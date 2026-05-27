Толкин - Дети Хурина
Хадор Златовласый был правителем эдайн; и весьма благоволили к нему эльдар. Прожил он отпущенный ему срок под властью Финголфина, каковой наделил его обширными землями в той области Хитлума, что звалась Дор-ломин. Дочь Хадора Глорэдель стала женой Халдира, сына Халмира, владыки людей Бретиля; и на том же празд-нестве сын Хадора Галдор Высокий взял в жены Харет, дочь Халмира.
У Галдора и Харет было двое сыновей, Хурин и Хуор. Хурин был тремя годами старше, однако ж уступал в росте прочим своим сородичам; в том пошел он в народ своей матери, а во всем остальном походил на Хадора, своего деда — силен был и крепок, и наделен к тому же горячим нравом. Но огонь в душе его горел ровно и ясно, и обладал Хурин великой стойкостью воли. Из всех людей Севера он более всех прочих посвящен был в замыслы нолдор. Брат его Хуор ростом превосходил любого из эдайн, кроме лишь собственного своего сына Туора; был он быстр на ногу, но ежели дорога предстояла долгая и тяжкая, Хурин обгонял его, ибо под конец бежал столь же споро, как и в начале, нимало не уставая. Братья любили друг друга великой любовью и в юности почти не разлучались.
Хурин взял в жены Морвен, дочь Барагунда, сына Бре-голаса из Дома Беора; она же приходилась близкой родней Берену Однорукому. Морвен была высока и темноволоса, и за ясный свет ее глаз и красоту черт люди прозвали ее Эледвен, то есть по-эльфийски - прекрасная; однако ж нрав у нее был суровый и гордый. Горести Дома Беора омрачили ее сердце, ведь изгнанницей пришла она в Дор-ломин из Дортониона после разгрома Браголлах.
Дети Хурина. Нарн и Хин Хурин: повесть о детях Хурина
Джон Рональд Руэл Толкин; подред. К.Толкина; [пер.сангл. С.Б.Лихачевой].
— Москва: Издательство ACT, 2025.—320 с., ил. А.Ли.
ISBN 978-5-17-106124-1
Дети Хурина. Нарн и Хин Хурин: повесть о детях Хурина - Содержание
Содержание
Предисловие
Введение
Примечание о произношении
НАРН И ХИН ХУРИН
Повесть о детях Хурина
І Детство Турина.
ІІ Битва Бессчетных Слез.
ІІІ Речи Хурина и Моргота
IV Уход Турина
V Турин в Дориате
VІ Турин среди изгоев
VII О гноме Миме
VIІI Земля Лука и Шлема
IX Смерть Белега
Х Турин в Нарготронде
XI Падение Нарготронда
ХІІ Возвращение Турина в Дор-ломин
XIII Приход Турина в Бретиль
XIV Выезд Морвен и Ниэнор в Нарготронд
XV Ниэнор в Бретиле
XVI Появление Глаурунга
XVII Смерть Глаурунга
XVIII Смерть Турина
ГЕНЕАЛОГИИ
І Дом Хадора и народ Халет
ІІ Дом Беора
ІІІ Владыки Нолдор
ПРИЛОЖЕНИЕ
(1) Эволюция великих преданий
(2) Обоснование текста
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И НАЗВАНИЙ
ПРИМЕЧАНИЕ К КАРТЕ
No comments yet. Be the first!