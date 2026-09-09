Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Толковая Библия священнослужителя - Евангелие от Луки. Часть 1 – Том 4

Толковая Библия священнослужителя - Евангелие от Луки. Часть 1 – Том 4
Read book review
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, THEOLOGIAN'S TEXTBOOK, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, Homiletics, Reference
Series Толковая Библия священнослужителя (3 books)

Первый том комментария к Евангелию от Луки в серии «Толковая Библия священнослужителя» охватывает Лк. 1:1–13:21 — от пролога евангелиста и повествований о рождении Иоанна Крестителя и Иисуса до притч о горчичном зерне и закваске. Особое внимание уделяется характерным для Луки темам: универсальности спасения, Иисусу как Сыну Человеческому и Спасителю мира, действию Святого Духа, молитве, милости к бедным и отверженным, роли женщин, радости, ученичеству и постепенному движению Христа к Иерусалиму.

Издание построено как практический библейский комментарий для священнослужителей, проповедников, преподавателей и руководителей церковных групп. Каждая перикопа снабжена тематическим планом, многоуровневой разбивкой, параллельными местами Писания, лексическими и богословскими пояснениями и разделами для практического применения. Такая структура позволяет использовать книгу одновременно для последовательного изучения Евангелия, подготовки проповедей и составления конспектов библейских занятий.

Толковая Библия священнослужителя – Новый Завет с энциклопедическими комментариями и конспектами проповедей – Евангелие от Луки. Часть 1 – Том 4

Толковая Библия священнослужителя. Новый Завет с энциклопедическими комментариями и конспектами проповедей. Евангелие от Луки. Часть 1. – Т. 4. – ISCI, 2021. – 366 с.

ISBN 978-1-957360-20-1

Толковая Библия священнослужителя – Евангелие от Луки. Часть 1 – Содержание

  • I. Возвещение о пришествии Иисуса, Сына Человеческого, 1:1–2:52

    • А. Евангелие от Луки: истина Слова, 1:1–4

    • Б. Захария и Елисавета, родители Иоанна Крестителя: образец благочестия, 1:5–25

    • В. Мария, Матерь Иисуса Христа: покорность воле Божией, 1:26–38

    • Г. Необычайно вдохновенное заявление Елисаветы: весьма удивительное свидетельство, 1:39–45

    • Д. Величальная песнь Марии: славная милость Божия и даруемое Им избавление, 1:46–56

    • Е. Рождение и наречение Иоанна: событие колоссальной важности, 1:57–66

    • Ж. Вдохновенное пророчество Захарии: Спаситель Божий и Его Предтеча, 1:67–80

    • З. Рождение Иисуса: необычайные события, 2:1–24

    • И. Пророчество Симеона: предсказание жизни и судьбы Иисуса, 2:25–35

    • К. Анна-пророчица восхваляет Младенца Христа, 2:36–38

    • Л. Взросление Иисуса, 2:39–40

    • М. Посещение Иисусом храма: первое осознание Своей мессианской роли, 2:41–52

  • II. Пришествие Сына Человеческого, 3:1–4:15

    • А. Предтеча, Иоанн Креститель: поворотный момент истории, 3:1–6

    • Б. Простой призыв Иоанна Крестителя: весть для всех народов и времён, 3:7–20

    • В. Крещение Иисуса: покорность и угодность Богу, 3:21–22

    • Г. Родословие Иисуса: происхождение Спасителя, 3:23–38

    • Д. Искушение Иисуса: победа над лукавым, 4:1–15

  • III. Возвещение о миссии и служении Сына Человеческого

    • А. Иисус объявляет о Своей миссии: наглядная картина отвержения, 4:16–30

    • Б. Служение Иисуса Христа оказывает удивительное воздействие: один день в жизни Господа, 4:31–44

    • В. Призвание Иисусом Христом первых учеников: шаги к призванию людей, 5:1–11

    • Г. Иисус исцеляет прокажённого, 5:12–16

    • Д. Иисус Христос представляет неоспоримое доказательство Своей власти прощать грехи, 5:17–26

    • Е. Иисус Христос открывает Свою цель — величайшую и важнейшую, 5:27–39

    • Ж. Иисус Христос учит, что нужда выше религии: Он являет Свою власть над субботой, 6:1–11

    • З. Иисус являет Свою власть в призвании двенадцати учеников: кто был призван и почему, 6:12–19

    • И. Иисус Христос предупреждает об опасностях мира сего, 6:20–26

    • К. Христос учит новым принципам жизни, 6:27–38

    • Л. Иисус Христос проповедует об ученичестве: необходимость быть внимательными, 6:39–45

    • М. Иисус учит основам жизни: истинное и ложное ученичество, 6:46–49

    • Н. Великая вера сотника: что есть истинная вера, 7:1–10

    • О. Христос воскрешает сына вдовы: великое сострадание и сила, 7:11–17

    • П. Иисус Христос отвечает на вопрос Иоанна Крестителя: Тот ли Он, Которому должно прийти, 7:18–28

    • Р. Иисус Христос высказывает слова Божия осуждения роду сему, 7:29–35

    • С. Иисус противопоставляет тех, кто сотворил плод покаяния, и тех, кто отстаивает собственную праведность, 7:36–50

    • Т. Иисус Христос и женщины, сопровождавшие Его, 8:1–3

    • У. Притча о сеятеле как иллюстрация различий в восприятии Благой вести, 8:4–15

    • Ф. Иисус излагает три основных принципа жизни, 8:16–18

    • Х. Иисус излагает основы истинного родства, 8:19–21

    • Ц. Иисус усмиряет стихию: Его Божественность и власть, 8:22–25

    • Ч. Иисус изгоняет бесов в Гадаре: Его способность исцелять людей, одержимых бесами, 8:26–39

    • Ш. Иисус воскрешает дочь Иаира и исцеляет женщину: воздаяние истинной веры, 8:40–56

    • Щ. Иисус посылает двенадцать учеников на служение, 9:1–9

    • Э. Кульминационный момент в служении Христа: Он являет пример служения, 9:10–17

  • IV. Сын Человеческий тщательно готовит учеников к служению в Иерусалиме и говорит о Своей смерти

    • А. Первое предсказание смерти: беседа о Себе и Своей миссии, 9:18–22

    • Б. Условия ученичества, 9:23–27

    • В. События на горе Преображения: видение славы, 9:28–36

    • Г. Второе предсказание смерти: упрёк современникам, 9:37–45

    • Д. Путь к истинному величию: смирение, 9:46–50

  • V. Сын Человеческий направляется в Иерусалим. Этап I: Его миссия и призыв к народу, 9:51–13:21

    • А. Миссия Сына Человеческого: невосприятие Его служения, 9:51–56

    • Б. Великая цена ученичества, 9:57–62

    • В. Иисус посылает семьдесят учеников на служение. Великая цель: проповедь Слова, 10:1–16

    • Г. Возвращение посланных. Часть 1: великая сила, 10:17–20

    • Д. Возвращение посланных. Часть 2: великие привилегии, 10:21–24

    • Е. Притча о добром самарянине: два главнейших жизненных вопроса, 10:25–37

    • Ж. Нет ничего важнее, чем внимание словам Иисуса, 10:38–42

    • З. Наставление Иисуса относительно молитвы, 11:1–13

    • И. Доказательство мессианского предназначения Иисуса, 11:14–28

    • К. Великое свидетельство спасительной миссии Христа: воскресение, 11:29–36

    • Л. Суровое осуждение религиозников, 11:37–54

    • М. То, чего следует опасаться, 12:1–12

    • Н. Притча о безумном богаче: опасность любостяжания, 12:13–21

    • О. Призыв к подлинному верующему: не заботиться о материальном, 12:22–34

    • П. Притча о двух слугах: грозное предупреждение о необходимости быть наготове, 12:35–48

    • Р. Три величайших человеческих заблуждения, 12:49–59

    • С. Истина о страдании и грехе: великая необходимость покаяния, 13:1–9

    • Т. Что важнее: человек или религия?, 13:10–17

    • У. Притчи о горчичном зерне и закваске: чему подобно Царство Божие, 13:18–21

Views 55
Rating 5.0 / 5
Added 09.09.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 15 hours ago
Благодарю.

Related Books

All Books