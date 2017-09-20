На протяжении многих лет мы не уставали повторять, что атаки на церковь извне по своим разрушительным последствиям не идут ни в какое сравнение с опасностями, возникающими внутри. Мы говорили, что ничто не может принести столько вреда, сколько может принести брат, полный горечи и злобы; или тот, кто называет себя учеником, не будучи им на деле. Сатана начинает свою невидимую атаку задолго до того, как человек сознательно и открыто противопоставляет себя церкви. Мы можем подготовиться к ней и отразить ее, ведь, по словам Христа, Царство Божие внутри нас. А его не одолеют врата ада. Значит, врата ада не смогут одолеть ни одного ученика Иисуса; впрочем, если только он сам не захочет впустить врага внутрь.

Когда Иисус говорил, что создаст церковь, которую не одолеют врата ада, Он имел в виду не только нерушимость церкви как единого целого. Исповедь Петра: «Ты — Христос, Сын Бога Живого» открыла дорогу миллионам людей, которые с этого признания начинают путь к вечной жизни. Благодаря Христу не только церковь в целом, но и каждый взятый в отдельности ученик Иисуса может успешно обороняться от нападений сатаны.

Пев никогда не спит - Как подготовить тех, кого мы любим, к нападению дьявола - Перевод Г. Г. Утенова

Жизнь Майка Толовера была полна испытаний, и часто он становился свидетелем страданий других. Три года назад у Майка обнаружили рак; он прошел тяжелый курс облучения и в конце концов вылечился. Все это время наш брат знал, что дьявол посягает не только на его тело. Он борется за власть над его сердцем, сердцем человека, без остатка преданного Христу. Поэтому стойкость и мужество не покидали его даже перед лицом смерти, и, слава Богу, врата ада не одолели его!

Книга, которую вы держите в руках, появилась как раз в то время, когда многие лидеры церквей по всему миру были озабочены внешними атаками дьявола: враждебными к церкви статьями в газетах и в Интернете, осуждающими передачами по телевидению, нападками на церковь в университетах и других организациях. Нелишне напомнить, что церковь способна противостоять внешним врагам. Легионы сатаны не остановят нас и не помешают выхватывать души из пламени и вести людей к спасению.

Ученики Иисуса Христа объединены великой силой церкви. Многие люди в мире считают повседневную жизнь скучной и однообразной, но жизнь ученика Христа каждый день озаряется блеском Божьей славы и мощи.

Двенадцать лет я жил в сердце Нью-Йорка, Манхэттене, а три года назад переселился на окраину. И вот что я заметил: и там и там люди имеют привычку запирать на ночь двери. Некоторые держат двери на замке двадцать четыре часа в,сутки и все равно боятся, как бы к ним не вломились бандиты. Люди ставят замысловатые сигнализации, покупают специально выдрессированных собак или держат у себя оружие.

Книга Майка Толовера — вовсе не медицинская энциклопедия, хотя в ней подробно описаны тяжелые болезни. Некоторые страницы заставили меня испытать такой страх, что я какое-то время не решался снова заглянуть в книгу (подкожные черви до сих пор снятся мне в кошмарах). Холера, рак, менингит, другие отвратительные вирусы — аллегории не менее реальных духовных болезней. Они окружают нас. Сатана пытается увлечь нас заманчивостью порока. Грех подобен легендарному Дракуле, который не мог войти без приглашения, но если уж он вошел, то изгнать его можно было, только прибегнув к самым жестким мерам.

Итак, начните читать эту книгу. Вы увидите вокруг себя чудовищ, которые исподволь пытаются подобраться к вашему сердцу. В жестокой схватке вам понадобятся все силы, чтобы заковать их в цепи. Вы должны выстоять. Ваша победа важна для каждого. Ибо вы и есть Царство.

Стив Джонсон Нью-Йорк