Толковая Библия священнослужителя - Евангелие от Луки. Часть 1 – Том 4

Первый том комментария к Евангелию от Луки в серии «Толковая Библия священнослужителя» охватывает Лк. 1:1–13:21 — от пролога евангелиста и повествований о рождении Иоанна Крестителя и Иисуса до притч о горчичном зерне и закваске. Особое внимание уделяется характерным для Луки темам: универсальности спасения, Иисусу как Сыну Человеческому и Спасителю мира, действию Святого Духа, молитве, милости к бедным и отверженным, роли женщин, радости, ученичеству и постепенному движению Христа к Иерусалиму.

Издание построено как практический библейский комментарий для священнослужителей, проповедников, преподавателей и руководителей церковных групп. Каждая перикопа снабжена тематическим планом, многоуровневой разбивкой, параллельными местами Писания, лексическими и богословскими пояснениями и разделами для практического применения. Такая структура позволяет использовать книгу одновременно для последовательного изучения Евангелия, подготовки проповедей и составления конспектов библейских занятий.

Толковая Библия священнослужителя – Новый Завет с энциклопедическими комментариями и конспектами проповедей – Евангелие от Луки. Часть 1 – Том 4

Толковая Библия священнослужителя. Новый Завет с энциклопедическими комментариями и конспектами проповедей. Евангелие от Луки. Часть 1. – Т. 4. – ISCI, 2021. – 366 с.

ISBN 978-1-957360-20-1

Толковая Библия священнослужителя – Евангелие от Луки. Часть 1 – Содержание