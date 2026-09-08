Толковая Библия священнослужителя - Евангелие от Матфея. Часть 1 – Том 1

«Толковая Библия священнослужителя» представляет собой специализированное учебно-проповедническое издание Нового Завета, в котором синодальный библейский текст сопровождается подробными комментариями, тематическими схемами, перекрёстными ссылками и готовыми конспектами для изучения и проповеди. Первый том посвящён первой части Евангелия от Матфея. Материал организован так, чтобы читатель сначала видел тему и структуру конкретного отрывка, затем читал сам библейский текст и после этого обращался к развернутому толкованию и практическим «мыслям». Такая система рассчитана прежде всего на пасторов, проповедников, руководителей библейских групп и самостоятельно изучающих Писание христиан.

Главной богословской осью толкования становится мессианская христология Матфея: Иисус представлен как обещанный Ветхим Заветом Мессия, Сын Давидов, Царь, Спаситель и Сын Божий. Последовательно рассматриваются Его рождение и подготовка к служению, Нагорная проповедь, чудеса и мессианская власть, призвание и миссия учеников, конфликт с религиозными противниками, учение о Царстве Небесном и притчи. Комментарий имеет выраженную евангельско-протестантскую и пастырско-прикладную направленность: экзегеза почти всегда завершается вопросом о вере, покаянии, ученичестве, молитве, нравственной жизни, благовестии и практическом служении.

Толковая Библия священнослужителя – Новый Завет с энциклопедическими комментариями и конспектами проповедей – Евангелие от Матфея. Часть 1 – Том 1

Толковая Библия священнослужителя. Новый Завет с энциклопедическими комментариями и конспектами проповедей. Евангелие от Матфея. Часть 1. Синодальная версия (на основе греческого оригинала). — Т. 1. — ISCI, 2021.

ISBN 978-1-957360-12-6

Толковая Библия священнослужителя – Евангелие от Матфея. Часть 1 – Содержание