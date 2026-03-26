Новое сканирование клуба

Прилагательное „синоптический” происходит от греч. синоптикос, составленного, в свою очередь, из двух слов син и опсестаи, которое можно было бы перевести как „видеть сообща”. Хотя Матфей, Марк и Лука ставили перед собой разные цели, подход их к жизни Иисуса Христа был более или менее идентичным. Не следует, однако, упускать из виду и некоторые различия в манере их изложения. Эти сходства и различия порождают вопрос об источниках евангельских повествований; выражаясь иначе, — „ синоптическую проблему”.

Большинство богословов консервативного направления считает, что составители Евангелий пользовались разными первоисточниками. Так, например, родословные как Матфеем, так и Лукой могли быть взяты из записей, хранившихся в храме, или из устных сказаний. Лука в самом начале своей книги (Лук. 1:1) замечает, что многие „составляют свои повествования” о Господе Иисусе. Это наводит на мысль, что, „составляя” собственное Евангелие, он мог воспользоваться какакими-то попавшими к нему записями.

А то обстоятельство, что авторы синоптических Евангелий могли прибегать к различным источникам, имеет важное значение. Однако критически настроенные богословы, говоря в этой связи об „источниках”, имеют в виду не упомянутое обстоятельство, а нечто совершенно другое; большинство их подразумевает под „источниками” пространные писания разных авторов, умело объединенные составителями Евангелий в собственные повествования. В результате на этот счет возникло несколько теорий.

Толкование Библии - Далласская ТС - ред. Платон Харчлаа - Том 4 - Толкование четырех Евангелий и книги Деяний Апостолов - The Bible Knowledge Commentary

Перевод Ирины Череватой

Главный редактор Платон Харчлаа

Английское название THE BIBLE KNOWLEGE COMMENTARY

Редакторы John F. Walvoord

Roy B. Zuck

,,Христианское издательство'' 1990

Library of Congress Catalog Card Number: 83-61459

ISBN: 0-88207-812-7

Толкование четырех Евангелий и книги Деяний Апостолов - Толкование Библии - Далласская ТС - ред. Платон Харчлаа - Том 4 - Содержание

Евангелие от Матфея

Евангелие от Марка

Евангелие от Луки

Евангелие от Иоанна

Деяния святых Апостолов