Два последних столетия Библия постоянно находилась под прицельным огнем критики. Ученые и профессора атаковали Писание, доказывая, что рукописи недостоверны, авторы неточны, а герои Библии - вымышленны. Для исследователей-скептиков царь Давид - не более чем сказка, которую интересно послушать в семейном кругу. Моисей для них - неграмотный бродяга. Некоторые даже заявляют, что Иисус никогда не существовал. Другие утверждают, что история Христа была записана через сотни лет после описанных в ней событий. И сейчас некоторые продолжают учить о том, что Библия - это бессмысленный набор народных традиций, устно передававшихся на протяжении веков, неубедительный исторический документ, место которому где-то между баснями Эзопа и мифами Древней Греции. Вот и вся ее ценность. С конца XVIII и в течение XIX века профессора делали акцент на предполагаемых недостатках Писания как исторического документа. Они ругали Библию за то, что ее написали гораздо позднее, чем требуется для достоверного описания реальных событий. Казалось, что репутация Библии скоро будет похоронена окончательно и осталось вбить в её гроб лишь несколько гвоздей.

Вождем «похоронной команды» был немецкий писатель Ф.С. Бауэр, который вместе с другими теологами неустанно опровергал достоверность Писаний. Считая, что Новый Завет датируется примерно 200 г. нашей эры, эти исследователи делали вывод, что Новый Завет не может быть ничем другим, кроме как мифом.

Хотя эти теории время от времени продолжают всплывать в дискуссиях, их несостоятельность и ошибочность уже доказана. История, археология и новейшие достижения в изучении рукописей дали доказательства для отражения атак на Писание. Стало ясно, что Библия аккуратно передает исторические события и культурный контекст. В рукописях приводятся подлинные слова авторов. Текст практически не подвергся искажениям. Завалы расчищены, и Библия восстановлена в своих правах. Верить ли в то, что в ней написано - решайте сами. Но только самые предвзятые критики сегодня могут отрицать тот факт, что Библия содержит подлинные писания пророков и настоящие свидетельства апостолов.

Часто мне приходится разговаривать с верующими, которые не осознают всей глубины доказательств подлинности Писаний. Студенты, родители и многие другие читатели Библии просто не в курсе, как много данных свидетельствуют в пользу ее достоверности. Далее мы не только исследуем историю ее происхождения, но и увидим, насколько Библия надежна как документ. Думаю, вы будете поражены целой горой доказательств и количеству исследований, которые подтверждают ее историческую ценность. Ваша вера окрепнет. Тихо, без шума и пафоса Библия отстояла свою честь, и репутация ее оказалась прочнее, чем думали «могильщики».

Не подлежит сомнению, что это величайшая из всех когда-либо написанных книг. Задумайтесь над следующими фактами:

Майкл Толифер - Как появилась Библия и можно ли ей верить

Перевод с английского Н.Агамирян. - ООО «Арлони», 2012. – 65 с.

ISBN 978-0-9824085-2-0

Майкл Толифер - Как появилась Библия и можно ли ей верить – Содержание

Предисловие

Введение

Глава первая Разве Иисус - не миф?

Глава вторая Исторический контекст Ветхого и Нового Завета: что говорят критики?

Глава третья Насколько достоверен Новый Завет?

Глава четвертая Код да Винчи и 80 евангелий

Глава пятая Как быть с вариантами текстов?

Глава шестая Насколько достоверен Ветхий Завет?

Примечания

Для дальнейшего изучения