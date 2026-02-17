Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Тиссен - Лекции по систематическому богословию

Тиссен - Лекции по систематическому богословию
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Educational

Книга профессора Тиссена представляет собой монументальный свод христианского вероучения, изложенный с позиции исторического ортодоксального протестантизма. Автор ставит своей целью дать студентам и служителям твердое библейское основание для каждой доктрины.

Отличительная черта этой работы — её последовательный диспенсационализм и детальный разбор пророчеств. Тиссен не просто перечисляет догматы, он выстраивает их в логическую цепочку, начиная с доказательств бытия Бога и заканчивая славным будущим Церкви. Это идеальное пособие для тех, кто ценит традиционный подход, ясность определений и обилие библейских ссылок.

Генри Кларенс Тиссен - Лекции по систематическому богословию

Под редакцией вернона Д. Дерксена

Издательство «ЛОГОС»

Христианское общество «БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1994

Генри Тиссен - Лекции по систематическому богословию - Содержание

Под редакцией вернона Д. Дерксена

Христианское общество «БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1994

  • 1. Природа богословия и необходимость в нем

  • 2. Возможности и деления богословия

Часть I. ТЕИЗМ

  • 3. Определение и существование Бога

  • 4. Нехристианские взгляды на мир

Часть II. БИБЛИОЛОГИЯ

  • 5. Писания: воплощение Божественного откровения

  • 6. Истинность, достоверность и каноничность книг Библии

  • 7. Богодухновенность Писаний

Часть III. ТЕОЛОГИЯ

  • 8. Природа Бога: сущность и атрибуты

  • 9. Природа Божия: единство и троичность

  • 10. Декреты Божий

  • 11. Дела Божий: творение

  • 12. Дела Божий: Его суверенное господство

Часть IV. АНГЕЛОЛОГИЯ

  • 13. Происхождение, природа, падение и классификация Ангелов

  • 14. Дело и назначение Ангело

Часть V. АНТРОПОЛОГИЯ

  • 15. Происхождение и первоначальный характер человека

  • 16. Единство и постоянная конституция человека

  • 17. Падение человека: основа и проблемы

  • 18. Падение человека: факт и немедленные последствия

  • 19. Падение человека: вменение вины и расовые последствия

  • 20. Падение человека: природа греха и решающие последствия

Часть VI. СОТЕРИОЛОГИЯ

  • 21. Цель, план и метод Божий

  • 22. Личность Христа: исторический взгляд и состояние до воплощения

  • 23. Личность Христа: уничижение Христа

  • 24. Личность Христа: две природы Христа и Его характер

  • 25. Дело Христово: Его смерть

  • 26. Дело Христово: воскресение, вознесение и возвеличивание

  • 27. Дело Духа Святого

  • 28. Избрание и призвание

  • 29. Обращение

  • 30. Оправдание и возрождение

  • 31. Союз со Христом и усыновление

  • 32. Освящение

  • 33. Предопределение

  • 34. Средства благодати

Часть VII. ЭККЛЕСИОЛОГИЯ

  • 35. Определение и основание Церкви

  • 36. Основание Церкви, способ основания, организация Церквей

  • 37. Установления Церкви

  • 38. Миссия и назначение Церкви

  • Часть VIII. ЭСХАТОЛОГИЯ

  • 39. Личная эсхатология и значение второго пришествия Христа

  • 40. Второе пришествие Христа: природа Его пришествия и цель Его пришествия в воздухе

  • 41. Второе пришествие Христа: цель Его пришествия на землю и период между восхищением и откровением

  • 42. Время Его пришествия до Тысячелетнего царства

  • 43. Время Его пришествия до скорби

  • 44. Воскресения

  • 45. Суды

  • 46. Тысячелетнее царство

  • 47. Завершающее состояние

Views 124
Rating
Added 17.02.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

Related Books

All Books