Иоанну было необходимо использовать символы, так как никаким другим способом невозможно описать то, что находится за пределами человеческого опыта. Если бы дикарю из дальнего уголка земли предстояло посетить Америку в 80-х годах нашего столетия, а потом попытаться передать своим людям то, что он там увидел, как бы он мог буквально обрисовать электричество, телевидение, самоуправляемые лифты, роботов, калькуляторы или компьютеры? Его словарный запас совсем бы не соответствовал этому. По этой же причине, Иоанн переложил духовные истины на язык образов. Такой символический язык — это Божий способ открытия духовной истины. Если воспринимать его слишком буквально, он становится нелепым, гротескным, и теряется его действительное значение. Художники поступили очень несправедливо со сценами, изображенными в Откровении, ограничивая мысль тем, что они нарисовали. У Бога в разуме есть реальная мысль, а символы служат окнами, чтобы увидеть и понять. Читатель должен проявлять надлежащее внимание при толковании этих сцен.

Кроме самой книги в пользу этого утверждения выступает древняя традиция, по которой Апостол Иоанн признается автором книги. Небиблейские авторы раннего периода упоминали о ссылке Апостола Иоанна на Патмос (см. Отцы Апостольского периода, Клемент Александрийский, Евсевий). Возражение против авторства Апостола Иоанна основаны на различиях между книгой Откровения и его другими трудами. Но хотя различия есть, есть и схожие черты. Предназначение книги естественно требует отличительной формы и стиля. Сущность книги. Эта книга — одновременно и откровение Самого Иисуса Христа и от Иисуса Христа. Она начинается величественной картиной Христа посреди семи церквей в Асии и заканчивается подобной картиной Бога со Своим народом. Иоанн записал Откровение, потому что ему было дано повеление передать его весть. Читатель должен уметь ценить образный язык.

За свое верное свидетельство об Иисусе Христе апостол был сослан на остров Патмос в Эгейском море в 60 милях к юго-западу от Ефеса, где ему пришлось очень тяжело трудиться на солевых рудниках. Нет сомнений, что это было в поздние годы его жизни. Именно здесь, среди страданий, ему было поведано о присутствии Христа, и именно здесь он получил утешительную весть, содержащуюся в этой книге. Так как все верные христиане знают, что такое страдание, то они могут отождествить себя с автором, называющим себя «рабом», и получить утешение, так же, как он. Не на все вопросы о том, почему страдают праведные, можно ответить, но христианин способен справляться с такими ситуациями, зная, в каких отношениях с Христом он находится. Так как Иоанн представляется читателю «рабом» и «соучастником в скорби» (ср. 1:1,4,9; 22:8), имеется достаточно оснований указать на Апостола Иоанна.

«Откровение (или Апокалипс) Иисуса Христа» принято за название последней книги Библии. Слово «Апокалипс» на самом деле является транслитерацией греческого слова, которое просто означает «открытие» или «откровение». Если читатель ожидает от этой книги не тайны, а раскрытия, то это отношение поможет ему в понимании ее смысла. Автор книги -Апостол Иоанн, который написал и четвертое Евангелие и Послания, носящие его имя. Иоанн пережил других апостолов, и некоторые даже думали, что он доживет до возвращения Христа (ср. Иоанн. 21:23).

Издано совместно с Literature And Teaching Ministries, 221 West Third St.,

Откровение 1.Когда читатель открывает эту книгу, он должен быть готов к восприятию образов взаимоотношений и понятий. Читатели (христиане) живут в реальном мире. Представляя собой церковь, они прекрасно осознают при-

теснения, испытания, конфликт, страдание. Действие, которое грех способен оказать на читателя-христианина, вполне реально. Поскольку христианин осознает эту действительность, ему в равной степени важно понять реальность его взаимоотношений с Христом. Тот факт, что кому-то «плохо», не означает, что он не принадлежит Богу, но это возможность проявить ему свое терпение и веру святых. Не всегда все на самом деле так, как кажется! Христианин живет и царствует со Христом, и страдания и беды нисколько не нарушают этого. Грех требует осуждения, и Бог осуществит его.

Наказание нечестивых заслуженно и неумолимо. Таким образом, уверенность и поддержка — это источники для верных слуг и свидетелей Христа. Когда темно и кажется, что нет никакого выхода, читатель получает проблеск Света — Бог восседает на престоле! С самой первой главы и до последней, через окна-символы мы получаем представление о Божьей защите и заботе. Читателю будет необходимо сосредоточить мысль на реальности, передаваемой символом, а не на его деталях. Много ценного будет заключаться в сериях сцен и повторениях, где важно будет найти общий знаменатель. Воздействие цветов, чисел и кратных чисел, звуков или голосов, временных сроков и других черт будет способствовать пониманию соответствующих им элементов. Читатель отметит то, каким образом автор устанавливает равенство величин и использует формулы для передачи понятий. Как предлагает Пайетерс, «Откровение — это Божья книга в картинках». С такой же точки зрения Хендриксен озаглавливает ее «Апокалипсис: звуковой фильм Божий». Думает ли читатель, что он смотрит постановку на сцене или же что смотрит фильм, он должен воспринимать его таким образом, чтобы отдельные моменты способствовали пониманию общего смысла. Хендриксен говорит: «по мере того, как мы, подобно путешественникам, проходим через Апокалипсис, великое Завершение открывается все больше и полнее». Нас интересует Завершение не просто как событие, а как то, что открывает важность наших взаимоотношений со Христом.

Именно с такой картины начинается книга. Читатели времен Иоанна были знакомы как со стилем, так и с форматом этой книги. Как уже отмечалось, стиль книги — символический, или образный; по форме она напоминает письмо тех времен, которое пришло сначала, как сообщение, Иоанну, затем через Иоанна — церкви всех времен. Для нас сегодня оно имеет значение так же, как и в конце первого столетия. От читателей тогда ожидалось, что они поймут его. Также, как и от нас сегодня. Иоанн видит Христа во взаимоотношениях с Церковью ст. 1 Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав оное через ангела Своего рабу Своему Иоанну Внимание читателя сразу же обращается на важность вести апостола Иоанна. Он сообщает ее как пророк, так как это — живое Слово Божье. Прежде всего, это «откровение Иисуса Христа». «Откровение», значит «раскрытие», «раскрытое наставление», «явленная весть». Поскольку слово, собственно говоря, означает нечто, что обнажено, то можно понять, что послание, которое сейчас откроется, доступно пониманию читателя. Его открывают для того, чтобы можно было рассмотреть и понять. Во-первых, это откровение «Иисуса Христа». Так как это выражено родительным падежом, читатель может задать вопрос: указывает ли он, что откровение было «от Иисуса Христа» (таким образом, что Христос—его источник), или на то, что оно было «об Иисусе Христе» и Христос — раскрываемая личность? У греческого читателя по этому вопросу не было бы никаких затруднений, для него родительный падеж мог включать оба аспекта.

Следующее за этим придаточное предложение дает еще одно определение этому откровению «которое дал Ему Бог». Цель этого, в свою очередь, выражает глагол неопределенной формы - «показать» (беЦал) в форме аориста (указывая на его применение в любое нужное время). Получатели послания - «рабы Его». Слово «раб» говорит о взаимоотношениях с хозяином. Это — ключевое слово, оно используется для определения народа Божьего по всей книге. Это слово будет употребляться во многих местах, и читателю будет полезно, если он мысленно возвратится к его первому появлению. Дополнением глагола «показать» является следующее придаточное предложение— Оно переведено как «чему надлежит быть вскоре». Это сочетание необходимости и величины времени. Эти понятия, соединенные вместе, дадут «рабам», читателям, уверенность. Количественные величины будут упот ребляться с целью помочь обозначить качество. Это выражение времени необходимо будет поставить в один ряд с такими выражениями, как «время близко» и «гряду скоро».