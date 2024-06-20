Сегодня, как и прежде, среди миллиардов людей, живущих на земле, Бог ищет Себе настоящих поклонников, которых Он мог бы назвать Своими друзьями. Самый высокий титул, который можно приобрести на земле, — это титул Божьего друга. У Бога есть миллионы рожденных свыше, спасенных, омытых и оправданных христиан, которые стали Его детьми, но у Него не так уж много друзей. Спасение, усыновление, оправдание и вечную жизнь люди получают даром, но дружба с Богом стоит очень дорого. Она стоит человеку, так же, как и Богу, — всей его жизни. К сожалению, немногие готовы платить такую цену, поэтому только некоторые способны заслужить звание Божьего друга.

Мы живем в холодном и жестоком мире, где презираются добродетели и пропагандируется зло и насилие. Каждый заботится и думает только о себе и о своем благополучии. Мир с неописуемой скоростью катится в пропасть. Все чаще нам приходится встречаться с предательством, изменой и неверностью. Такие понятия, как самоотверженность, преданность, любовь и дружба утратили свое истинное значение. Разрушенные браки, брошенные дети, оставленные престарелые родители, воюющие народы, враждующие церкви — все это результат умножающегося беззакония и охлаждения любви. Наряду с этим в последнее время Бог открывает Себя могущественным образом тем, кто искренно ищет Его. Земля наполняется ведением о Боге. Написано множество христианских книг. Организуются семинары и проводятся мега-конференции. Евангелисты собирают миллионы слушателей на свои собрания. Во время богослужений люди переживают особенное присутствие и явление Божьей славы. Чудеса и знамения становятся обычным событием во многих церквах.

Но, несмотря на все это, среди больших собраний и конференций Бог продолжает искать поклонников. Он нуждается в людях, которые не только жаждут знаний, но и живут в соответствии с этими знаниями. Бога интересуют те, которые ищут не только сверхъестественных переживаний, но также несут сверхъестественную любовь в свои собственные дома и тем людям, которые окружают их. Он ищет людей, которые, забывая себя, способны любить и идти на любую жертву во имя Бога и ради блага ближнего. Это те, которые любят во всякое время и как настоящий друг готовы прийти на помощь в трудную минуту. Это те, кого не интересует популярность, кто не ищет похвалы и признания от людей. Они свободны от корысти, зависти, конкуренции и соперничества. Они радуются успехам и достижениям других. Они не кричат о своих заслугах; о них не пишут в газетах, но имя каждого из них известно на Небесах и в духовном мире. Это Божьи герои, которых Он называет Своими друзьями. К сожалению, у Бога их не очень много.

Василий Токарев - Дружба з Богом

Киев: МСВ, 2013, 288 с.

ISBN 978-966-2346-18-3

Василий Токарев - Дружба з Богом - Содержание

Введение

Глава 1 Дружба пришла с неба

Ионафан и Давид

Иисус — наилучший Друг

Друзья Иисуса

Авраам — друг Бога

Условие дружбы

Глава 2 Три уровня любви

Мирская любовь

Любовь по закону

Новая заповедь любви

Семья Иакова

Семья царя Давида

Любовь и сострадание

Глава 3 Строительство дружбы

Брак

Любовь мужа к жене

Любовь жены к мужу

Божественный огонь

Секрет неугасающей любви

Если огонь погас

Дружба в семье

Церковь

Духовная сфера

Душевная сфера

Физиологическая потребность

Глава 4 Достигайте любви

Любовь одна

Любовь безусловна

Взаимно скрепляющие связи

Что нас соединяет?

Глава 5 Любовь к Богу

Как?

1. Исполнение Его заповедей Неверный материал Иисус

2. Провождение времени с Божьим словом Давид

3. Провождение времени с Богом в молитве

4. Поклонение Богу

5. Глубокое почитание Бога и благоговение перед Ним

6. Любящий Господа имеет чистые мотивы

7. Любящий человек всегда имеет, что дать Любовь Таланты Время Деньги

8. Любящий человек милосерден Молитва Франциска Ассизского

9. Любящий человек спасает мир Добрый пастырь Притча о блудном сыне Добрый самарянин Ловля человеков Повеление для Церкви Бог

10. Любящий Бога побеждает грех

11. Любящий Бога приносит много плода Как рождается плод Добрая почва Божья благодать

12. Жажда познания Бога Уровни познания Бога Цена за познание

13. Любящий Бога исполнен Божьим страхом

Заключение

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