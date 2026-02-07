Томас Ґері - Священне батьківство

Книга Ґері Томаса «Священне батьківство» пропонує революційний погляд на виховання дітей, розглядаючи його не як набір методик для вдосконалення дитини, а як духовну дисципліну для формування душі самого батька чи матері. Автор стверджує, що Бог використовує щоденні виклики батьківства — від безсонних ночей до підліткових бунтів — як потужний засіб нашого освячення. Це шлях, де кожен брудний підгузок, розлитий сік чи важка розмова стають можливістю стати ближчими до Творця.

Через щирі особисті історії, подібні до розповіді про дворічну доньку, яка вбачала у батькові «Тата Бога», автор розкриває глибоку відповідальність та парадокси батьківської ролі. Ґері Томас досліджує, як почуття провини, жертовність і навіть «надзвичайно важкі діти» стають дарами, що вчать нас безумовної любові та упокорення. Книга допомагає батькам усвідомити: виховуючи дітей, ми насправді дозволяємо Богові виховувати та перетворювати нас самих, роблячи нас зрілішими, терплячішими та милосерднішими.

Це видання видавництва «Свічадо» є обов’язковим для читання тим, хто відчуває виснаження від батьківських обов’язків і шукає в них вищий сенс. Ґері Томас перетворює «буденне» батьківство на «священне», доводячи, що саме в цій ролі ми найповніше відображаємо характер Небесного Отця. Книга дарує надію та нове дихання, нагадуючи, що наша праця має вічну винагороду, яка виходить далеко за межі успішного вильоту дітей із родинного гнізда.

Ґері Томас — Священне батьківство. Як виховання дітей формує наші душі

Львів : Свічадо, 2025. — 288 с.

ISBN 978-617-8600-07-5 (паперова версія)

ISBN 978-617-8600-65-5 (електронна версія)

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