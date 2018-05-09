Джон Каррид - Серия комментариев - Ветхий Завет сегодня

Джон Каррид - Исход - том 1 - Главы 1-18 - Предисловие

Жан Кальвин в посвящении к комментарию на Послание к римлянам, обращаясь к Симону Гринийскому, пишет: «Нас учили, что ясность и краткость — главные достоинства хорошего комментатора. И в самом деле, поскольку его первостепенная задача заключается в том, чтобы изъяснить ход мыслей автора, за толкование сочинения которого он принимается, то чем запутанней он это делает, тем дальше уходит от поставленной им самим цели. Посему мы выражаем надежду, что из числа тех, кто сегодня пытается пробудить интерес к богословию подобным способом, найдется хоть кто-то, кто научится простоте и не станет утомлять своих читателей нудным многословием».

Я придерживаюсь такого же подхода, что и реформатор. Экзегетический комментарий не должен представлять собой сочинение, в котором modus operandi, основополагающий принцип разъяснения, — многословие, нечеткие формулировки, иносказательность и плеоназмы. Сочинение, в котором содержится анализ, должно быть понятным, лаконичным и интуитивно логичным. В нем не должно быть витиеватых фраз, повторений и беспорядочных рассуждений. То есть, как уже было сказано, оно должно быть ясным и кратким. Чем меньше, тем лучше.

Я пытался следовать словам Кальвина. В данном комментарии я старался показать все богатство текста так, чтобы не расточить его. Сегодня, когда написано предостаточно пространных комментариев, и пастор церкви, и просто любящий читать христианин со страхом думают о том, сколько усилий им придется приложить, чтобы пробраться сквозь горы информации, понятной лишь специалисту. Но я хочу сделать так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы, то есть предложить читателям глубокое экзегетическое толкование в простой форме. Не знаю, удалось ли мне этого достичь, но попробовать стоило: я чувствовал удовлетворение, разбирая каждый стих.

Перед вами комментарий на текст книги Исход. Я не стал тратить время на обсуждение метода критики источников и других подобных вопросов. Во время обучения в аспирантуре я по горло насытился изучением этой темы, и, говоря откровенно, я не считаю, что критика источников — это полезная вещь. Уверен, некоторые читатели будут разочарованы тем, что я так мало внимания уделяю анализу редакций текста. У них я заранее прошу прощения. Но все же я думаю, что нам следует работать с текстом в том виде, в котором он дошел до нас (его сохранил Святой Дух). Поэтому перед тем как приступить непосредственно к изложению своего комментария, я привожу несколько самых основополагающих и общих соображений, а основной объем материала состоит из разъяснений текста.