Толкин - Неоконченные предания Нуменораи Средиземья

Любой человек, взявший на себя ответственность за произведения умершего автора, сталкивается со множеством трудно-разрешимых проблем. Некоторые в данной ситуации могут предпочесть вообще ничего не издавать, за исключением разве что тех работ, которые были практически закончены к моменту смерти автора. Когда речь идет о неопубликованных произведениях Дж. Р. Р. Толкина, этот подход, на первый взгляд, может показаться правильным, поскольку сам Толкин всегда относился к своим работам чрезвычайно требовательно, и ему бы и в голову не пришло опубликовать даже самые законченные повествования из этой книги без дальнейшей тщательной доработки.
Но с другой стороны, мне кажется, что природа и размах творения Толкина ставят даже недописанные его произведения в особое положение. Я совершенно не сомневался, что «Силь-мариллион» не должен оставаться неизвестным, невзирая на то, что он представлял собой набор разрозненных повествований, и отец предполагал — но не успел — произвести в нем весьма значительные изменения. В случае «Сильмариллиона» я после долгих колебаний решился представить эту книгу не в виде исто-рического труда, собрания несовпадающих текстов, объединен-ных комментарием, а в виде законченного и связного произведе-ния. Но повествования, вошедшие в данную книгу, совершенно иные и не образуют единого целого. Данная книга — не более чем собрание текстов, различающихся по форме, замыслу, степени законченности, по времени создания (и по степени произве-денной мною обработки), и повествующих о Нуменоре и Сре-диземье. Но публикуя их, я по сути руководствовался теми же доводами, что и при публикации «Сильмариллиона» (хотя и менее вескими). Те читатели, которые не хотели бы, чтобы им остались неизвестны образы Мелькора и Унголиант, глядящих с вершины Хьярментира на «нивы и пастбища Иаванны, где золотилась высокая пшеница богов», или теней, ложившихся под ноги воинства Финголфина при первом восходе луны, или Бере-на, притаившегося в волчьем облике у трона Моргота, или света Сильмариля, внезапно засиявшего в темноте Нельдоретского леса, — я полагаю, эти читатели сочтут, что несовершенство формы публикуемых здесь повествований искупается возможностью услышать — в последний раз — голос Гэндальфа, поддразниваю-щего надменного Сарумана на собрании Белого Совета в 2851 году, или уже после Войны Кольца рассказывающего в Минас-Тирите о том, как он отправил гномов на вечеринку в Бэг-Эн-де. Несовершенство это отступает перед возможностью узреть явление Улмо, Владыки Вод, восставшего из глубин моря близ Виньямара, или увидеть Маблунга Дориатского, затаившегося, «как мышонок», в руинах моста у Нарготронда, или оказаться свидетелями гибели Исильдура, пытавшегося выбраться на илистый берег Андуина.
Джон Рональд Руэл Толкин - Неоконченные предания Нуменораи Средиземья
Неоконченные предания Нуменораи Средиземья:[перевод с английского] /
Джон Р.Р. Толкин ; под редакцией К. Толкина ; иллюстрации Алана Ли, Теда Несмита, Джона Хау.
— Москва: Издательство ACT, 2022.— 752 с.
ISBN 978-5-17-137937-7
СОДЕРЖАНИЕ
Иллюстрации
Примечание
Введение .
Перевод: О. Степашкина
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПЕРВАЯ ЭПОХА
І О ТУОРЕ И ЕГО ПРИХОДЕ В ГОНДОЛИН
Примечания
Перевод: А. Хромова
II НАРН И ХИН ХУРИН
Детство Турина
Речи Хурина и Моргота
Турин покидает родной дом
Турин в Дориате
Турин среди изгоев
О гноме Миме
Возвращение Турина в Дор-ломин
Приход Турина в Бретиль
Поездка Морвен и Ниэнор в Нарготронд
Ниэнор в Бретиле
Появление Глаурунга
Смерть Глаурунга
Смерть Typина
Примечания
Приложение
Перевод: А. Хромова
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ВТОРАЯ ЭПОХА
І ОПИСАНИЕ ОСТРОВА НУМЕНОР
Карта Нуменора.
Примечания
Перевод: Н. Некрасова
ІІ АЛДАРИОН И ЭРЕНДИС: Жена морехода
Примечания
Перевод: С. Лихачева
ІІІ РОД ЭЛЬРОСА : КОРОЛИ НУМЕНОРА
от основания града Арменелоса до Низвержения
Примечания
Перевод: В. Соловова
IV ИСТОРИЯ ГАЛАДРИЭЛИ И КЕЛЕБОРНА
и Амрота, короля Лориэна ....
Примечания
Приложения
А. Лесные эльфы и их язык
В. Синдарские князья Лесных эльфов
С. Границы Лориэна ...
D. Гавань Лонд-Даэр ...
Е. Имена Келеборна и Галадриэли
Перевод: А. Хромова
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ТРЕТЬЯ ЭПОХА
І ПОРАЖЕНИЕ В ИРИСНОЙ НИЗИНЕ
Примечания
Приложение. Нуменорские меры длины
Перевод: М. Авдонина, А. Хромова
ІІ КИРИОН И ЭОРА И ДРУЖБА ГОНДОРА И РОХАНА
I. Северяне и кибитники
II. Поход Эорла
III. Кириониор
IV. Завет Исильдура
Примечания
Перевод: И. Емельянова
ІІІ ПОХОД К ЭРЕБОРУ
Примечания
Приложение
О текстах «Похода к Эребору»
Отрывки из раннего варианта
Перевод: С. Лопухова
IV ОХОТА ЗА КОЛЬЦОМ
І. Рассказ Гэндальфа Фродо о пути Черных Всадников
ІІ. Другие варианты рассказа
ІІІ. О Гэндальфе, Сарумане и Шире
Примечания
Перевод: О. Степашкина
V БИТВЫ У БРОДОВ ИЗЕНА
Примечания
Приложения
Перевод: О. Степашкина
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
І ДРУЭДАЙН
Примечания
Перевод: А. Хромова
ІІ ИСТАРИ
Примечания
Перевод: О. Степашкина
ІІІ ПАЛАНТИРЫ
Примечания
Перевод: А. Хромова
Указатель
О художниках
От переводчиков
