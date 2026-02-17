Книга профессора Тиссена представляет собой монументальный свод христианского вероучения, изложенный с позиции исторического ортодоксального протестантизма. Автор ставит своей целью дать студентам и служителям твердое библейское основание для каждой доктрины.
Отличительная черта этой работы — её последовательный диспенсационализм и детальный разбор пророчеств. Тиссен не просто перечисляет догматы, он выстраивает их в логическую цепочку, начиная с доказательств бытия Бога и заканчивая славным будущим Церкви. Это идеальное пособие для тех, кто ценит традиционный подход, ясность определений и обилие библейских ссылок.
Генри Кларенс Тиссен - Лекции по систематическому богословию
Под редакцией вернона Д. Дерксена
Издательство «ЛОГОС»
Христианское общество «БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1994
Генри Тиссен - Лекции по систематическому богословию - Содержание
1. Природа богословия и необходимость в нем
2. Возможности и деления богословия
Часть I. ТЕИЗМ
3. Определение и существование Бога
4. Нехристианские взгляды на мир
Часть II. БИБЛИОЛОГИЯ
5. Писания: воплощение Божественного откровения
6. Истинность, достоверность и каноничность книг Библии
7. Богодухновенность Писаний
Часть III. ТЕОЛОГИЯ
8. Природа Бога: сущность и атрибуты
9. Природа Божия: единство и троичность
10. Декреты Божий
11. Дела Божий: творение
12. Дела Божий: Его суверенное господство
Часть IV. АНГЕЛОЛОГИЯ
13. Происхождение, природа, падение и классификация Ангелов
14. Дело и назначение Ангело
Часть V. АНТРОПОЛОГИЯ
15. Происхождение и первоначальный характер человека
16. Единство и постоянная конституция человека
17. Падение человека: основа и проблемы
18. Падение человека: факт и немедленные последствия
19. Падение человека: вменение вины и расовые последствия
20. Падение человека: природа греха и решающие последствия
Часть VI. СОТЕРИОЛОГИЯ
21. Цель, план и метод Божий
22. Личность Христа: исторический взгляд и состояние до воплощения
23. Личность Христа: уничижение Христа
24. Личность Христа: две природы Христа и Его характер
25. Дело Христово: Его смерть
26. Дело Христово: воскресение, вознесение и возвеличивание
27. Дело Духа Святого
28. Избрание и призвание
29. Обращение
30. Оправдание и возрождение
31. Союз со Христом и усыновление
32. Освящение
33. Предопределение
34. Средства благодати
Часть VII. ЭККЛЕСИОЛОГИЯ
35. Определение и основание Церкви
36. Основание Церкви, способ основания, организация Церквей
37. Установления Церкви
38. Миссия и назначение Церкви
Часть VIII. ЭСХАТОЛОГИЯ
39. Личная эсхатология и значение второго пришествия Христа
40. Второе пришествие Христа: природа Его пришествия и цель Его пришествия в воздухе
41. Второе пришествие Христа: цель Его пришествия на землю и период между восхищением и откровением
42. Время Его пришествия до Тысячелетнего царства
43. Время Его пришествия до скорби
44. Воскресения
45. Суды
46. Тысячелетнее царство
47. Завершающее состояние
Comments (1 comment)