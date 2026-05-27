Толкин - Хоббит

Этот хоббит был весьма зажиточным, а фамилия его была Торбинс. Торбинсы обитали на Круче невесть с каких пор, и все их очень даже уважали - не только потому, что они славились своим богатством, но и потому, что в роду у них не было сумасбродов и ни с кем из Торбинсов никогда ничего не приключалось. И всякий мог заранее догадаться, что ответит какой-нибудь Торбинс на тот или иной вопрос. Однако наша история — о том, как один из Торбинсов засумасбродил и, сам не зная почему, начал говорить и делать вещи поистине невероятные. Пожалуй, после этого он потерял уважение со-седей, зато приобрел... - впрочем, вы скоро узнаете, приобрел ли он хоть что-нибудь.

Матушкой нашего хоббита... Да, кстати, а кто такие хоб-биты? Ведь сегодня хоббиты встречаются весьма редко и старательно избегают Громадин (такое прозвище они дали лю-дям), поэтому не мешает, наверно, их описать, хотя бы в общих чертах. Это маленькие существа, ростом взрослому человеку по пояс. Но они — не гномы: хоббиты будут пониже, да и бород отродясь не имели. Волшебством они не зани-маются, зато умеют в мгновение ока скрыться, если поблизости появятся Громадины, топочущие будто слоны. Хоббиты предрасположены к полноте, носят одежду ярких цветов, предпочитая в основном желтый и зеленый; ходят они босиком — башмаки им не нужны, ибо кожа у них на ступнях крепче сапожной подошвы, а стопы сверху покрыты густой рыжеватой шерсткой, согревающей в холода; пальцы у хобби-тов длинные и чуткие, лица добродушные, и смеются они от души (в особенности поевши, а едят они часто и помногу). Ну вот, теперь вы знаете о хоббитах достаточно, и я могу про-должить.

Как я уже сказал, матушкой нашего хоббита, Бильбо Тор-бинса, была знаменитая Белладонна Тук, одна из трех дочерей хоббитана Тука, жившего в Приречье, за маленькой речушкой, что течет у подножия Кручи. Соседи поговаривали, что давным-давно один из предков Старого Тука женился на эльфий-ке. Это, конечно, полная нелепица, но все же в Туках имелось что-то такое, совсем не хоббитовское, и время от времени родичи Туков, а то и они сами, находили приключения на свою голову. Иногда кое-кто из них исчезал неизвестно куда, а оставшиеся, когда их принимались расспрашивать, упорно отмалчивались, притворяясь, будто они ни о чем таком — ни сном ни духом... В общем, Туков, хоть они и были богаче, в Хоббитании уважали меньше, чем Торбинсов.

Джон Рональд Руэл Толкин - Хоббит

[пер.с англ. К. Королева].— Москва: Издательство ACT, 2024.

—320 с., ил. А. Ли.

ISBN978-5-17-106123-4

Джон Рональд Руэл Толкин - Хоббит - Содержание

Глава І. Нежданное угощение

Глава ІІ. Жаркое из баранины

Глава III. Короткая передышка

Глава ІV. Через горы и под горами

Глава V. Загадки во мраке.

Глава VI. Из огня да в полымя

Глава VII. В гостях у Беорна

Глава VIII. Пауки и мухи

Глава IX. Верхом на бочонке

Глава Х. Радушный прием

Глава XI. На пороге

Глава XII. Вести изнутри

Глава XIII. Кто дома, а кого и нет

Глава XIV. Вода и пламень

Глава XV. Гроза надвигается

Глава XVI. Дела ночные

Глава XVII. Гроза разразилась

Глава XVIII. Возвращение

Глава ХІХ. Последний шаг