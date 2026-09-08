Толковая Библия священнослужителя - Евангелие от Матфея. Часть 1 – Том 1
«Толковая Библия священнослужителя» представляет собой специализированное учебно-проповедническое издание Нового Завета, в котором синодальный библейский текст сопровождается подробными комментариями, тематическими схемами, перекрёстными ссылками и готовыми конспектами для изучения и проповеди. Первый том посвящён первой части Евангелия от Матфея. Материал организован так, чтобы читатель сначала видел тему и структуру конкретного отрывка, затем читал сам библейский текст и после этого обращался к развернутому толкованию и практическим «мыслям». Такая система рассчитана прежде всего на пасторов, проповедников, руководителей библейских групп и самостоятельно изучающих Писание христиан.
Главной богословской осью толкования становится мессианская христология Матфея: Иисус представлен как обещанный Ветхим Заветом Мессия, Сын Давидов, Царь, Спаситель и Сын Божий. Последовательно рассматриваются Его рождение и подготовка к служению, Нагорная проповедь, чудеса и мессианская власть, призвание и миссия учеников, конфликт с религиозными противниками, учение о Царстве Небесном и притчи. Комментарий имеет выраженную евангельско-протестантскую и пастырско-прикладную направленность: экзегеза почти всегда завершается вопросом о вере, покаянии, ученичестве, молитве, нравственной жизни, благовестии и практическом служении.
Толковая Библия священнослужителя – Новый Завет с энциклопедическими комментариями и конспектами проповедей – Евангелие от Матфея. Часть 1 – Том 1
Толковая Библия священнослужителя. Новый Завет с энциклопедическими комментариями и конспектами проповедей. Евангелие от Матфея. Часть 1. Синодальная версия (на основе греческого оригинала). — Т. 1. — ISCI, 2021.
ISBN 978-1-957360-12-6
Толковая Библия священнослужителя – Евангелие от Матфея. Часть 1 – Содержание
Как пользоваться Толковой Библией священнослужителя
Посвящается
Евангелие от Матфея. Введение
Автор
Время написания
Кому адресовано
Цель
Особенности
План Евангелия от Матфея
I. Рождение и детские годы Иисуса, Мессии
Родословие Иисуса: любопытное происхождение
Божественное рождение Иисуса: необычайные события
Волхвы признают Иисуса Царём: неожиданное поклонение
Младенчество Иисуса: многочисленные опасности
II. Подготовка к пришествию Мессии
Предтеча Мессии, Иоанн Креститель: весть для всех
Крещение Иисуса: что оно знаменовало
Искушение Иисуса: полное преодоление
III. Начало служения Мессии
Служение Иисуса: целеустремлённое начало
Ученики Иисуса: какими были избранные
Удивительная молва об Иисусе: успех в служении
IV. Наставления Мессии Своим ученикам: Великая Нагорная проповедь
Истинный ученик: каков он и каково его воздаяние
Соль земли — служение Богу
Свет мира — гореть для Бога
Закон и Иисус
Подлинное значение убийства
Подлинная сущность прелюбодеяния
Подлинный смысл развода
Подлинный смысл клятвы
Подлинный смысл закона о повреждении человеку
Подлинный смысл человеческих взаимоотношений
Правильное побуждение к даянию
Правильное побуждение к молитве
Три великих молитвенных правила
Образцовая молитва
Основополагающий принцип молитвы: прощение
Правильное побуждение к посту
Предостережение против богатства и накопительства
Совет тем, кто озабочен и обеспокоен
Предостережение тем, кто судит и критикует других
Ключ к молитве: усердие в молитве
Вершина этики: Золотое правило и выбор в жизни
Предостережение о лжепророках
Предостережение об обмане: кто войдёт в Царство Небесное
Благоразумный и безрассудный строители
Учение Иисуса и Его воздействие
V. Великая власть и сила Мессии, явленные в слове и деле
Иисус исцеляет прокажённого: очищает неприкасаемого
Иисус исцеляет слугу сотника: принимает и отвергает людей
Иисус исцеляет тёщу Петра: сила Иисуса и её цели
Иисус привлекает людей: цена подлинного ученичества
Иисус усмиряет бурю: преодоление страха
Иисус изгоняет бесов: власть над злом
Иисус исцеляет расслабленного: прощение греха
Иисус призывает Матфея: принимает грешников
Иисус отвечает на вопрос о посте: возвещает о новом времени и новом завете
Иисус исцеляет нескольких человек: восполняет нужды отчаявшихся
VI. Вестники Мессии и их миссия
Миссия Мессии
Мессия призывает Своих учеников
Поручение Мессии Своим ученикам
Мессия предостерегает о преследованиях
Мессия ободряет: «Не бойтесь»
Цена ученичества
VII. Доказательство Мессией Своего мессианства
Уверение, данное сомневающимся ученикам Иоанна Крестителя
Напоминание забывчивым и непостоянным людям
Весть, данная роду, подобному детям
Величайшее приглашение для рода сего
VIII. Мессия защищает Себя перед противниками
Мессия есть Тот, Кто больше храма
Человек значит больше, чем религия
Мессия — Избранный Раб Божий
Мессия — от Царства и Дома Божия
Каждое слово человека будет учтено в день суда
Ответ Мессии злому роду сему, отступникам
Ответ Мессии сомневающейся семье
IX. Притчи Мессии о Царстве Небесном
Притча о сеятеле: как человек принимает Евангелие
Причины, по которым Мессия говорил притчами
Изъяснение притчи о сеятеле
Притча о плевелах: вопрос о зле и причинах его существования
Притча о горчичном зерне: мощь и величие христианства
Притча о закваске: преобразующая сила Евангелия
Для чего Мессия говорил притчами
Толкование притчи о плевелах
Притча о скрытом сокровище: всё отдать Христу
Притча о купце и драгоценной жемчужине: оставить всё ради Христа
Притча о неводе: отделение плохого от хорошего
Притча о хозяине: преданность, учёность, способность поделиться сокровищами Царства
X. Служение Христа вне пределов Ирода
Родной город отвергает Мессию: по какой причине Иисус был отвергнут
Предтеча Мессии казнён: благочестие против беззакония
Способность Мессии насытить пять тысяч: основы служения
Способность Мессии усмирить стихию: сила Его присутствия
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