование Бога

4. Нехристианские взгляды на мир

Часть II. БИБЛИОЛОГИЯ

5. Писания: воплощение Божественного откровения

6. Истинность, достоверность и каноничность книг Библии

7. Богодухновенность Писаний

Часть III. ТЕОЛОГИЯ

8. Природа Бога: сущность и атрибуты

9. Природа Божия: единство и троичность

10. Декреты Божий

11. Дела Божий: творение

12. Дела Божий: Его суверенное господство

Часть IV. АНГЕЛОЛОГИЯ

13. Происхождение, природа, падение и классификация Ангелов

14. Дело и назначение Ангело

Часть V. АНТРОПОЛОГИЯ

15. Происхождение и первоначальный характер человека

16. Единство и постоянная конституция человека

17. Падение человека: основа и проблемы

18. Падение человека: факт и немедленные последствия

19. Падение человека: вменение вины и расовые последствия

20. Падение человека: природа греха и решающие последствия

Часть VI. СОТЕРИОЛОГИЯ

21. Цель, план и метод Божий

22. Личность Христа: исторический взгляд и состояние до воплощения

23. Личность Христа: уничижение Христа

24. Личность Христа: две природы Христа и Его характер

25. Дело Христово: Его смерть

26. Дело Христово: воскресение, вознесение и возвеличивание

27. Дело Духа Святого

28. Избрание и призвание

29. Обращение

30. Оправдание и возрождение

31. Союз со Христом и усыновление

32. Освящение

33. Предопределение

34. Средства благодати

Часть VII. ЭККЛЕСИОЛОГИЯ