Томчин Александр - Томчин Максим - Медицина в Средневековье

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, History, Cultural Studies Art, Health
Series История и наука Рунета (25 books)

«Медицина в Средневековье» — это честный и подробный путеводитель по эпохе, когда врач мог прописать прикладывание сушеной жабы к ране, но при этом уже умел проводить сложные операции на глазах (катаракта). Александр и Максим Томчины показывают преемственность знаний и то, какой огромный путь прошла человеческая мысль от магических заговоров до первых медицинских факультетов в Салерно и Болонье. Книга наполнена интересными фактами, которые заставят читателя по-новому взглянуть на современную аптечку и оценить комфорт нынешней медицины.

Москва: Издательство АСТ, 2023, 256 с.

Серия «История и наука Рунета»

ISBN 978-5-17-159121-2

Томчин Александр - Томчин Максим - Медицина в Средневековье - Оглавление

Предисловие

Введение

  • Откуда историки знают о состоянии здоровья и лечении людей в далеком прошлом?

  • Как люди Средневековья относились к старости, болезням и смерти?

Глава 1. ГИППОКРАТ И ГАЛЕН — КЛАССИКИ ДРЕВНЕГО МИРА И ОТЦЫ МЕДИЦИНЫ

  • Гиппократ

  • Гален

Глава 2. ВОЗРОЖДЕНИЕ ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ. АВИЦЕННА

  • Альбукасис и Разес

  • Авиценна

Глава 3. МЕДИЦИНА ЕВРОПЫ В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ ДО ПОЯВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ

  • А нужны ли вообще врачи и медицина?

  • Исцеление с помощью Господа и святых

  • Исцеление с применением астрологии и магии

  • Секреты любовных напитков и средств для зачатия

  • Монастырская медицина

  • Хильдегарда Бингенская

  • Первые больницы

  • «Фармакопея Лорша» и «Книга пиявок Лысого»

  • Могут ли средневековые рецепты оказаться полезными в наше время?

Глава 4. РАСЦВЕТ МЕДИЦИНЫ В САЛЕРНО. РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНЫ В ПЕРВЫХ УНИВЕРСИТЕТАХ И ПРЕПЯТСТВИЯ НА ЭТОМ ПУТИ

  • Медицинская школа на юге Италии

  • Здоровый образ жизни и здоровый секс — рекомендации врачей из Салерно

  • Как должен был выглядеть и вести себя идеальный врач?

  • Первые университеты

  • Господство схоластики

Глава 5. ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЕРЕТИКОВ, ВЕДЬМ И КОЛДУНОВ. ЛЕЧЕНИЕ ДУШЕВНОБОЛЬНЫХ И ДОПЛЯСАВШИХСЯ ДО СМЕРТИ

  • Преследование еретиков и алхимиков

  • Поиск философского камня и эликсира бессмертия

  • Преследование ведьм и колдунов

  • Лечение душевнобольных и доплясавшихся до смерти

Глава 6. МЕДИЦИНА ЕВРОПЫ В ВЫСОКОМ И ПОЗДНЕМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

  • Теория четырех соков и лечение всех болезней на ее основе

  • Теория сигнатур

  • Лекари Средневековья

  • Какие болезни были распространены в то время?

  • Как тогда лечили?

  • Арсенал лекарств Средневековья

  • Лекарства растительного происхождения

  • Примеры лекарств из минералов. Драгоценные камн

  • Сурьма и ее соединения, золото и серебро

  • Лекарства животного происхождения — от средства забеременеть до контрацептивов. Как уберечься от отравления?

  • Единорог, териак и безоар

  • Загадочная эпидемия антонова огня

  • Хирургия

Глава 7. ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ И ИХ ПРЕОДОЛЕНИЕ

  • Состояние гигиены

  • Эпидемии чумы

  • Проказа и отношение к прокаженным

  • Оспа, грипп и дизентерия

  • Английский пот, сыпной тиф и сифилис

Заключение. ПОВОРОТ В ЕВРОПЕЙСКОЙ МЕДИЦИНЕ В ЭПОХУ РЕФОРМАЦИИ

  • Теофраст Парацельс

  • Андреас Везалий

  • Амбруаз Паре

  • Прощание с медициной Средневековья

Краткая библиография

Об авторах

