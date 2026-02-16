Книга Франца Тиссена «Время молитвы 21:00» — это духовный призыв к объединению верующих в совместном молитвенном предстоянии перед Богом. Автор предлагает конкретную инициативу, суть которой заключается в установлении единого времени для ежедневной молитвы. Основная цель книги — пробудить в сердцах людей жажду общения с Творцом и показать силу согласия, когда множество христиан одновременно возносят свои прошения и благодарности в установленный час.

В тексте автор делится глубокими размышлениями о важности постоянства в духовной жизни. Тиссен подчеркивает, что молитва в 21:00 — это не просто формальное правило, а возможность для каждого верующего, независимо от места нахождения, почувствовать единство с братьями и сестрами по вере. Книга содержит духовные наставления, примеры из жизни и библейские основания для того, чтобы сделать вечернее время моментом глубокого самоанализа и поклонения Богу.

Особое внимание уделяется практической стороне молитвенного служения в семье и в личной жизни. Автор убежден, что регулярность и дисциплина в молитве способны преобразить не только отдельного человека, но и целые общины. Книга служит вдохновением для тех, кто хочет укрепить свои отношения с Богом и стать частью масштабного духовного движения, направленного на прославление Господа и ходатайство о нуждах церкви и мира.

Франц Тиссен - Время молитвы 21:00

Чтение на каждый день. - Steinhagen: Samenkorn e.V., 2022. - 742 с.

ISBN 978-3-86203-302-7

Предисловие

Время молитвы - 21:00!

Этот призыв стал дорог многим тысячам братьев и сестер. Особенно в месяцы локдауна, когда во многих общинах мира прекратились регулярные собрания в молитвенных домах, эти ежедневные мини-проповеди служили глотком свежей воды для духовно изнывающих в пустыне.

Эти проповеди рассылались на много сотен адресов. Многие, не получив их в течение нескольких дней, звонили: разве нет больше этих проповедей?

Письмо от Вероники из Майами, Америка: «Удивляюсь, как высылаемые вами сообщения созвучны с тем, что я на данный момент читаю в Писании. Бог говорит моему сердцу! Спасибо большое, для меня эти темы актуальны».

В то время, когда, казалось бы, все закрывается и не слышен больше «голос жениха», на весь мир слышен глас в пустыне: «Приготовьте путь Господу!» Несмотря на свою краткость, многоразличные темы дают свет, направление и ободрение.

Многие темы очень полезны в домостроительстве общин последнего времени. Они освещают забытые в последнее время библейские методы и практики чистого служения Господу. Они побуждают пересмотреть свою жизнь и с раскаянием идти к Господу, чтобы снова, ободрившись, следовать за Ним.

Наше желание, чтобы читая эти строки нам ободриться для молитвы, для служения, для свидетельства и готовности встречи с Господом! Господь грядет. Приготовьтесь для встречи с Ним!

* * *

1 января

На слово Твое уповаю. (Пс. 118:114)

Мир вам, дорогие братья и сестры! С Новым годом всех вас!

С чего мы начнем этот год? Иисус сказал: «Без Меня не можете делать ничего». У нас может быть много ожиданий...

Некто сказал: «Если вы хотите сделать нечто более важное, чем молитва, не забудьте прежде помолиться».

Думаю, каждый из нас заметил в своей жизни, как важна молитва. Сколько благословений, когда мы начинаем день с общения с Господом в молитве и в чтении Библии.

Как удивительна и поучительна для нас молитвенная жизнь Иисуса, Сына Божьего! Однажды у Иисуса был очень загруженный день: «При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к Нему всех больных и бесноватых. И весь город собрался к дверям. И Он исцелил многих, страдавших различными болезнями; изгнал многих бесов, и не позволял бесам говорить, что они знают, что Он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился» (Мк. 1:32-35). Какой пример! О, сила молитвы!