Земля. Сто четырнадцать миллионов лет назад. Утро, солнце только-только взошло. Первый цветок в жизни планеты раскрывается навстречу его лучам. До этого важнейшего события, знаменующего эволюционный скачок в жизни растений, землю уже миллионы лет покрывала растительность. Жизнь первого цветка вряд ли была длинной, и цветы, по-видимому, еще долго оставались редким, единичным явлением, так как для повсеместного цветения еще не было благоприятных условий. Но вот однажды был достигнут критический порог, и если бы на Земле тогда присутствовало воспринимающее сознание, оно бы стало свидетелем внезапного буйства цвета и аромата на всей планете.

Много позже эти нежные ароматные создания, которые мы зовем цветами, сыграют существенную роль в эволюции другого вида. Они будут все сильнее притягивать и восхищать людей. Человеческое сознание развивалось, и цветы, похоже, стали первой вещью, которую люди начали ценить не за практическую пользу, то есть не за то, что было как-то связано с выживанием. Цветы вдохновляли бессчетное число художников, поэтов и мистиков. Иисус призывает нас созерцать цветы и учиться у них тому, как надо жить. Говорят, что во время своей «безмолвной проповеди» Будда поднял цветок и стал пристально смотреть на него. Через некоторое время один из присутствующих, монах по имени Махакашьяпа, улыбнулся. Считают, что он единственный понял эту проповедь. Согласно преданию, эта улыбка (иными словами, осознание) передавалась из поколения в поколение двадцатью восемью мастерами и много позже стала источником дзен.

Созерцание красоты цветка могло, пусть совсем ненадолго, пробудить людей к той красоте, которая является важнейшей частью их собственной сокровенной сути, их истинной природы. Первое переживание красоты было одним из самых значимых событий в эволюции человеческого сознания. Чувства радости и любви неразрывно связаны с этим переживанием. Хоть мы и не вполне это осознаем, цветы выражают в форме то самое высокое, самое святое внутри нас, что, по сути, не имеет формы. Цветы, более мимолетные, утонченные и нежные, чем растения, из которых они появляются, стали своего рода посланниками из иного царства, мостом между миром физических форм и бесформенным. Они не только обладали тонким и приятным для людей запахом, но и струили аромат из царства духа. Используя слово «просветление» в более широком смысле, чем это обычно принято, мы можем рассматривать цветы как просветление растений.

Можно сказать, что на любую форму жизни в любом царстве — минералов, растений, животных или людей — снисходит «просветление». Однако это крайне редкое явление, выходящее за рамки эволюции, поскольку оно подразумевает нарушение непрерывности развития, скачок на совершенно иной уровень Бытия и, что самое главное, уменьшение материальности.

Толле, Экхарт - Новая земля - Счастье для каждого

Пер. с англ. Г. П. Тимошинова; под ред. И. Мелдрис. – М. : РИПОЛ классик, 2018. – 448 с. : ил. – (Философия жизни).

ISBN 978-5-386-10739-0

Толле, Экхарт - Новая земля – Содержание

Предисловие к русскому изданию

Глава первая. Цветение человеческого сознания

Из глубины веков

Цель этой книги

Унаследованная нами дисфункция

Нарождение нового сознания

Духовность и религия

Крайняя необходимость трансформации

Новое небо и новая земля

Глава вторая. Эго: нынешнее состояние человечества

Иллюзорное «я»

Голос в голове

Содержание и структура эго

Отождествление с вещами

Пропавшее кольцо

Иллюзия собственности

«Я хочу»: потребность иметь больше

Отождествление с телом

Ощущение внутреннего тела

Забвение Бытия

От ошибки Декарта к прозрению Сартра

Покой, который превыше всякого ума

Глава третья. Ядро эго

Жалобы и возмущение

Реактивность и обиды

Я прав, ты не прав

Защита иллюзий

Истина: относительная или абсолютная?

В эго нет ничего личного

Война — это состояние ума

Чего вы хотите: покоя или драмы?

За пределами эго: ваша истинная суть

Все конструкции неустойчивы

Потребность эго в чувстве превосходства

Эго и слава

Глава четвертая. Ролевые игры: многоликость эго

Злодей, жертва, любовник

Перестаньте давать себе определения

Заданные роли

Временные роли

Монах с потными ладонями

Счастье как роль в сравнении с истинным счастьем

Родители: роль или функция?

Осознанное страдание

Осознанное воспитание детей

Признайте своего ребенка

Отказ от ролевых игр

Патологическое эго

Фоновое ощущение несчастья

Секрет счастья

Патологические формы эго

Работа — с эго и без него

Эго во время болезни

Коллективное эго

Неоспоримое доказательство бессмертия

Глава пятая. Болевое тело

Рождение эмоции

Эмоции и эго

Утка с человеческим умом

Ноша прошлого

Индивидуальное и коллективное

Как обновляется болевое тело

Как болевое тело питается вашими мыслями

Как болевое тело питается драмой

Плотные болевые тела

Развлечения, средства массовой информации и болевое тело

Коллективное болевое тело женщин

Национальные и расовые тела боли

Глава шестая. Прорыв к свободе

Присутствие

Возвращение болевого тела

Болевое тело у детей

Состояние несчастья

Разрушение отождествления с болевым телом

«Спусковые крючки»

Болевое тело как инструмент пробуждения

Освобождение от болевого тела

Глава седьмая. Как найти себя

Тот, кем вы себя считаете

Изобилие

Знание себя и знание о себе

Хаос и высший порядок

Хорошее и плохое

Несопротивление происходящему

В самом деле?

Эго и настоящий момент

Парадокс времени

Устранение времени

Сон и тот, кто его видит

Выход за пределы ограничений

Радость Бытия

Не противьтесь уменьшению эго

Что снаружи, то и внутри

Глава восьмая. Открытие в себе внутреннего пространства

Предметное и пространственное сознание

Провалиться ниже уровня мыслей

или подняться над мыслью

Телевидение

Осознание внутреннего пространства

Слышен ли вам шум горного ручья?

Правильное действие

Воспринимать, не называя

Кто все ощущает?

Дыхание

Болезненные зависимости

Осознавание внутреннего тела

Внутреннее и внешнее пространство

Замечайте промежутки

Потерять себя, чтобы найти себя

Тишина

Глава девятая. Ваша внутренняя цель

Пробуждение

Диалог о внутренней цели

Глава десятая. Новая земля