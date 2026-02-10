Джеймс Тиссо – Иллюстрации к Ветхому Завету

Джеймс Тиссо прожил яркую творческую жизнь, став известным художником как во Франции, где родился, так и в Англии, куда вынужден был уехать по политическим соображениям. Он писал портреты роскошных женщин и жанровые работы, которые всем нравились, и был вполне доволен жизнью.

Однажды в череде событий «английского француза», как его называли, случилась судьбоносная встреча: Тиссо познакомился с Кэтлин Ньютон. Они стали жить вместе: она была его музой и натурщицей. Но Кэтлин заболела туберкулезом и покончила с собой, не в силах переносить нестерпимую боль. Эта трагедия изменила жизнь художника. Он больше не хотел писать светских дам и оставил занятия салонной живописью. Его уже не устраивал богемный образ жизни светского живописца. С этого времени начался его новый путь.

Преобразование души художника стало еще и следствием некого озарения, откровения, снизошедшего на него однажды в парижской церкви Сен-Сюльпис. Можно назвать ее ступенькой, на которую поднялся художник, начиная свою дорогу к Богу. Теперь он видел мир по-другому он открывался ему через путь святых праведников и Самого Христа. Он открыл для себя источник духовной силы, и она помогла ему пережить горечь утраты любимого человека.

Тиссо отправился по святым местам, побывал в Египте, Сирии, Палестине, подолгу жил на Святой земле, проникаясь ее особым духом. Художник поставил себе целью создание акварелей на сюжеты Ветхого Завета и жизни Христа. Тиссо не успел довести до конца свою грандиозную по масштабу и великую по замыслу работу, и тогда, как книга Жизнь Господа нашего Иисуса Христа была закончена, Ветхий Завет, над которым он работал последние годы, остался незавершенным. Художник ставил перед собой трудную задачу: взглянуть на библейские события по-новому, глазами современного человека. Однако понимал, что надо соблюсти и необходимую корректность в отношении образов, которые должны быть узнаваемыми.

Личная беда обрекла его на страдание, и работа над Библией стала источником Божественного света. Он увидел в работе над ней возможность обрести душевный покой. А светские радости, некогда заполнявшие его жизнь, потеряли всякий смысл. Вера, работа над Библией стали для мастера началом новой жизни, «утоляющей боль и ослабляющей страдание...».

Воссоздать библейскую историю от начала творения до последнего из пророков он не смог. В 1902 году Джеймс Тиссо вернулся в Париж, где вскоре и умер. Однако то, что он сделал, называли «проникновенным, уникальным, масштабным по замыслу и оригинальным по воплощению».

Джеймс Тиссо – Иллюстрации к Ветхому Завету

М.: «Белый город», 2020. — 72 с.

ISBN 978-5-7793-5299-4

Джеймс Тиссо – Иллюстрации к Ветхому Завету - Перечень произведений