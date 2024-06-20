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Токарев - Дружба з Богом

Василий Токарев - Дружба з Богом
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Pastoral Care Counseling
Сегодня, как и прежде, среди миллиардов людей, живущих на земле, Бог ищет Себе настоящих поклонников, которых Он мог бы назвать Своими друзьями. Самый высокий титул, который можно приобрести на земле, — это титул Божьего друга. У Бога есть миллионы рожденных свыше, спасенных, омытых и оправданных христиан, которые стали Его детьми, но у Него не так уж много друзей. Спасение, усыновление, оправдание и вечную жизнь люди получают даром, но дружба с Богом стоит очень дорого. Она стоит человеку, так же, как и Богу, — всей его жизни. К сожалению, немногие готовы платить такую цену, поэтому только некоторые способны заслужить звание Божьего друга.
Мы живем в холодном и жестоком мире, где презираются добродетели и пропагандируется зло и насилие. Каждый заботится и думает только о себе и о своем благополучии. Мир с неописуемой скоростью катится в пропасть. Все чаще нам приходится встречаться с предательством, изменой и неверностью. Такие понятия, как самоотверженность, преданность, любовь и дружба утратили свое истинное значение. Разрушенные браки, брошенные дети, оставленные престарелые родители, воюющие народы, враждующие церкви — все это результат умножающегося беззакония и охлаждения любви. Наряду с этим в последнее время Бог открывает Себя могущественным образом тем, кто искренно ищет Его. Земля наполняется ведением о Боге. Написано множество христианских книг. Организуются семинары и проводятся мега-конференции. Евангелисты собирают миллионы слушателей на свои собрания. Во время богослужений люди переживают особенное присутствие и явление Божьей славы. Чудеса и знамения становятся обычным событием во многих церквах.
Но, несмотря на все это, среди больших собраний и конференций Бог продолжает искать поклонников. Он нуждается в людях, которые не только жаждут знаний, но и живут в соответствии с этими знаниями. Бога интересуют те, которые ищут не только сверхъестественных переживаний, но также несут сверхъестественную любовь в свои собственные дома и тем людям, которые окружают их. Он ищет людей, которые, забывая себя, способны любить и идти на любую жертву во имя Бога и ради блага ближнего. Это те, которые любят во всякое время и как настоящий друг готовы прийти на помощь в трудную минуту. Это те, кого не интересует популярность, кто не ищет похвалы и признания от людей. Они свободны от корысти, зависти, конкуренции и соперничества. Они радуются успехам и достижениям других. Они не кричат о своих заслугах; о них не пишут в газетах, но имя каждого из них известно на Небесах и в духовном мире. Это Божьи герои, которых Он называет Своими друзьями. К сожалению, у Бога их не очень много.

Василий Токарев - Дружба з Богом

Киев: МСВ, 2013, 288 с.
ISBN 978-966-2346-18-3

Василий Токарев - Дружба з Богом - Содержание

Введение
Глава 1 Дружба пришла с неба
  • Ионафан и Давид
  • Иисус — наилучший Друг
  • Друзья Иисуса
  • Авраам — друг Бога
  • Условие дружбы
Глава 2 Три уровня любви
  • Мирская любовь
  • Любовь по закону
  • Новая заповедь любви
  • Семья Иакова
  • Семья царя Давида
  • Любовь и сострадание
Глава 3 Строительство дружбы
  • Брак
  • Любовь мужа к жене
  • Любовь жены к мужу
  • Божественный огонь
  • Секрет неугасающей любви
  • Если огонь погас
  • Дружба в семье
  • Церковь
  • Духовная сфера
  • Душевная сфера
  • Физиологическая потребность
Глава 4 Достигайте любви
  • Любовь одна
  • Любовь безусловна
  • Взаимно скрепляющие связи
  • Что нас соединяет?
Глава 5 Любовь к Богу
  • Как?
  • 1. Исполнение Его заповедей
    • Неверный материал
    • Иисус
  • 2. Провождение времени с Божьим словом
    • Давид
  • 3. Провождение времени с Богом в молитве
  • 4. Поклонение Богу
  • 5. Глубокое почитание Бога и благоговение перед Ним
  • 6. Любящий Господа имеет чистые мотивы
  • 7. Любящий человек всегда имеет, что дать
    • Любовь
    • Таланты
    • Время
    • Деньги
  • 8. Любящий человек милосерден
    • Молитва Франциска Ассизского
  • 9. Любящий человек спасает мир
    • Добрый пастырь
    • Притча о блудном сыне
    • Добрый самарянин
    • Ловля человеков
    • Повеление для Церкви
    • Бог
  • 10. Любящий Бога побеждает грех
  • 11. Любящий Бога приносит много плода
    • Как рождается плод
    • Добрая почва
    • Божья благодать
  • 12. Жажда познания Бога
    • Уровни познания Бога
    • Цена за познание
  • 13. Любящий Бога исполнен Божьим страхом
Заключение
Об авторе
Views 253
Rating 5.0 / 5
Added 20.06.2024
Author brat Andron
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5.0/5 (3)

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