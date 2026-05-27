Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Толкин - Сильмариллион

Толкин - Сильмариллион
Download
Обзор книги
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Cultural Studies Art, Philology Literature, *Fantasy/Science Fiction

Был Эру, Единый, кого в Арде называют Илуватар; и сперва создал он Айнур, Священных, что явились порождением его мысли, и пребывали они с ним прежде, чем создано было что-то еще. И обратился он к ним, и задал музыкальные темы; и запели они перед ним, и возрадовался он. Но долгое время пели они каждый в свой черед или несколько вместе, а остальные внимали молча; ибо каждому ясна была только та часть помыслов Илуватара, от которой происходил он сам; и лишь медленно приходили они к понима-нию своих собратьев. Однако же, слушая, все более постигали они, и росли между ними согласие и гармония.

И вот созвал Илуватар воедино всех Айнур, и объявил им великую тему, раскрывая перед ними знания еще более глубокие и удивительные, нежели прежде; и поразили Айнур красота ее начала и великолепие завершения, и молча пре-клонились они перед Илуватаром.

И рек им Илуватар: «Ту тему, что возвестил я вам, повелеваю теперь вам вместе воплотить в Великую Музыку. И как возжег я в вас Неугасимое Пламя, вольны вы явить свои силы, украсив эту тему, каждый — своими собственными помыслами и вариациями, ежели пожелаете. Я же буду слушать и радоваться, что через вас великая красота, пробу-дившись, стала песней».

И зазвучали голоса Айнур, подобно арфам и лютням, свирелям и трубам, виолам и органам, и, подобно бессчетным хорам певцов, начали они воплощать тему Илуватара в великую музыку, и из бесконечно сменяющих друг друга мелодий, сплетенных в гармонии, возникла песнь, что устремилась за пределы слуха к высотам и в бездны, затопила кущи Илува-тара, а музыка и эхо ее полились дальше, в Пустоту, и не была она уже пустотой. Никогда впредь не создавали Айнур музыки, подобной этой; но сказано было, что музыку еще более великую сотворят перед престолом Илуватара хоры Айнур и Детей Илуватара по окончании дней. Тогда темы Илуватара будут сыграны как должно и, звуча, обретут Бы-тие; ибо каждый поймет тогда до конца, что назначил Илу-ватар его теме, и каждый постигнет разумение другого, и возрадуется Илуватар, и зажжет в их помыслах скрытое пламя.

Джон Рональд Руэл Толкин - Сильмариллион

Сильмариллион / Джон Р.Р. Толкин ; подредакцией К. Толкина ;

иллюстрации Теда Несмита ; [переводс английского С. Лихачевой].

Москва: Издательство ACT, 2025.—512 с.

ISBN978-5-17-135128-1

Джон Рональд Руэл Толкин - Сильмариллион - Содержание

Содержание

  • От переводчика: о передаче имен и названий

  • Предисловие

  • Предисловие ко второму изданию

  • Из письма Дж. Р. Р. Толкина к Мильтону Уолдману, 1951

АЙНУЛИНДАЛЭ

ВАЛАКВЕНТА

КВЕНТА СИЛЬМАРИЛЛИОН

  • Глава 1. О начале дней

  • Глава 2. Об Аулэ и Йаванне

  • Глава 3. О приходе эльфов и пленении Мелькора

  • Глава 4. О Тинголе и Мелиан

  • Глава 5. Об Эльдамаре и владыках эльдалиэ

  • Глава б. О Феаноре и освобождении Мелькора

  • Глава 7. О Сильмарилях и смуте среди нолдор

  • Глава 8. О том, как на Валинор пала тьма

  • Глава 9. О бегстве нолдор

  • Глава 10. О синдар

  • Глава 11. О Солнце и Луне, и о сокрытии Валинора

  • Глава 12. О людях

  • Глава 13. О возвращении нолдор

  • Глава 14. О Белерианде и его королевствах

  • Глава 15. О нолдор в Белерианде

  • Глава 16. О Маэглине

  • Глава 17. О приходе людей на Запад

  • Глава 18. О гибели Белерианда и смерти Финголфина

  • Глава 19. О Берене и Лутиэн

  • Глава 20. О Пятой Битве: Нирнаэт Арноэдиад

  • Глава 21. О Турине Турамбаре

  • Глава 22. О гибели Дориата

  • Глава 23. О Туоре и падении Гондолина

  • Глава 24. О плавании Эарендиля и Войне Гнева

АКАЛЛАБЕТ

О КОЛЬЦАХ ВЛАСТИ И ТРЕТЬЕЙ ЭПОХЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ТАБЛИЦЫ

Генеалогии:

  • І. Дом Финвэ

  • ІІ. Потомки Олвэ и Эльвэ

  • IІІ. Дом Беора

  • IV и V. Дом Хадора и народ Халет

Разделение эльфов

Указатель имен и названий

Элементы языков квенья и синдарин в именах и названиях

Views 21
Rating
Added 27.05.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books