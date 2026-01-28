Книга «Тлумачення Господньої молитви словами святих Отців» — це унікальна збірка мудрості ранньохристиянських мислителів, присвячена розбору найголовнішої молитви християнства. Видання об’єднує голоси таких велетнів духу, як Тертуліан та св. Кипріан, пропонуючи читачеві зануритися у глибини «Отче наш» не як у формальний текст, а як у «скорочення всього Євангелія».

Автори наголошують, що Господня молитва є досконалою, бо походить від самого Сина Божого — Творця істини та життя. Тертуліан розкриває її як поєднання Слова, Духа і Премудрості, що робить прохання дієвими перед Отцем. Св. Кипріан додає, що молитися словами Христа — це найнадійніший шлях бути почутим Богом, адже Син виступає нашим Заступником, впізнаючи Свої власні слова у наших зверненнях. Книга вчить «духовному та істинному» поклонінню, застерігаючи від марнослів'я та закликаючи до скромності віри.

Це видання із серії «Джерела Християнського Сходу» стане цінним дороговказом для кожного, хто прагне не просто промовляти слова молитви, а розуміти кожне її прохання крізь призму святоотцівської спадщини. Лаконічна за формою, але безмежна за змістом, ця праця перетворює щоденне молитовне правило на глибокий діалог із Творцем.

Тлумачення Господньої молитви словами святих Отців

Пер. з рос. о. Аліпій (Федун). — Львів : Свічадо, 2021. — 136 с. (серія «Джерела Християнського Сходу»)

ISBN 978-966-938-508-6

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