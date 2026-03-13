Книга Витторио Спрингфилда Томеллери «Вокруг Доната» (лат. Circa Donatum) представляет собой глубокое филологическое и палеографическое исследование, посвященное истории распространения и адаптации латинской грамматической традиции в славянском мире. Автор ставит перед собой задачу проследить путь знаменитого руководства Элия Доната, которое на протяжении столетий служило основным учебником латыни в Европе, и его влияние на формирование славянских грамматик, в частности, в восточнославянском и хорватско-глаголическом контекстах. Основная идея работы заключается в том, что «Донат» стал не просто учебником, а культурным кодом, который перерабатывался и дополнялся славянскими книжниками для нужд собственной письменности и образования.
Содержательная часть монографии сосредоточена на анализе рукописной традиции и различных редакций славянских переводов Доната, возникших в эпоху Средневековья и раннего Нового времени. Томеллери детально исследует, как латинские грамматические категории (части речи, падежи, времена) переносились на славянскую почву и какие лингвистические трудности это вызывало у переводчиков. Автор уделяет значительное внимание контексту бытования этих текстов — от монастырских школ до личных библиотек интеллектуалов, показывая, как вокруг имени Доната складывался целый корпус сопутствующих текстов, глосс и комментариев, что и отражено в названии книги «Вокруг Доната».
Текст написан в строгом академическом стиле, характерном для европейской школы славистики, и требует от читателя определенной подготовки в области лингвистики и истории книги. Томеллери мастерски работает с архивными источниками, многие из которых вводятся в научный оборот или переосмысливаются в новом свете. Работа является незаменимым ресурсом для специалистов по истории языка, славистов и медиевистов, стремящихся понять механизмы культурного трансфера между латинским Западом и славянским Востоком. Это исследование демонстрирует, как античное наследие продолжало жить и трансформироваться в руках славянских мастеров слова, закладывая фундамент для национальной лингвистической мысли.
Витторио Спрингфилд Томеллери - Вокруг Доната
М.: Индрик, 2023. — 288 с.
ISBN 978-5-91674-715-7
Витторио Спрингфилд Томеллери - Вокруг Доната- Содержание
Предисловие
ГЛАВА ПЕРВАЯ. Заметки по истории русского «Доната»: составление и контаминация Казанского списка
Введение.
Структура «Доната» в издании И.В. Ягича. Текстологические особенности Казанского списка
«Предисловие» и «Послесловие»
О «предисловии»
О «послесловии»
ГЛАВА ВТОРАЯ. Синтаксические правила
Введение
Первый раздел: Двадцать грамматических правил
Второй раздел: Constructio
Третий раздел: О порядке слов
Четвертый раздел: De impedimentis
Пятый раздел: Определение падежей
Латинский подлинник
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Глоссы в русском «Донате»
Введение
К вопросу о подлиннике «Доната»
Предмет исследования
Трактат о буквах
Глосса к термину Musa
Глосса к термину Species
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Ошибки в переводах
Введение
Языковое vs. текстологическое влияние
Латинский язык в Новгороде
Текстологические ошибки
Переводческие ошибки
Фонетически обусловленные ошибки (омонимы)
Графические ошибки (омографы)
Синтаксические ошибки
«Мнимые» ошибки
Терминологические ошибки
Принятые сокращения
