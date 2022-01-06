Томосы паламитских соборов
Паламитские Константинопольские Соборы 1341-1368 годов - важнейшее событие не только для истории Византийской Церкви и Империи, но и для восточноправославного богословия: свт. Григорием Паламой и его учениками (в первую очередь свт. Филофеем Коккином) было сформулировано учение о соотношении Божественной сущности и обоживающей энергии, получила богословское обоснование мистическая практика Афонского монашества, произошло окончательное размежевание западного и восточного подхода к богословию. Не случайно в Православных Церквах учение этих Соборов фактически обладает авторитетом, равным авторитету Вселенских Соборов.
Первый Собор, состоявшийся в 1341 году, наметил основные точки расхождения между паламитами и их противниками, последователями Варлаама Калабрийского, а также сформулировал основные положения паламизма и их обоснование святоотеческими текстами. Второй Собор 1347 года подтвердил положения первого ввиду того, что патриарх Константинопольский Иоанн XIV Калека, председательствовавший на первом Соборе, впоследствии выступил на стороне варлаамитов и оказал поддержку Григорию Акиндину. На третьем Соборе 1351 года не только было окончательно утверждено и богословски обосновано (в том числе обширнейшими святоотеческими цитатами) учение свт. Григория Паламы, но и опубликованы «Главы против Варлаама и Акиндина», вошедшие в Синодик и читаемые в Неделю Торжества Православия. Наконец, в 1368 году состоялся четвертый Собор под председательством свт. Филофея Коккина, осудивший учение последователя Варлаама Прохора Кидониса и сформулировавший основные точки расхождения восточной богословской традиции и западной, опиравшейся на Аристотеля.
Предлагаемый русскому читателю перевод Томосов четырех паламитских Соборов XIV столетия (1341 г., 1347 г., 1351 г. и 1368 г.) восполняет существующий пробел для историков Церкви, патрологов, богословов, да просто для желающих ознакомиться с историей споров об исихазме и Божественных энергиях: до сих пор он с ними знаком в сокращенных переложениях разных авторов, посвятивших свои труды истории этого вопроса. Этот пробел тем более досаден, что разработанное свт. Григорием Паламой и его сподвижниками учение, сформулированное в том числе и в ходе этих Соборов, стало одним из краеугольных в православном богословии.
Томосы паламитских соборов
(Новая Византийская библиотека. Источники)
СПб.: Алетейя, 2021. - 168 с.
ISBN 978-5-00165-378-3
Томосы паламитских соборов - Содержание
- Д. С. Чепель - Предисловие переводчика
- Соборный Томос [1341 года], написанный при Великих Соборах, обличивших и отвергнувших нечестие Варлаама и Акиндина, на которых присутствовала не только вся Церковь, но также и сенат, и вселенские судьи ромеев, под председательством божественнейшего императора Андроника Палеолога, вплоть до самой его смерти (в год 1341)
- Соборный Томос [1347 года], подтверждающий прежний Томос, обличающий и осуждающий учения Варлаама и Акиндина и, в свою очередь, вместе с Акиндином обличающий и извергающий из сана патриарха, впоследствии ставшего его единомышленником и защитником
- Соборный Томос [1351 года], изданный Божественным и священным Собором, собранным против мыслящих согласно с Варлаамом и Акиндином в царствование благочестивых и православных императоров наших Кантакузина и Палеолога
- Сказанное и сделанное в июле месяце пятого индикта 6860 (1351) года на Божественном и святом Соборе, собранном против Варлаама, Акиндина и их единомышленников в Богохранимом Влахернском дворце в великой зале, называемой Алексиевой
- [Соборный] Томос [1368 года] против монаха Прохора Кидониса
- Главы из Синодика Православия, добавленные после Собора 1368 года
- [Исповедание] веры святогорцев, представленное ими киру Афанасию
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