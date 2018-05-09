Каррид - Комментарии Ветхий Завет - Бытие
Джон Каррид - Серия комментариев - Ветхий Завет сегодня
Доктор Джон Каррид является профессором Ветхого Завета в Реформатской Богословской Семинарии в Джексоне, в штате Миссисипи.
Докторскую степень получил за исследования в области археологии в университете Чикаго.
Автор научных работ, а также других комментариев в серии «Ветхий Завет сегодня».
Джон Каррид - Серия комментариев - Ветхий Завет сегодня - Бытие - том 1
Джон Каррид / Пер. с англ. А. В. Вязовской - Мн.: МФЦП, 2005. - 480 с.
ISBN 985-454-286-6 (рус.)
ISBN 0 85234 537 2 (англ.)
Джон Каррид - Бытие - том 1 - Главы 1-25 - Содержание
Словарь лингвистических терминов
Предисловие
Введение
- Развитие откровения Божьего в истории
- Формирование Пятикнижия и его канон
- Бытие 1:1—2:3 и эпизодный подход
- Полемическое богословие и первая глава Бытия
- Предсказания о Мессии в книге Бытие
1. Творение (1:1—2:3)
2. Сад (2:4-25)
3· Грехопадение (3:1—24)
4. Потомки Адама и Евы (4:1—5:32)
5. Повествование о потопе (6:1—9:29)
6. От Ноя до Авраама (10:1—11:32)
7. Жизнь Авраама (12:1—25:18)
Список сокращений
Приложение
Джон Каррид - Бытие - том 1 - Главы 1-25 - Предисловие
Поскольку Бытие — это книга о началах (о начале творения вселенной, о создании человека, об установлении завета и появлении еврейского народа), то я начну с того, что расскажу, как возникла серия «Ветхий Завет сегодня». Идея создания таких комментариев появилась после серии бесед с исполнительным директором «Эванджеликал Пресс», Дэвидом Кларком, которые состоялись в январе 1997 года во время одной из пасторских конференций в Англии. Именно тогда мы определили, какими должны быть эти комментарии.
Мы согласились, что большинство современных толкований либо очень объемны, изобилуют техническими деталями и поэтому практически непригодны для простых христиан, изучающих Библию, и пасторов церквей, либо написаны в такой упрощенной форме, что от них нет никакой пользы. Тогда мы решили написать серию комментариев, которые бы занимали золотую середину: с одной стороны, содержали не большой объем технической информации, а с другой — не были примитивными. Мы решили обратиться за помощью к таким авторам, которые умеют толковать и вразумительно и практично изъяснять библейский текст. Нам хотелось создать серию таких комментариев, которые бы могли использовать пастора при подготовке проповедей, а изучающие Библию — для своих исследований. Книги должны были быть информативными, но в то же время не «сухими».
Дэвид Хаббард из Фулеровской семинарии как-то сказал про себя: «Я не ученый, который стал учеником, а ученик, который стал ученым». Все, кто писал комментарии этой серии, следуют этому девизу. Мы не собираемся скрывать или преуменьшать современные научные достижения, но хотим, чтобы они послужили распространению Царства Божьего — мы должны помочь своей ученостью Церкви. Итак, мы хотим, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Многие из авторов согласятся, что совсем не трудно написать книгу либо умную, изобилующую техническими терминами, либо простую, неглубокую, каждому понятную.
Но соединить эти два качества в одной книге — задача не из легких! Однако мы решили попробовать. Конечно, может получится так, что мы не угодим вообще никому. Но пусть критики и редакторы решают, справились мы с поставленной задачей или нет.
Один критик написал, что серия этих комментариев «слишком отчетливо реформатская». Ура! Я очень рад, что он это заметил. Мы не стыдимся во всеуслышание заявить, что придерживаемся реформатского богословия, и не собираемся ни перед кем извиняться за свои убеждения.
Джон Каррид - Бытие - том 2 - Главы 25-50
Пер. с англ. Сериковой Н. В. — Мн.: МФЦП, 2009. - 2 т. - 400 с.
ISBN 0 85234 550 X (англ.)
ISBN 978-985-454-439-7 (рус.) (т. 2)
ISBN 978-985-454-440-3
Джон Каррид - Бытие - в 2 томах - том 2 - Главы 25-50 - Содержание
Словарь лингвистических терминов
8. История Иакова и Исава (25:19—36:43)
9· История Иосифа (37:1—50:26)
Список сокращений
Примечания
Большое спасибо!