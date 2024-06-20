Токарев - Дружба з Богом
Сегодня, как и прежде, среди миллиардов людей, живущих на земле, Бог ищет Себе настоящих поклонников, которых Он мог бы назвать Своими друзьями. Самый высокий титул, который можно приобрести на земле, — это титул Божьего друга. У Бога есть миллионы рожденных свыше, спасенных, омытых и оправданных христиан, которые стали Его детьми, но у Него не так уж много друзей. Спасение, усыновление, оправдание и вечную жизнь люди получают даром, но дружба с Богом стоит очень дорого. Она стоит человеку, так же, как и Богу, — всей его жизни. К сожалению, немногие готовы платить такую цену, поэтому только некоторые способны заслужить звание Божьего друга.
Мы живем в холодном и жестоком мире, где презираются добродетели и пропагандируется зло и насилие. Каждый заботится и думает только о себе и о своем благополучии. Мир с неописуемой скоростью катится в пропасть. Все чаще нам приходится встречаться с предательством, изменой и неверностью. Такие понятия, как самоотверженность, преданность, любовь и дружба утратили свое истинное значение. Разрушенные браки, брошенные дети, оставленные престарелые родители, воюющие народы, враждующие церкви — все это результат умножающегося беззакония и охлаждения любви. Наряду с этим в последнее время Бог открывает Себя могущественным образом тем, кто искренно ищет Его. Земля наполняется ведением о Боге. Написано множество христианских книг. Организуются семинары и проводятся мега-конференции. Евангелисты собирают миллионы слушателей на свои собрания. Во время богослужений люди переживают особенное присутствие и явление Божьей славы. Чудеса и знамения становятся обычным событием во многих церквах.
Но, несмотря на все это, среди больших собраний и конференций Бог продолжает искать поклонников. Он нуждается в людях, которые не только жаждут знаний, но и живут в соответствии с этими знаниями. Бога интересуют те, которые ищут не только сверхъестественных переживаний, но также несут сверхъестественную любовь в свои собственные дома и тем людям, которые окружают их. Он ищет людей, которые, забывая себя, способны любить и идти на любую жертву во имя Бога и ради блага ближнего. Это те, которые любят во всякое время и как настоящий друг готовы прийти на помощь в трудную минуту. Это те, кого не интересует популярность, кто не ищет похвалы и признания от людей. Они свободны от корысти, зависти, конкуренции и соперничества. Они радуются успехам и достижениям других. Они не кричат о своих заслугах; о них не пишут в газетах, но имя каждого из них известно на Небесах и в духовном мире. Это Божьи герои, которых Он называет Своими друзьями. К сожалению, у Бога их не очень много.
Василий Токарев - Дружба з Богом
Киев: МСВ, 2013, 288 с.
ISBN 978-966-2346-18-3
Василий Токарев - Дружба з Богом - Содержание
Введение
Глава 1 Дружба пришла с неба
- Ионафан и Давид
- Иисус — наилучший Друг
- Друзья Иисуса
- Авраам — друг Бога
- Условие дружбы
Глава 2 Три уровня любви
- Мирская любовь
- Любовь по закону
- Новая заповедь любви
- Семья Иакова
- Семья царя Давида
- Любовь и сострадание
Глава 3 Строительство дружбы
- Брак
- Любовь мужа к жене
- Любовь жены к мужу
- Божественный огонь
- Секрет неугасающей любви
- Если огонь погас
- Дружба в семье
- Церковь
- Духовная сфера
- Душевная сфера
- Физиологическая потребность
Глава 4 Достигайте любви
- Любовь одна
- Любовь безусловна
- Взаимно скрепляющие связи
- Что нас соединяет?
Глава 5 Любовь к Богу
- Как?
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1. Исполнение Его заповедей
- Неверный материал
- Иисус
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2. Провождение времени с Божьим словом
- Давид
- 3. Провождение времени с Богом в молитве
- 4. Поклонение Богу
- 5. Глубокое почитание Бога и благоговение перед Ним
- 6. Любящий Господа имеет чистые мотивы
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7. Любящий человек всегда имеет, что дать
- Любовь
- Таланты
- Время
- Деньги
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8. Любящий человек милосерден
- Молитва Франциска Ассизского
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9. Любящий человек спасает мир
- Добрый пастырь
- Притча о блудном сыне
- Добрый самарянин
- Ловля человеков
- Повеление для Церкви
- Бог
- 10. Любящий Бога побеждает грех
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11. Любящий Бога приносит много плода
- Как рождается плод
- Добрая почва
- Божья благодать
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12. Жажда познания Бога
- Уровни познания Бога
- Цена за познание
- 13. Любящий Бога исполнен Божьим страхом
Заключение
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