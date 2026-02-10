Томчин Александр - Томчин Максим - Медицина в Средневековье
«Медицина в Средневековье» — это честный и подробный путеводитель по эпохе, когда врач мог прописать прикладывание сушеной жабы к ране, но при этом уже умел проводить сложные операции на глазах (катаракта). Александр и Максим Томчины показывают преемственность знаний и то, какой огромный путь прошла человеческая мысль от магических заговоров до первых медицинских факультетов в Салерно и Болонье. Книга наполнена интересными фактами, которые заставят читателя по-новому взглянуть на современную аптечку и оценить комфорт нынешней медицины.
Москва: Издательство АСТ, 2023, 256 с.
Серия «История и наука Рунета»
ISBN 978-5-17-159121-2
Томчин Александр - Томчин Максим - Медицина в Средневековье - Оглавление
Предисловие
Введение
Откуда историки знают о состоянии здоровья и лечении людей в далеком прошлом?
Как люди Средневековья относились к старости, болезням и смерти?
Глава 1. ГИППОКРАТ И ГАЛЕН — КЛАССИКИ ДРЕВНЕГО МИРА И ОТЦЫ МЕДИЦИНЫ
Гиппократ
Гален
Глава 2. ВОЗРОЖДЕНИЕ ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ. АВИЦЕННА
Альбукасис и Разес
Авиценна
Глава 3. МЕДИЦИНА ЕВРОПЫ В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ ДО ПОЯВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ
А нужны ли вообще врачи и медицина?
Исцеление с помощью Господа и святых
Исцеление с применением астрологии и магии
Секреты любовных напитков и средств для зачатия
Монастырская медицина
Хильдегарда Бингенская
Первые больницы
«Фармакопея Лорша» и «Книга пиявок Лысого»
Могут ли средневековые рецепты оказаться полезными в наше время?
Глава 4. РАСЦВЕТ МЕДИЦИНЫ В САЛЕРНО. РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНЫ В ПЕРВЫХ УНИВЕРСИТЕТАХ И ПРЕПЯТСТВИЯ НА ЭТОМ ПУТИ
Медицинская школа на юге Италии
Здоровый образ жизни и здоровый секс — рекомендации врачей из Салерно
Как должен был выглядеть и вести себя идеальный врач?
Первые университеты
Господство схоластики
Глава 5. ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЕРЕТИКОВ, ВЕДЬМ И КОЛДУНОВ. ЛЕЧЕНИЕ ДУШЕВНОБОЛЬНЫХ И ДОПЛЯСАВШИХСЯ ДО СМЕРТИ
Преследование еретиков и алхимиков
Поиск философского камня и эликсира бессмертия
Преследование ведьм и колдунов
Лечение душевнобольных и доплясавшихся до смерти
Глава 6. МЕДИЦИНА ЕВРОПЫ В ВЫСОКОМ И ПОЗДНЕМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
Теория четырех соков и лечение всех болезней на ее основе
Теория сигнатур
Лекари Средневековья
Какие болезни были распространены в то время?
Как тогда лечили?
Арсенал лекарств Средневековья
Лекарства растительного происхождения
Примеры лекарств из минералов. Драгоценные камн
Сурьма и ее соединения, золото и серебро
Лекарства животного происхождения — от средства забеременеть до контрацептивов. Как уберечься от отравления?
Единорог, териак и безоар
Загадочная эпидемия антонова огня
Хирургия
Глава 7. ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ И ИХ ПРЕОДОЛЕНИЕ
Состояние гигиены
Эпидемии чумы
Проказа и отношение к прокаженным
Оспа, грипп и дизентерия
Английский пот, сыпной тиф и сифилис
Заключение. ПОВОРОТ В ЕВРОПЕЙСКОЙ МЕДИЦИНЕ В ЭПОХУ РЕФОРМАЦИИ
Теофраст Парацельс
Андреас Везалий
Амбруаз Паре
Прощание с медициной Средневековья
Краткая библиография
Об авторах
