Новое сканирование клуба

Нередко толкование Библии носит односторонний характер. Комментарии на все книги Библии, составленные профессорами Далласской Теологической Семинарии, отличаются от них радикально, и поэтому будут приняты непредвзятыми исследователями Священного Писания.

Толкование, которое в ваших руках, составлено с таким расчетом, чтобы помочь тем, кто изучают Писания самостоятельно.

Авторы американского издания пользовались относительно недавним переводом Библии на английский язык (New International Version). Русское издание основано на Синодальной Библии.

Как переводчице, так и редакторам приходилось время от времени согласовывать комментируемый текст с русской Библией, чтобы он не звучал „неудобовразумительно". Толкование на весь Новый Завет в двух томах вышло из печати в 1989-90 гг. Теперь мы приступили к Ветхому Завету и планируем в течение трех лет (1991-93) издать толкование на весь Ветхий Завет в трех томах.

Мы, трудившиеся над этими книгами, благодарны Богу за данную нам возможность подготовить к печати столь значительный труд. Нас вдохновляла и радовала надежда, что благодаря этим комментариям Библия станет более понятной книгой для изучающих ее, а Иисус Христос — реальной Личностью, обладающей силой спасать любого, приходящего к Нему!

Июль 1991 г. Платон Харчлаа

Толкование Библии - Далласская Теологическая Семинария - ред. Платон Харчлаа - The Bible Knowledge Commentary

Далласская Теологическая Семинария является одним из крупнейших в мире учебных заведений этого типа. Основана была в 1924 году доктором Льюисом Сперри Чефером. Более четырех тысяч ее выпускников служат Господу в 50-ти штатах Америки и в 59-ти зарубежных странах.

Доктор богословия Джон Ф. Вэлвурд является президентом семинарии и профессором систематического богословия. Преподает в семинарии с 1936 года. Автор 18 книг и десятков богословских статей.

Рой Б. Зук, профессор, преподает в этой же семинарии с 1973 года. Он автор 11 книг по вопросам христианского образования и изучения Библии, написал множество статей.

Эти Комментарии написаны исключительно профессорами и преподавателями Далласской Теологической Семинарии и последовательно выдержаны в духе христианской доктрины. Непогрешимые и безошибочные по сути своей, тексты Св. Писания анализируются ими с историко-грамматической точки зрения; важно при этом заметить, что в богословии авторы Комментариев стоят на „премиллениалистской" позиции.

Толкование Библии - Далласская ТС - ред. Платон Харчлаа - Том 1 - Толкование Ветхозаветных книг - От книги Бытие по книгу Руфь - The Bible Knowledge Commentary

Главный редактор русского перевода Платон Харчлаа

Перевод Ирины Череватой

Russian edition 1992 by Slavic Gospel Association P.O. Box 1122 Wheaton, Illinois USA

Originally published in English under the title of The Bible Knowledge Commentary

Edited by John F. Walvoord Roy B. Zuck 1983, SP Publications, Inc. All rights reserved

Library of Congress Catalog Card Number: 83-61459 ISBN: 0-88207-812-7

Эта книга приготовлена к печати Славянским Миссионерским Издательством Ашфорд, КТ, США

Толкование Ветхозаветных книг - От книги Бытие по книгу Руфь - Толкование Библии - Далласская ТС - ред. Платон Харчлаа - Том 1 - Содержание

Предисловие к русскому изданию

Выдержки из английского предисловия

Список основных сокращений

Общий обзор ветхозаветной истории

Библейская система мер и веса