Поскольку Бытие — это книга о началах (о начале творения вселенной, о создании человека, об установлении завета и появлении еврейского народа), то я начну с того, что расскажу, как возникла серия «Ветхий Завет сегодня». Идея создания таких комментариев появилась после серии бесед с исполнительным директором «Эванджеликал Пресс», Дэвидом Кларком, которые состоялись в январе 1997 года во время одной из пасторских конференций в Англии. Именно тогда мы определили, какими должны быть эти комментарии.

Мы согласились, что большинство современных толкований либо очень объемны, изобилуют техническими деталями и поэтому практически непригодны для простых христиан, изучающих Библию, и пасторов церквей, либо написаны в такой упрощенной форме, что от них нет никакой пользы. Тогда мы решили написать серию комментариев, которые бы занимали золотую середину: с одной стороны, содержали не большой объем технической информации, а с другой — не были примитивными. Мы решили обратиться за помощью к таким авторам, которые умеют толковать и вразумительно и практично изъяснять библейский текст. Нам хотелось создать серию таких комментариев, которые бы могли использовать пастора при подготовке проповедей, а изучающие Библию — для своих исследований. Книги должны были быть информативными, но в то же время не «сухими».

Дэвид Хаббард из Фулеровской семинарии как-то сказал про себя: «Я не ученый, который стал учеником, а ученик, который стал ученым». Все, кто писал комментарии этой серии, следуют этому девизу. Мы не собираемся скрывать или преуменьшать современные научные достижения, но хотим, чтобы они послужили распространению Царства Божьего — мы должны помочь своей ученостью Церкви. Итак, мы хотим, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Многие из авторов согласятся, что совсем не трудно написать книгу либо умную, изобилующую техническими терминами, либо простую, неглубокую, каждому понятную.

Но соединить эти два качества в одной книге — задача не из легких! Однако мы решили попробовать. Конечно, может получится так, что мы не угодим вообще никому. Но пусть критики и редакторы решают, справились мы с поставленной задачей или нет.