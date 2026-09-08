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Толковая Библия священнослужителя - Евангелие от Матфея. Часть 1 – Том 1

Толковая Библия священнослужителя - Евангелие от Матфея. Часть 1 – Том 1
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, THEOLOGIAN'S TEXTBOOK, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, Homiletics, Reference
Series Толковая Библия священнослужителя (3 books)

«Толковая Библия священнослужителя» представляет собой специализированное учебно-проповедническое издание Нового Завета, в котором синодальный библейский текст сопровождается подробными комментариями, тематическими схемами, перекрёстными ссылками и готовыми конспектами для изучения и проповеди. Первый том посвящён первой части Евангелия от Матфея. Материал организован так, чтобы читатель сначала видел тему и структуру конкретного отрывка, затем читал сам библейский текст и после этого обращался к развернутому толкованию и практическим «мыслям». Такая система рассчитана прежде всего на пасторов, проповедников, руководителей библейских групп и самостоятельно изучающих Писание христиан.

Главной богословской осью толкования становится мессианская христология Матфея: Иисус представлен как обещанный Ветхим Заветом Мессия, Сын Давидов, Царь, Спаситель и Сын Божий. Последовательно рассматриваются Его рождение и подготовка к служению, Нагорная проповедь, чудеса и мессианская власть, призвание и миссия учеников, конфликт с религиозными противниками, учение о Царстве Небесном и притчи. Комментарий имеет выраженную евангельско-протестантскую и пастырско-прикладную направленность: экзегеза почти всегда завершается вопросом о вере, покаянии, ученичестве, молитве, нравственной жизни, благовестии и практическом служении.

Толковая Библия священнослужителя – Новый Завет с энциклопедическими комментариями и конспектами проповедей – Евангелие от Матфея. Часть 1 – Том 1

Толковая Библия священнослужителя. Новый Завет с энциклопедическими комментариями и конспектами проповедей. Евангелие от Матфея. Часть 1. Синодальная версия (на основе греческого оригинала). — Т. 1. — ISCI, 2021.

ISBN 978-1-957360-12-6

Толковая Библия священнослужителя – Евангелие от Матфея. Часть 1 – Содержание

  • Как пользоваться Толковой Библией священнослужителя

  • Посвящается

  • Евангелие от Матфея. Введение

    • Автор

    • Время написания

    • Кому адресовано

    • Цель

    • Особенности

  • План Евангелия от Матфея

  • I. Рождение и детские годы Иисуса, Мессии

    • Родословие Иисуса: любопытное происхождение

    • Божественное рождение Иисуса: необычайные события

    • Волхвы признают Иисуса Царём: неожиданное поклонение

    • Младенчество Иисуса: многочисленные опасности

  • II. Подготовка к пришествию Мессии

    • Предтеча Мессии, Иоанн Креститель: весть для всех

    • Крещение Иисуса: что оно знаменовало

    • Искушение Иисуса: полное преодоление

  • III. Начало служения Мессии

    • Служение Иисуса: целеустремлённое начало

    • Ученики Иисуса: какими были избранные

    • Удивительная молва об Иисусе: успех в служении

  • IV. Наставления Мессии Своим ученикам: Великая Нагорная проповедь

    • Истинный ученик: каков он и каково его воздаяние

    • Соль земли — служение Богу

    • Свет мира — гореть для Бога

    • Закон и Иисус

    • Подлинное значение убийства

    • Подлинная сущность прелюбодеяния

    • Подлинный смысл развода

    • Подлинный смысл клятвы

    • Подлинный смысл закона о повреждении человеку

    • Подлинный смысл человеческих взаимоотношений

    • Правильное побуждение к даянию

    • Правильное побуждение к молитве

    • Три великих молитвенных правила

    • Образцовая молитва

    • Основополагающий принцип молитвы: прощение

    • Правильное побуждение к посту

    • Предостережение против богатства и накопительства

    • Совет тем, кто озабочен и обеспокоен

    • Предостережение тем, кто судит и критикует других

    • Ключ к молитве: усердие в молитве

    • Вершина этики: Золотое правило и выбор в жизни

    • Предостережение о лжепророках

    • Предостережение об обмане: кто войдёт в Царство Небесное

    • Благоразумный и безрассудный строители

    • Учение Иисуса и Его воздействие

  • V. Великая власть и сила Мессии, явленные в слове и деле

    • Иисус исцеляет прокажённого: очищает неприкасаемого

    • Иисус исцеляет слугу сотника: принимает и отвергает людей

    • Иисус исцеляет тёщу Петра: сила Иисуса и её цели

    • Иисус привлекает людей: цена подлинного ученичества

    • Иисус усмиряет бурю: преодоление страха

    • Иисус изгоняет бесов: власть над злом

    • Иисус исцеляет расслабленного: прощение греха

    • Иисус призывает Матфея: принимает грешников

    • Иисус отвечает на вопрос о посте: возвещает о новом времени и новом завете

    • Иисус исцеляет нескольких человек: восполняет нужды отчаявшихся

  • VI. Вестники Мессии и их миссия

    • Миссия Мессии

    • Мессия призывает Своих учеников

    • Поручение Мессии Своим ученикам

    • Мессия предостерегает о преследованиях

    • Мессия ободряет: «Не бойтесь»

    • Цена ученичества

  • VII. Доказательство Мессией Своего мессианства

    • Уверение, данное сомневающимся ученикам Иоанна Крестителя

    • Напоминание забывчивым и непостоянным людям

    • Весть, данная роду, подобному детям

    • Величайшее приглашение для рода сего

  • VIII. Мессия защищает Себя перед противниками

    • Мессия есть Тот, Кто больше храма

    • Человек значит больше, чем религия

    • Мессия — Избранный Раб Божий

    • Мессия — от Царства и Дома Божия

    • Каждое слово человека будет учтено в день суда

    • Ответ Мессии злому роду сему, отступникам

    • Ответ Мессии сомневающейся семье

  • IX. Притчи Мессии о Царстве Небесном

    • Притча о сеятеле: как человек принимает Евангелие

    • Причины, по которым Мессия говорил притчами

    • Изъяснение притчи о сеятеле

    • Притча о плевелах: вопрос о зле и причинах его существования

    • Притча о горчичном зерне: мощь и величие христианства

    • Притча о закваске: преобразующая сила Евангелия

    • Для чего Мессия говорил притчами

    • Толкование притчи о плевелах

    • Притча о скрытом сокровище: всё отдать Христу

    • Притча о купце и драгоценной жемчужине: оставить всё ради Христа

    • Притча о неводе: отделение плохого от хорошего

    • Притча о хозяине: преданность, учёность, способность поделиться сокровищами Царства

  • X. Служение Христа вне пределов Ирода

    • Родной город отвергает Мессию: по какой причине Иисус был отвергнут

    • Предтеча Мессии казнён: благочестие против беззакония

    • Способность Мессии насытить пять тысяч: основы служения

    • Способность Мессии усмирить стихию: сила Его присутствия

Views 126
Rating 5.0 / 5
Added 08.09.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 day ago
Благодарю.

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