1920-1921 гг. принесли кардинальные изменения, как во внешнем, так и во вну­треннем положении Советской России. Близилась к окончанию Гражданская война. Хотя военные действия на Даль­нем Востоке продолжались до 1922 г., к 1920 г. территорию России покинула боль­шая часть иностранных интервентов и Белой гвардии. Завершились и локальные военные конфликты с государствами-лимитро­фами. Были подписаны мирные договоры с Эстонией (Тартуский, или Юрьев­ский мирный договор, 2 февраля 1920 г.), Литвой (Московский договор, 12 июля 1920 г.), Латвией (Рижский мирный договор, 11 августа 1920 г.), Фюшяндией (Тартуский мирный договор, 14 октября 1920 г.) и Польшей (Рижский мирный договор, 18 марта 1921 г.).

Все эти договоры определяли новые границы РСФСР, Белоруссии и Украины. В частности, значительные территории с городами Гродно, Щучин, Браслав, Лида и др. были признаны частью Литвы; к Латвии перешли части территории Витебской и Псковской губерний; бьmи совершены территориальные уступки в пользу Финляндии; обширные пространства, нахо­дившиеся к востоку от «линии Керзона», и некоторые другие территории отошли к Польше. В 1921 г. РСФСР подписала также мирные договоры с Афганистаном, Ираном, Монголией и Турцией. Весьма радикально изменилась внутренняя экономическая политика. На смену политике военного коммунизма, которая стала одной из главных при­чин экономического упадка России, пришла Новая экономическая политика (НЭП), которая подразумевала, в частности, использование рыночных механиз­мов и различных форм собственности, а также привлечение иностранного капи­тала в форме концессий.

На повестке дня стояли и вопросы изменения тактики на международной арене, восстановление взаимоотношений с западными государствами. Этот про­цесс, однако, не был простым. Довольно быстро удалось восстановить торговые отноШения с некоторыми странами. В начале 1920 г. советским правительством в Западную Европу была направлена делегация для восстановления торговых и политических отношений. Делегация под председательством Б.Л. Красина, в которую входили также М.М. Литвинов и В.П. Ногин, провела ряд переговоров в Стокrольме и Копенгагене, а затем в Лондоне. В результате было заключено торговое соглашение с Великобританией (16 марта 1921 г.). В конце 1921 г. было заключено также торговое соглашение с Италией (26 декабря 1921 г.), чему пред­шествовало согласие итальянского правительства на аккредитацию советского дипломата В.В. Воровского в качестве полномочного представителя Советской России в Италии (октябрь 1920 г. года).

Боровский начал работу в Риме в марте 1921 г. Главный смысл его переговоров о заключении торгового соглашения заключался в признании советского правительства де-факто. Определенные про­блемы Советская Россия пыталась решить в начале 1920-х годов и путем участия в ряде международных конференций: Генуэзской (10 апреля - 19 мая 1922 г.); Гаагской (15 июня - 19 июля 1922 г.), Московской конференции по разоружению (2-12 декабря 1922 г. в этой конференции приняли участие только европейские приграничные страны - Польша, Эстония, Латвия, Литва и Финляндия), Лозанн­ской конференции, созванной для решения вопроса о режиме Черноморских про­ливов (20 ноября 1922 г. - 24 июля 1923 г.). Помимо Англии и Италии, большинство других стран заняло довольно жест­кую позицию в вопросе о долгах царского и Временного правительств, ставя выплату долгов в качестве условия заключения дальнейших соглашений. Этот вопрос бьm поднят, но не решен в ходе Генуэзской, а затем Гаагской конферен­ций 1922 г.

Однако Советской России удалось заключить Рапалльский договор с Германией, восстанавливающий дипломатические, экономические и торговые отношения между двумя странами. События Гражданской войны, Первой мировой и локальных войн, а также жесткая экономическая политика военного коммунизма, неурожай 1921 г. при­вели к возникновению на территории России ужасающего голода, охватив­шего 35 губерний, но особенно сильно поразившего территории Южного Урала и Поволжья. Хотя помощь rолодающим оказал Международный комитет рабо­чей помощи (Межрабпом), созданный по инициативе Исполкома Коминтерна 13 августа 1921 г., этого оказалось недостаточно и Россия была вынуждена принять помощь западных стран, которая, в свою очередь, способствовала установлению международных и двусторонних контактов Советской России. Самой крупной организацией, оказавшей помощь, оказалась Организация общеевропейской помощи голодающим России, возглавляемая Фритьофом Нансеном - она объ­единила под эгидой Международного Красного Креста 15 религиозно-благотво­рительных обществ и комитетов.

Евгения Токарева – Ватикан в фокусе советской политики и пропаганды - 1921-1941 годы

Издательство – «Весь Мир»

Москва – 2023 г. / 784 с.

ISBN 978-5-7777-0923-3

Евгения Токарева – Ватикан в фокусе советской политики и пропаганды - 1921-1941 годы – Содержание

Введение

Распад империй в ходе и в результате последствий Первой мировой войны и поиск контактов с Ватиканом отделившихся государств

Структуры Католической церкви в границах Советской России до 1921 г. Советское религиозное законодательство и католики в России в годы

Гражданской и Советско-польской войн

Ватикан в фокусе политики советской власти в 1917-1921 гг

Источники

Историография

Глава 1. Первые официальные контакты между Россией и Ватиканом и начало работы в России Папской миссии помощи голодающим

Переговоры В.В. Воровского -Дж. Пиццардо

Положение Католической церкви в России во второй половине 1921 - первой половине 1922 г

Приезд в Россию Э. Уолша и его первые шаги на советской земле

Начало работы Папской миссии помощи

Глава 2. «Процесс Цепляка» и его международные последствия

Вопрос о договорах на пользование церквами. Процесс над католическим духовенством 21-26 марта 1923 г.

Последствия процесса

Ватикан и территории, вновь вошедшие в состав России с начала 1923 г.

Работа Папской миссии в апреле-июне 1923 г. и дело с медикаментами

Уолш и католики в России

Глава 3. Переговоры в Риме и завершение работы в России Папской миссии помощи голодающим

Работа Папской миссии в новых условиях

«Квартирный вопрос»

Завершение дела с медикаментами

Последние переговоры отца Э. Уолша

Переговоры Н.И. Иорданского в Риме. Вопрос о национальности католических священников

Переговоры Н.И. Иорданского в Риме. Вопрос об Уолше

Переговоры Н.И. Иорданского в Риме. Вопрос о Цепляке, высылка Уолша

Переговоры Н.И. Иорданского в Риме. Вопрос о расписках

Переговоры Н.И. Иорданского в Риме. Вопрос о признании

Переговоры К.К. Юренева в Риме. Начало переговоров в Берлине

Вопрос о направлении в Россию епископов

Завершение работы Католической миссии помощи

Завершение первой фазы переговоров с Ватиканом

Глава 4. Проблемы статуса католической иерархии в переговорах СССР и Святого Престола в 1920-е годы, переход к конфронтации

Разработка проекта статуса Католической церкви в России

Возобновление переговоров с Ватиканом

Продолжение переговоров, вопрос об апостольском делегате; поездки в СССР Мишеля д'Эрбиньи

Начало конфронтации

Так называемый «Крестовый поход Папы Римского» и его последствия

После «крестового похода»

Глава 5. Борьба с религией и Ватиканом на международной арене

Конституирование Интернационала пролетарских свободомыслящих и борьба СССР за преобладающее влияние в нем

Новая тактика Коминтерна после VI съезда, попытки вынудить ИПС развернуть борьбу против «крестового похода молитв» Пия ХI и раскол ИПС

Изменение тактики Коминтерна, VII конгресс КИ, слияние ИПС и МФС

Глава 6. СССР и Ватикан в 1933-1941 rr.