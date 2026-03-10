Книга «Медитации на Таро. Путешествие к истокам христианского герметизма» — это уникальный памятник духовной мысли XX века. Автор, Валентин Томберг, сознательно сохранял анонимность при жизни, представляя свой труд как серию «писем неизвестному другу». В отличие от большинства оккультных руководств, эта книга рассматривает 22 Старших Аркана Таро не как инструмент для гадания, а как живые символы, открывающие доступ к сокровенным пластам христианской мистики.
Томберг совершает дерзкий и глубокий синтез: он соединяет герметическую традицию (восходящую к Гермесу Трисмегисту) с учением Католической Церкви, Каббалой, Упанишадами и классической философией. Для него Таро — это универсальный алфавит духовных упражнений, ведущий к познанию Логоса.
В. Томберг - Медитации на Таро. Путешествие к истокам христианского герметизма
Фундаментальное издание — 645 с.
В. Томберг - Медитации на Таро - Содержание
22 Послания: Каждая глава посвящена одному Старшему Аркану (от Мага до Мира), раскрывая его эзотерический, философский и молитвенный смысл.
Традиция Франции: Книга написана на французском языке, впитывая мощь европейской герметической школы XVIII–XX веков.
Живая преемственность: Автор обильно цитирует святых, мистиков и магов, создавая «союз духов», преодолевающий границы времени.
Приложения: Особое внимание уделено «Изумрудной Скрижали» — ключевому тексту герметизма, представленному в множестве русских переводов.
