В современном мире чрезвычайно распространено убеждение людей в том, что наука опровергла религиозные догмы и доказала эволюционный путь развития мироздания (и жизни, в частности) от простого к сложному в течение длительного периода времени.

Представление о вечно существующей Вселенной сейчас не в чести даже у атеистов, однако, возникновение ее мыслится не иначе как в результате действия случайно направленных природных сил.

Эволюция или сотворение

Минск 2012 г. - 296 с.

Титова Елена - Я восхищаюсь делами рук Твоих -

Я восхищаюсь делами рук Твоих

Школьно–вузовское образование, в котором нет места Богу, монополия эволюционистов в средствах массовой информации и научных организациях почти не оставляют возможности для выбора как ученой, так и широкой публике. А кто в правоте атеистов сомневается, зачастую убежден, что существование Бога научно и логически недоказуемо, а значит, человеку ничего другого не остается, как только слепо верить (или не верить) в Творца. А так ли на самом деле? И оправдано ли утверждать, что Бога нет?

Мы не будем серьезно принимать во внимание наивное представление о том, что Бог не существует, раз никто никогда Его не видел (вроде заявления первого космонавта Юрия Гагарина, что он не обнаружил Бога в космосе, а значит, Его нет). Не будем хотя бы по той простой причине, что в мире есть многое, чего люди не видят, но, тем не менее, не сомневаются в существовании (ядро и электроны в атоме, электрические и магнитные поля).

Более серьезное и весьма популярное утверждение, сбивающее людей с толку, — это то, что несуществование Бога доказано наукой. Атеисты с гордостью объявляют свое мировоззрение научным. Однако давайте поразмышляем. Можно ли знать, что Бога нет? Чтобы знать это, нужно знать абсолютно все в пространстве и времени, а также вне их, нужно быть вездесущим и всеведущим.

Один из основателей современной физики, лауреат Нобелевской премии по физике 1921 года Альберт Эйнштейн (1879–1955) оценивал знания человечества менее чем в 1%, а Исаак Ньютон уподобил их песчинке на берегу океана. Разве сокрытая от нас, непознанная и неизведанная, громаднейшая область знаний не может включать Творца? Утверждать «не может, потому что не может никогда», как это делают атеисты, означает проявлять недюжинную иррациональную веру, принимать желаемое за действительное.