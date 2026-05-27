Толкин - Дети Хурина

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, Cultural Studies Art, Philology Literature, *Fantasy/Science Fiction

Хадор Златовласый был правителем эдайн; и весьма благоволили к нему эльдар. Прожил он отпущенный ему срок под властью Финголфина, каковой наделил его обширными землями в той области Хитлума, что звалась Дор-ломин. Дочь Хадора Глорэдель стала женой Халдира, сына Халмира, владыки людей Бретиля; и на том же празд-нестве сын Хадора Галдор Высокий взял в жены Харет, дочь Халмира.

У Галдора и Харет было двое сыновей, Хурин и Хуор. Хурин был тремя годами старше, однако ж уступал в росте прочим своим сородичам; в том пошел он в народ своей матери, а во всем остальном походил на Хадора, своего деда — силен был и крепок, и наделен к тому же горячим нравом. Но огонь в душе его горел ровно и ясно, и обладал Хурин великой стойкостью воли. Из всех людей Севера он более всех прочих посвящен был в замыслы нолдор. Брат его Хуор ростом превосходил любого из эдайн, кроме лишь собственного своего сына Туора; был он быстр на ногу, но ежели дорога предстояла долгая и тяжкая, Хурин обгонял его, ибо под конец бежал столь же споро, как и в начале, нимало не уставая. Братья любили друг друга великой любовью и в юности почти не разлучались.

Хурин взял в жены Морвен, дочь Барагунда, сына Бре-голаса из Дома Беора; она же приходилась близкой родней Берену Однорукому. Морвен была высока и темноволоса, и за ясный свет ее глаз и красоту черт люди прозвали ее Эледвен, то есть по-эльфийски - прекрасная; однако ж нрав у нее был суровый и гордый. Горести Дома Беора омрачили ее сердце, ведь изгнанницей пришла она в Дор-ломин из Дортониона после разгрома Браголлах.

Дети Хурина. Нарн и Хин Хурин: повесть о детях Хурина

Джон Рональд Руэл Толкин; подред. К.Толкина; [пер.сангл. С.Б.Лихачевой].

— Москва: Издательство ACT, 2025.—320 с., ил. А.Ли.

ISBN 978-5-17-106124-1

Дети Хурина. Нарн и Хин Хурин: повесть о детях Хурина - Содержание

Содержание

  • Предисловие

  • Введение

  • Примечание о произношении

НАРН И ХИН ХУРИН
Повесть о детях Хурина

  • І Детство Турина.

  • ІІ Битва Бессчетных Слез.

  • ІІІ Речи Хурина и Моргота

  • IV Уход Турина

  • V Турин в Дориате

  • VІ Турин среди изгоев

  • VII О гноме Миме

  • VIІI Земля Лука и Шлема

  • IX Смерть Белега

  • Х Турин в Нарготронде

  • XI Падение Нарготронда

  • ХІІ Возвращение Турина в Дор-ломин

  • XIII Приход Турина в Бретиль

  • XIV Выезд Морвен и Ниэнор в Нарготронд

  • XV Ниэнор в Бретиле

  • XVI Появление Глаурунга

  • XVII Смерть Глаурунга

  • XVIII Смерть Турина

ГЕНЕАЛОГИИ

  • І Дом Хадора и народ Халет

  • ІІ Дом Беора

  • ІІІ Владыки Нолдор

ПРИЛОЖЕНИЕ

  • (1) Эволюция великих преданий

  • (2) Обоснование текста

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И НАЗВАНИЙ

ПРИМЕЧАНИЕ К КАРТЕ

