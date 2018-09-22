Исайя, чье имя буквально означает 'Иегова спас' или 'спасение от Господа', в своей жизни видел не раз, как Бог действует среди Своего народа. Благоденствие, которое длилось почти 50 лет, закончилось после смерти Озии в 740 г. до н.э. После этого и находившийся на севере Израиль, и располагавшаяся на юге Иудея в результате захватнической войны почти на сто лет попали в зависимость от ассирийских царей: Тиглатпаласара III, Салманасара V, Саргона II и Сеннахерима. Все эти цари были властолюбивы и беспощадны. Они захватывали все новые земли, безжалостно разоряя их, жестоко пресекали любое поползновение к восстанию, переселяя целые народы на новые территории.

Исайя предсказывал, что Северное царство, Израиль, падет под стремительным натиском ассирийских войск. По его словам, причина этих бедствий заключалась в том, что израильтяне постоянно восставали против Бога. Сам он жил и пророчествовал в Южном царстве, в Иудее, в Иерусалиме; он видел, что и его страна находилась на краю пропасти. Но Господь вмешался и спас их. Исайя мог засвидетельствовать, что «Иегова спас». Правда, Иуде урок не пошел впрок. Прошло совсем мало времени, и вавилоняне захватили Иерусалим, а после увели народ Божий в плен. Исайя предупреждал об этом Езекию, другого благочестивого царя, но вероотступничество последнего закончилось для иудейского царства трагично (39:5-7). Однако царь до последнего надеялся на то, что при его жизни будет мир и благоденствие.

Большая часть книги Исайи посвящена вавилонскому плену — пожалуй, самому тяжелому испытанию для ветхозаветной церкви после египетского пленения. Пророк обещает и осуждение, и возрождение. Изгнание окажется страшным бедствием, но Бог не нарушит Своего обещания, завета, договора. Он снова возродит Свой народ в его земле. Видение Исайи о восстановленном Иерусалиме относится не только к исторической реальности ветхого завета. Возвращение Иуды из плена — это предзнаменование более великого события: обретения небом и землей той славы, к которой они были предназначены при творении и которой лишились из-за грехопадения, когда грех разрушил прекрасный миропорядок Божий. Это преобразование будет настолько грандиозным, что даже от чтения пророчества Исайи о нем трудно оторваться. Воистину, Бог спасает!

Томас Дерек - Исайя

пер. с англ.;

Минск.: Полиграфкомбинат им. Я. Коласа. 400 с. 2013 г.

ISBN 978-985-7056-21-7 (рус.)

Томас Дерек - Исайя - Содержание

Предисловие

Введение

Завет благодати и учение об остатке

1. Упадок и кризис (Исайя 1-6)

Кризис в церкви (Исайя 1:1-31)

Будущее (Исайя 2:1-22)

Век, идущий вспять (Исайя 3:1-4:6)

Бог — сборщик винограда (Исайя 5:1-30)

Исайя встречает Бога (Исайя 6:1-13)

2. Книга Эммануила (Исайя 7-12)

Непорочное зачатие (Исайя 7:1-25)

«Бог с нами» (Исайя 8:1-9:1)

Тьма и свет (Исайя 9:2-10:4)

Грех гордости (Исайя 10:5-34)

Война и мир (Исайя 11:1-12:6)

Эсхатология ветхозаветных пророков

3. Народы мира (Исайя 13-23)

Происхождение зла (13:1-14:23)

Кто может избежать Божьего суда? (14:24-16:14)

Неожиданные завоевания благодати (17:1-19:25)

Личная жизнь пророка (20:1-21:17; 23:1-18)

«Будем есть и пить, ибо завтра умрем» (22:1-25)

4. Апокалипсис Исайи (Исайя 24-27)

Апокалипсис Исайи (24:1-23)

Тень от высокой скалы (25:1-27:13)

5. Книга Сиона (Исайя 28-35)

Ассирийский кризис (28:1-29:34)

«Говорите нам лестное!» (30:1-32:20)

Псалом для чрезвычайной ситуации (33:1-24)

Пустыня и оазис (34:1-35:10)

6. Испытание Езекии (Исайя 36-39)

Езекия — хороший царь (36:1-37:38)

Болезнь Езекии и Божье исцеление (38:1-39:8)

7. Изгнание в Вавилон (Исайя 40-48)

Утешение (40:1-11)

Богу нет равных (40:12-31)

Могущественные крылья орла (40:27-31)

Всевластие Бога (41:1-29)

Раб Господень

«Вот Раб мой!» (42:1-17)

Благодать изобилующая и отвергнутая (42:18-43:28)

Бессильные идолы! (44:1-28)

Кир — помазанник Господа (45:1-25)

Падение Вавилона (46:1-48:22)

8. В ожидании искупления (Исайя 49-55)

Вторая и третья песни Раба (49:1-50:11)

Корни (51:1-52:12)

Голгофа (52:13-53:12)

Завет мира (54:1-55:13)

9. Возвращение домой (Исайя 56-66)

Удивительная благодать (56:1-59:21)

Слава Божьей церкви (60:1-62:12)

Воин небесный (63:1-65:16)

Новое небо и новая земля (65:17-66:24)

Примечания

Томас Дерек - Исайя - Предисловие

Полноценно истолковать текст Исайи в такой небольшой книге — задача не из легких. Поэтому я старался излагать свои мысли кратко (возможно, некоторым покажется, что чрезмерно кратко). Тем, кто изучает книгу Исайи, не нужно напоминать, что она состоит из шестидесяти шести глав, и если бы я о каждом стихе сказал хотя бы слово, то эти комментарии были, по крайней мере, в два раза толще. Конечно, этой проблемы можно было бы избежать, если бы я не уделял столько внимания применению Исайи к современной жизни, но именно этот материал делает комментарии актуальными и интересными. Обычно комментарии пишут не для того, чтобы прочитать их от корки до корки, а для того, чтобы обращаться к ним за информацией, когда это необходимо. Данная книга построена иначе.

Я поставил перед собой три цели. Во-первых, я хотел показать, что в книге Исайи интересно все, а не только избранные, всем хорошо известные главы. Во-вторых, я пытался привести как можно больше современных примеров, чтобы объяснить древний текст. И, в-третьих, я не забывал о том, что издатель настоятельно просил представить ему комментарии среднего размера, которые бы поместились в одном томе.

Золотая середина у каждого своя — возможно, моя не совсем верная. Всем, кто захочет более глубоко проникнуть в смысл книги Исайи, я рекомендую обратиться к трудам двух гениев в понимании Исайи — Жана Кальвина и Эдварда Янга. Эти комментарии лежали на моем столе в течение всего времени, пока я работал над этой книгой. Их гениальность в понимании и чуткость (как сегодня говорят) приводили меня в ужас!

Я хочу выразить благодарность многим людям: Эрнесту Брауну за постоянную поддержку при написании этой книги, Питеру Макклинтоку за его умение обращаться с компьютером, издателям за их мудрые советы и предложения. Но больше всего я благодарен членам Евангельской пресвитерианской церкви на Странмиллис-роуд, которые слушали мои проповеди по книге Исайи в течение года. Их я хочу поблагодарить за любовь и верность. Им я посвящаю эту книгу.

Дерек Томас, Белфаст, 1991 год