Книга Алексея Тиваненко «История Английской духовной миссии в Забайкалье» представляет собой уникальное историко-краеведческое исследование, посвященное малоизвестной, но поразительной странице религиозной жизни Восточной Сибири начала XIX века. Автор ставит своей целью восстановить детальную хронику деятельности Лондонского миссионерского общества среди бурятского населения Селенгинского и Хоринского ведомств. Основная идея труда заключается в том, что британские миссионеры — Эдвард Сталлибрасс, Уильям Сван и Роберт Юилль — привнесли в суровый забайкальский край не только протестантскую веру, но и европейское просвещение, заложив основы научного изучения монгольских языков и культуры.
Содержательная часть книги охватывает период с 1817 по 1841 годы, когда при поддержке императора Александра I английские пасторы основали миссионерские станы в Селенгинске и на реке Кодун. Тиваненко подробно описывает быт и подвижнический труд англичан, их многолетнюю работу над первым полным переводом Библии на старомонгольский язык, а также создание школ для местных детей. Автор анализирует сложные взаимоотношения миссии с местной администрацией, православным духовенством и буддийскими ламами, что в конечном итоге привело к закрытию миссии указом Николая I. Работа богато иллюстрирована архивными данными и результатами археологических изысканий автора на местах бывших поселений миссионеров.
Текст написан в увлекательном исследовательском стиле, где глубокое уважение к самоотверженности «селенгинских англичан» сочетается с объективным историческим анализом. Алексей Тиваненко, будучи известным забайкальским ученым, наполняет повествование живыми деталями, найденными в ходе экспедиций к руинам миссионерских домов и на старые кладбища. Труд служит бесценным источником для историков, религиоведов и всех, кто интересуется вопросами культурного взаимодействия Востока и Запада. Это повествование о людях, которые, покинув уютную Британию, посвятили свои жизни служению в далекой Сибири, оставив после себя значительный след в просвещении бурятского народа.
Тиваненко Алексей Васильевич - История Английской духовной миссии в Забайкалье (начало XIX столетия)
Улан-Удэ, 2009. – 253 с.
Тиваненко Алексей Васильевич - История Английской духовной миссии в Забайкалье – Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
ПОСЛАНЦЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ В СИБИРЬ
ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В ИРКУТСК
Обустройство в Селенгинске
СПУТНИЦЫ И ПОМОЩНИЦЫ ПРОПОВЕДНИКОВ
ГОСТИ МИССИОНЕРОВ
В НАРОД СО СЛОВОМ ХРИСТОВЫМ
КОЛЛЕГИ ПРОФЕССОРА КОВАЛЕВСКОГО
У ИСТОКОВ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКИ
РАЗДЕЛЕНИЕ НА ТРИ СТАНА
СРЕДИ ХОРИНСКИХ БУРЯТ
ПЕРЕВОДЫ ВЕТХОГО ЗАВЕТА
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТЪЕЗД НА РОДИНУ
ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ НИКОЛАЯ ДЫМБИЛОВА
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: МИФЫ И ПРАВДА
