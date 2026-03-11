Книга Алексея Тиваненко «История Английской духовной миссии в Забайкалье» представляет собой уникальное историко-краеведческое исследование, посвященное малоизвестной, но поразительной странице религиозной жизни Восточной Сибири начала XIX века. Автор ставит своей целью восстановить детальную хронику деятельности Лондонского миссионерского общества среди бурятского населения Селенгинского и Хоринского ведомств. Основная идея труда заключается в том, что британские миссионеры — Эдвард Сталлибрасс, Уильям Сван и Роберт Юилль — привнесли в суровый забайкальский край не только протестантскую веру, но и европейское просвещение, заложив основы научного изучения монгольских языков и культуры.

Содержательная часть книги охватывает период с 1817 по 1841 годы, когда при поддержке императора Александра I английские пасторы основали миссионерские станы в Селенгинске и на реке Кодун. Тиваненко подробно описывает быт и подвижнический труд англичан, их многолетнюю работу над первым полным переводом Библии на старомонгольский язык, а также создание школ для местных детей. Автор анализирует сложные взаимоотношения миссии с местной администрацией, православным духовенством и буддийскими ламами, что в конечном итоге привело к закрытию миссии указом Николая I. Работа богато иллюстрирована архивными данными и результатами археологических изысканий автора на местах бывших поселений миссионеров.

Текст написан в увлекательном исследовательском стиле, где глубокое уважение к самоотверженности «селенгинских англичан» сочетается с объективным историческим анализом. Алексей Тиваненко, будучи известным забайкальским ученым, наполняет повествование живыми деталями, найденными в ходе экспедиций к руинам миссионерских домов и на старые кладбища. Труд служит бесценным источником для историков, религиоведов и всех, кто интересуется вопросами культурного взаимодействия Востока и Запада. Это повествование о людях, которые, покинув уютную Британию, посвятили свои жизни служению в далекой Сибири, оставив после себя значительный след в просвещении бурятского народа.

Тиваненко Алексей Васильевич - История Английской духовной миссии в Забайкалье (начало XIX столетия)

Улан-Удэ, 2009. – 253 с.

