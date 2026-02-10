Тиссо - Иллюстрации к Ветхому Завету

Джеймс Тиссо – Иллюстрации к Ветхому Завету
Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, Educational, Cultural Studies Art
Series Золотой фонд (2 books)
Джеймс Тиссо прожил яркую творческую жизнь, став известным художником как во Франции, где родился, так и в Англии, куда вынужден был уехать по политическим соображениям. Он писал портреты роскошных женщин и жанровые работы, которые всем нравились, и был вполне доволен жизнью.
Однажды в череде событий «английского француза», как его называли, случилась судьбоносная встреча: Тиссо познакомился с Кэтлин Ньютон. Они стали жить вместе: она была его музой и натурщицей. Но Кэтлин заболела туберкулезом и покончила с собой, не в силах переносить нестерпимую боль. Эта трагедия изменила жизнь художника. Он больше не хотел писать светских дам и оставил занятия салонной живописью. Его уже не устраивал богемный образ жизни светского живописца. С этого времени начался его новый путь.
Преобразование души художника стало еще и следствием некого озарения, откровения, снизошедшего на него однажды в парижской церкви Сен-Сюльпис. Можно назвать ее ступенькой, на которую поднялся художник, начиная свою дорогу к Богу. Теперь он видел мир по-другому он открывался ему через путь святых праведников и Самого Христа. Он открыл для себя источник духовной силы, и она помогла ему пережить горечь утраты любимого человека.
Тиссо отправился по святым местам, побывал в Египте, Сирии, Палестине, подолгу жил на Святой земле, проникаясь ее особым духом. Художник поставил себе целью создание акварелей на сюжеты Ветхого Завета и жизни Христа. Тиссо не успел довести до конца свою грандиозную по масштабу и великую по замыслу работу, и тогда, как книга Жизнь Господа нашего Иисуса Христа была закончена, Ветхий Завет, над которым он работал последние годы, остался незавершенным. Художник ставил перед собой трудную задачу: взглянуть на библейские события по-новому, глазами современного человека. Однако понимал, что надо соблюсти и необходимую корректность в отношении образов, которые должны быть узнаваемыми.
Личная беда обрекла его на страдание, и работа над Библией стала источником Божественного света. Он увидел в работе над ней возможность обрести душевный покой. А светские радости, некогда заполнявшие его жизнь, потеряли всякий смысл. Вера, работа над Библией стали для мастера началом новой жизни, «утоляющей боль и ослабляющей страдание...».
Воссоздать библейскую историю от начала творения до последнего из пророков он не смог. В 1902 году Джеймс Тиссо вернулся в Париж, где вскоре и умер. Однако то, что он сделал, называли «проникновенным, уникальным, масштабным по замыслу и оригинальным по воплощению».

М.: «Белый город», 2020. — 72 с.
ISBN 978-5-7793-5299-4

Джеймс Тиссо – Иллюстрации к Ветхому Завету - Перечень произведений

Авессалом убивает Амнона
Авраам и три ангела
Авраам охраняет свое жертвоприношение
Автопортрет. Около 1865
Агарь и ангел в пустыне
Адам и Ева в райском саду
Ангел поджигает алтарь Гедеона
Армия фараона преследует израильтян. Фрагмент. Около 1896-1902