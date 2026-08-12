Харрис - Голоса вопиющих в пустыне
Попросите Его послать своих небесных посланников, чтобы наполнить духом жизни эти насыщенные ароматы. Вместе с возлюбленной из прекрасной книги Песней воскликните: «Поднимись ветер с севера и принесись с юга, повей на сад мой, — и польются ароматы его!...».
Рон Харрис - Голоса вопиющих в пустыне - Выдержки из трудов великих мастеров душепопечения
Киев, Рука Допомоги, София 2012
ISBN 978-966-2374-33-9
Рон Харрис - Голоса вопиющих в пустыне - Выдержки из трудов великих мастеров душепопечения - Содержание
Читателю-христианину
Предисловие
• 1 Ричард Сиббс: Сама жизнь и душа дружбы
• 2 Мэтью Генри: Толкователь сокрушающих действий Провидения
• 3 Джозеф Кэрил: Не ухо ли разбирает слова?
• 4 Стефан Чарнок: Дивно устроенная душа
• 5 Джон Буньян: Душа, несравнимая с телом
• 6 Стефан Чарнок: Бескрайность желаний человека
• 7 Жан Кальвин: Познание Бога и себя
• 8 Томас Бостон: Обновление страстных устремлений
• 9 Ричард Сиббс: Волнения и заботы благочестивого человека
• 10 Чарльз Сперджен: Великий резервуар
• 11 Жан Кальвин: Горечь страданий
• 12 Чарльз Сперджен: Кто может сосчитать количество неродившихся искр?
• 13 Томас Бостон: Христианин может расти по-разному
• 14 Оливер Хэйвуд: Если бы Бог не был бы нам лучшим другом, чем мы сами
• 15 Роберт Болтон: Елей милосердия наливают только в разбитый сосуд
• 16 Томас Бостон: Любовь к Христу или к творению
• 17 Томас Брукс: Святая месть
• 18 Джон Оуэн: Воззрите на Того, Которого пронзили
• 19 Кайл и Дэлиш: Методы, порядок и причины непонятного труда земледельца
• 20 Мэтью Мид: Дары и их духовная опасность
• 21 Авдий Сэджвик: Тест на непорочность
• 22 Ричард Бакстер: Чтобы размышления приносили пользу
• 23 Ричард Бакстер: Ваша задача проникнуть вовнутрь
• 24 Томас Шепард: Истинное обращение ко Христу
• 25 Томас Брукс: Восемь вопросов, которые следует задать себе во время великой потери
• 26 Томас Ватсон: Что свидетельствует о покаянии?
• 27 Джеремая Боурроз: Я дал тебе царя во гневе Моем
• 28 Джон Оуэн: Мысли — это путь, по которому сокровища сердца отправляются во внешний мир
• 29 Мэтью Генри: «Колеса» Провидения Иезекииля
• 30 Самуил Рузерфорд: Очарование Христа
Приложения
• 1. «Четыре овала личного служения»
• 2. «Последовательность душепопечения»
• 3. «Шестигранник покаяния»
• 4. «Семь утверждений» для библейского душепопечителя
• 5. Двадцать голосов вопиющих в пустыне: список использованной литературы
Список дополнительной литературы (Серия книг «Ресурсы для библейского душепопечения»)
Об авторе
No comments yet. Be the first!