Толковая Библия священнослужителя - Евангелие от Луки. Часть 1 – Том 4
Первый том комментария к Евангелию от Луки в серии «Толковая Библия священнослужителя» охватывает Лк. 1:1–13:21 — от пролога евангелиста и повествований о рождении Иоанна Крестителя и Иисуса до притч о горчичном зерне и закваске. Особое внимание уделяется характерным для Луки темам: универсальности спасения, Иисусу как Сыну Человеческому и Спасителю мира, действию Святого Духа, молитве, милости к бедным и отверженным, роли женщин, радости, ученичеству и постепенному движению Христа к Иерусалиму.
Издание построено как практический библейский комментарий для священнослужителей, проповедников, преподавателей и руководителей церковных групп. Каждая перикопа снабжена тематическим планом, многоуровневой разбивкой, параллельными местами Писания, лексическими и богословскими пояснениями и разделами для практического применения. Такая структура позволяет использовать книгу одновременно для последовательного изучения Евангелия, подготовки проповедей и составления конспектов библейских занятий.
Толковая Библия священнослужителя – Новый Завет с энциклопедическими комментариями и конспектами проповедей – Евангелие от Луки. Часть 1 – Том 4
Толковая Библия священнослужителя. Новый Завет с энциклопедическими комментариями и конспектами проповедей. Евангелие от Луки. Часть 1. – Т. 4. – ISCI, 2021. – 366 с.
ISBN 978-1-957360-20-1
Толковая Библия священнослужителя – Евангелие от Луки. Часть 1 – Содержание
I. Возвещение о пришествии Иисуса, Сына Человеческого, 1:1–2:52
А. Евангелие от Луки: истина Слова, 1:1–4
Б. Захария и Елисавета, родители Иоанна Крестителя: образец благочестия, 1:5–25
В. Мария, Матерь Иисуса Христа: покорность воле Божией, 1:26–38
Г. Необычайно вдохновенное заявление Елисаветы: весьма удивительное свидетельство, 1:39–45
Д. Величальная песнь Марии: славная милость Божия и даруемое Им избавление, 1:46–56
Е. Рождение и наречение Иоанна: событие колоссальной важности, 1:57–66
Ж. Вдохновенное пророчество Захарии: Спаситель Божий и Его Предтеча, 1:67–80
З. Рождение Иисуса: необычайные события, 2:1–24
И. Пророчество Симеона: предсказание жизни и судьбы Иисуса, 2:25–35
К. Анна-пророчица восхваляет Младенца Христа, 2:36–38
Л. Взросление Иисуса, 2:39–40
М. Посещение Иисусом храма: первое осознание Своей мессианской роли, 2:41–52
II. Пришествие Сына Человеческого, 3:1–4:15
А. Предтеча, Иоанн Креститель: поворотный момент истории, 3:1–6
Б. Простой призыв Иоанна Крестителя: весть для всех народов и времён, 3:7–20
В. Крещение Иисуса: покорность и угодность Богу, 3:21–22
Г. Родословие Иисуса: происхождение Спасителя, 3:23–38
Д. Искушение Иисуса: победа над лукавым, 4:1–15
III. Возвещение о миссии и служении Сына Человеческого
А. Иисус объявляет о Своей миссии: наглядная картина отвержения, 4:16–30
Б. Служение Иисуса Христа оказывает удивительное воздействие: один день в жизни Господа, 4:31–44
В. Призвание Иисусом Христом первых учеников: шаги к призванию людей, 5:1–11
Г. Иисус исцеляет прокажённого, 5:12–16
Д. Иисус Христос представляет неоспоримое доказательство Своей власти прощать грехи, 5:17–26
Е. Иисус Христос открывает Свою цель — величайшую и важнейшую, 5:27–39
Ж. Иисус Христос учит, что нужда выше религии: Он являет Свою власть над субботой, 6:1–11
З. Иисус являет Свою власть в призвании двенадцати учеников: кто был призван и почему, 6:12–19
И. Иисус Христос предупреждает об опасностях мира сего, 6:20–26
К. Христос учит новым принципам жизни, 6:27–38
Л. Иисус Христос проповедует об ученичестве: необходимость быть внимательными, 6:39–45
М. Иисус учит основам жизни: истинное и ложное ученичество, 6:46–49
Н. Великая вера сотника: что есть истинная вера, 7:1–10
О. Христос воскрешает сына вдовы: великое сострадание и сила, 7:11–17
П. Иисус Христос отвечает на вопрос Иоанна Крестителя: Тот ли Он, Которому должно прийти, 7:18–28
Р. Иисус Христос высказывает слова Божия осуждения роду сему, 7:29–35
С. Иисус противопоставляет тех, кто сотворил плод покаяния, и тех, кто отстаивает собственную праведность, 7:36–50
Т. Иисус Христос и женщины, сопровождавшие Его, 8:1–3
У. Притча о сеятеле как иллюстрация различий в восприятии Благой вести, 8:4–15
Ф. Иисус излагает три основных принципа жизни, 8:16–18
Х. Иисус излагает основы истинного родства, 8:19–21
Ц. Иисус усмиряет стихию: Его Божественность и власть, 8:22–25
Ч. Иисус изгоняет бесов в Гадаре: Его способность исцелять людей, одержимых бесами, 8:26–39
Ш. Иисус воскрешает дочь Иаира и исцеляет женщину: воздаяние истинной веры, 8:40–56
Щ. Иисус посылает двенадцать учеников на служение, 9:1–9
Э. Кульминационный момент в служении Христа: Он являет пример служения, 9:10–17
IV. Сын Человеческий тщательно готовит учеников к служению в Иерусалиме и говорит о Своей смерти
А. Первое предсказание смерти: беседа о Себе и Своей миссии, 9:18–22
Б. Условия ученичества, 9:23–27
В. События на горе Преображения: видение славы, 9:28–36
Г. Второе предсказание смерти: упрёк современникам, 9:37–45
Д. Путь к истинному величию: смирение, 9:46–50
V. Сын Человеческий направляется в Иерусалим. Этап I: Его миссия и призыв к народу, 9:51–13:21
А. Миссия Сына Человеческого: невосприятие Его служения, 9:51–56
Б. Великая цена ученичества, 9:57–62
В. Иисус посылает семьдесят учеников на служение. Великая цель: проповедь Слова, 10:1–16
Г. Возвращение посланных. Часть 1: великая сила, 10:17–20
Д. Возвращение посланных. Часть 2: великие привилегии, 10:21–24
Е. Притча о добром самарянине: два главнейших жизненных вопроса, 10:25–37
Ж. Нет ничего важнее, чем внимание словам Иисуса, 10:38–42
З. Наставление Иисуса относительно молитвы, 11:1–13
И. Доказательство мессианского предназначения Иисуса, 11:14–28
К. Великое свидетельство спасительной миссии Христа: воскресение, 11:29–36
Л. Суровое осуждение религиозников, 11:37–54
М. То, чего следует опасаться, 12:1–12
Н. Притча о безумном богаче: опасность любостяжания, 12:13–21
О. Призыв к подлинному верующему: не заботиться о материальном, 12:22–34
П. Притча о двух слугах: грозное предупреждение о необходимости быть наготове, 12:35–48
Р. Три величайших человеческих заблуждения, 12:49–59
С. Истина о страдании и грехе: великая необходимость покаяния, 13:1–9
Т. Что важнее: человек или религия?, 13:10–17
У. Притчи о горчичном зерне и закваске: чему подобно Царство Божие, 13:18–21
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