Попросите Его послать своих небесных посланников, чтобы наполнить духом жизни эти насыщенные ароматы. Вместе с возлюбленной из прекрасной книги Песней воскликните: «Поднимись ветер с севера и принесись с юга, повей на сад мой, — и польются ароматы его!...».

Рон Харрис - Голоса вопиющих в пустыне - Выдержки из трудов великих мастеров душепопечения

Киев, Рука Допомоги, София 2012

ISBN 978-966-2374-33-9

Рон Харрис - Голоса вопиющих в пустыне - Выдержки из трудов великих мастеров душепопечения - Содержание

Читателю-христианину

Предисловие

• 1 Ричард Сиббс: Сама жизнь и душа дружбы

• 2 Мэтью Генри: Толкователь сокрушающих действий Провидения

• 3 Джозеф Кэрил: Не ухо ли разбирает слова?

• 4 Стефан Чарнок: Дивно устроенная душа

• 5 Джон Буньян: Душа, несравнимая с телом

• 6 Стефан Чарнок: Бескрайность желаний человека

• 7 Жан Кальвин: Познание Бога и себя

• 8 Томас Бостон: Обновление страстных устремлений

• 9 Ричард Сиббс: Волнения и заботы благочестивого человека

• 10 Чарльз Сперджен: Великий резервуар

• 11 Жан Кальвин: Горечь страданий

• 12 Чарльз Сперджен: Кто может сосчитать количество неродившихся искр?

• 13 Томас Бостон: Христианин может расти по-разному

• 14 Оливер Хэйвуд: Если бы Бог не был бы нам лучшим другом, чем мы сами

• 15 Роберт Болтон: Елей милосердия наливают только в разбитый сосуд

• 16 Томас Бостон: Любовь к Христу или к творению

• 17 Томас Брукс: Святая месть

• 18 Джон Оуэн: Воззрите на Того, Которого пронзили

• 19 Кайл и Дэлиш: Методы, порядок и причины непонятного труда земледельца

• 20 Мэтью Мид: Дары и их духовная опасность

• 21 Авдий Сэджвик: Тест на непорочность

• 22 Ричард Бакстер: Чтобы размышления приносили пользу

• 23 Ричард Бакстер: Ваша задача проникнуть вовнутрь

• 24 Томас Шепард: Истинное обращение ко Христу

• 25 Томас Брукс: Восемь вопросов, которые следует задать себе во время великой потери

• 26 Томас Ватсон: Что свидетельствует о покаянии?

• 27 Джеремая Боурроз: Я дал тебе царя во гневе Моем

• 28 Джон Оуэн: Мысли — это путь, по которому сокровища сердца отправляются во внешний мир

• 29 Мэтью Генри: «Колеса» Провидения Иезекииля

• 30 Самуил Рузерфорд: Очарование Христа

Приложения

• 1. «Четыре овала личного служения»

• 2. «Последовательность душепопечения»

• 3. «Шестигранник покаяния»

• 4. «Семь утверждений» для библейского душепопечителя

• 5. Двадцать голосов вопиющих в пустыне: список использованной литературы

Список дополнительной литературы (Серия книг «Ресурсы для библейского душепопечения»)

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