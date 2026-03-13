Книга Витторио Спрингфилда Томеллери «Вокруг Доната» (лат. Circa Donatum) представляет собой глубокое филологическое и палеографическое исследование, посвященное истории распространения и адаптации латинской грамматической традиции в славянском мире. Автор ставит перед собой задачу проследить путь знаменитого руководства Элия Доната, которое на протяжении столетий служило основным учебником латыни в Европе, и его влияние на формирование славянских грамматик, в частности, в восточнославянском и хорватско-глаголическом контекстах. Основная идея работы заключается в том, что «Донат» стал не просто учебником, а культурным кодом, который перерабатывался и дополнялся славянскими книжниками для нужд собственной письменности и образования.

Содержательная часть монографии сосредоточена на анализе рукописной традиции и различных редакций славянских переводов Доната, возникших в эпоху Средневековья и раннего Нового времени. Томеллери детально исследует, как латинские грамматические категории (части речи, падежи, времена) переносились на славянскую почву и какие лингвистические трудности это вызывало у переводчиков. Автор уделяет значительное внимание контексту бытования этих текстов — от монастырских школ до личных библиотек интеллектуалов, показывая, как вокруг имени Доната складывался целый корпус сопутствующих текстов, глосс и комментариев, что и отражено в названии книги «Вокруг Доната».

Текст написан в строгом академическом стиле, характерном для европейской школы славистики, и требует от читателя определенной подготовки в области лингвистики и истории книги. Томеллери мастерски работает с архивными источниками, многие из которых вводятся в научный оборот или переосмысливаются в новом свете. Работа является незаменимым ресурсом для специалистов по истории языка, славистов и медиевистов, стремящихся понять механизмы культурного трансфера между латинским Западом и славянским Востоком. Это исследование демонстрирует, как античное наследие продолжало жить и трансформироваться в руках славянских мастеров слова, закладывая фундамент для национальной лингвистической мысли.

М.: Индрик, 2023. — 288 с.

ISBN 978-5-91674-715-7

Витторио Спрингфилд Томеллери - Вокруг Доната- Содержание

Предисловие

ГЛАВА ПЕРВАЯ. Заметки по истории русского «Доната»: составление и контаминация Казанского списка

Введение.

Структура «Доната» в издании И.В. Ягича. Текстологические особенности Казанского списка

«Предисловие» и «Послесловие»

О «предисловии»

О «послесловии»

ГЛАВА ВТОРАЯ. Синтаксические правила

Введение

Первый раздел: Двадцать грамматических правил

Второй раздел: Constructio

Третий раздел: О порядке слов

Четвертый раздел: De impedimentis

Пятый раздел: Определение падежей

Латинский подлинник

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Глоссы в русском «Донате»

Введение

К вопросу о подлиннике «Доната»

Предмет исследования

Трактат о буквах

Глосса к термину Musa

Глосса к термину Species

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Ошибки в переводах

Введение

Языковое vs. текстологическое влияние

Латинский язык в Новгороде

Текстологические ошибки

Переводческие ошибки

Фонетически обусловленные ошибки (омонимы)

Графические ошибки (омографы)

Синтаксические ошибки

«Мнимые» ошибки

Терминологические ошибки

Принятые сокращения