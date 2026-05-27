Толкин - Неоконченные предания Нуменораи Средиземья

Любой человек, взявший на себя ответственность за произведения умершего автора, сталкивается со множеством трудно-разрешимых проблем. Некоторые в данной ситуации могут предпочесть вообще ничего не издавать, за исключением разве что тех работ, которые были практически закончены к моменту смерти автора. Когда речь идет о неопубликованных произведениях Дж. Р. Р. Толкина, этот подход, на первый взгляд, может показаться правильным, поскольку сам Толкин всегда относился к своим работам чрезвычайно требовательно, и ему бы и в голову не пришло опубликовать даже самые законченные повествования из этой книги без дальнейшей тщательной доработки.

Но с другой стороны, мне кажется, что природа и размах творения Толкина ставят даже недописанные его произведения в особое положение. Я совершенно не сомневался, что «Силь-мариллион» не должен оставаться неизвестным, невзирая на то, что он представлял собой набор разрозненных повествований, и отец предполагал — но не успел — произвести в нем весьма значительные изменения. В случае «Сильмариллиона» я после долгих колебаний решился представить эту книгу не в виде исто-рического труда, собрания несовпадающих текстов, объединен-ных комментарием, а в виде законченного и связного произведе-ния. Но повествования, вошедшие в данную книгу, совершенно иные и не образуют единого целого. Данная книга — не более чем собрание текстов, различающихся по форме, замыслу, степени законченности, по времени создания (и по степени произве-денной мною обработки), и повествующих о Нуменоре и Сре-диземье. Но публикуя их, я по сути руководствовался теми же доводами, что и при публикации «Сильмариллиона» (хотя и менее вескими). Те читатели, которые не хотели бы, чтобы им остались неизвестны образы Мелькора и Унголиант, глядящих с вершины Хьярментира на «нивы и пастбища Иаванны, где золотилась высокая пшеница богов», или теней, ложившихся под ноги воинства Финголфина при первом восходе луны, или Бере-на, притаившегося в волчьем облике у трона Моргота, или света Сильмариля, внезапно засиявшего в темноте Нельдоретского леса, — я полагаю, эти читатели сочтут, что несовершенство формы публикуемых здесь повествований искупается возможностью услышать — в последний раз — голос Гэндальфа, поддразниваю-щего надменного Сарумана на собрании Белого Совета в 2851 году, или уже после Войны Кольца рассказывающего в Минас-Тирите о том, как он отправил гномов на вечеринку в Бэг-Эн-де. Несовершенство это отступает перед возможностью узреть явление Улмо, Владыки Вод, восставшего из глубин моря близ Виньямара, или увидеть Маблунга Дориатского, затаившегося, «как мышонок», в руинах моста у Нарготронда, или оказаться свидетелями гибели Исильдура, пытавшегося выбраться на илистый берег Андуина.

Джон Рональд Руэл Толкин - Неоконченные предания Нуменораи Средиземья - Содержание

Иллюстрации

Примечание

Введение .

Перевод: О. Степашкина

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПЕРВАЯ ЭПОХА

І О ТУОРЕ И ЕГО ПРИХОДЕ В ГОНДОЛИН

Примечания

Перевод: А. Хромова

II НАРН И ХИН ХУРИН

Детство Турина

Речи Хурина и Моргота

Турин покидает родной дом

Турин в Дориате

Турин среди изгоев

О гноме Миме

Возвращение Турина в Дор-ломин

Приход Турина в Бретиль

Поездка Морвен и Ниэнор в Нарготронд

Ниэнор в Бретиле

Появление Глаурунга

Смерть Глаурунга

Смерть Typина

Примечания

Приложение

Перевод: А. Хромова

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ВТОРАЯ ЭПОХА

І ОПИСАНИЕ ОСТРОВА НУМЕНОР

Карта Нуменора.

Примечания

Перевод: Н. Некрасова

ІІ АЛДАРИОН И ЭРЕНДИС: Жена морехода

Примечания

Перевод: С. Лихачева

ІІІ РОД ЭЛЬРОСА : КОРОЛИ НУМЕНОРА

от основания града Арменелоса до Низвержения

Примечания

Перевод: В. Соловова

IV ИСТОРИЯ ГАЛАДРИЭЛИ И КЕЛЕБОРНА

и Амрота, короля Лориэна ....

Примечания

Приложения

А. Лесные эльфы и их язык

В. Синдарские князья Лесных эльфов

С. Границы Лориэна ...

D. Гавань Лонд-Даэр ...

Е. Имена Келеборна и Галадриэли

Перевод: А. Хромова

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ТРЕТЬЯ ЭПОХА

І ПОРАЖЕНИЕ В ИРИСНОЙ НИЗИНЕ

Примечания

Приложение. Нуменорские меры длины

Перевод: М. Авдонина, А. Хромова

ІІ КИРИОН И ЭОРА И ДРУЖБА ГОНДОРА И РОХАНА

I. Северяне и кибитники

II. Поход Эорла

III. Кириониор

IV. Завет Исильдура

Примечания

Перевод: И. Емельянова

ІІІ ПОХОД К ЭРЕБОРУ

Примечания

Приложение

О текстах «Похода к Эребору»

Отрывки из раннего варианта

Перевод: С. Лопухова

IV ОХОТА ЗА КОЛЬЦОМ

І. Рассказ Гэндальфа Фродо о пути Черных Всадников

ІІ. Другие варианты рассказа

ІІІ. О Гэндальфе, Сарумане и Шире

Примечания

Перевод: О. Степашкина

V БИТВЫ У БРОДОВ ИЗЕНА

Примечания

Приложения

Перевод: О. Степашкина

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

І ДРУЭДАЙН

Примечания

Перевод: А. Хромова

ІІ ИСТАРИ

Примечания

Перевод: О. Степашкина

ІІІ ПАЛАНТИРЫ

Примечания

Перевод: А. Хромова

Указатель

О художниках

От переводчиков