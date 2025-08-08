Вселенная началась с крошечной флуктуации вакуума, которая по мере расширения заполнялась странной субстанцией, заставлявшей ее раздуваться до бесконечности. Первым предложил теорию, развившуюся потом в современную космологию, Алан Гут, молодой физик, получивший ученую степень в Массачусетском технологическом институте и приступивший в свои тридцать два года к поиску работы в каком-нибудь престижном американском университете. Его пригласили вести семинар в Корнеллском университете, одном из лучших, и именно там в 1979 году он представил свою революционную теорию. Как мы уже видели, традиционная теория Большого взрыва, хотя и подтверждалась большей частью наблюдений, все-таки оставляла слишком много вопросов без ответа.

Первым скелетом в шкафу было происхождение сингулярности, из которой потом все и возникло. Было непонятно, какой механизм мог привести к ее формированию, если Большое сжатие оказывалось исключено. В 1980-е годы стало понятно, что во Вселенной недостаточно вещества для того, чтобы достичь критической плотности, и для того, чтобы можно было запустить великое сжатие. Поэтому считалось, что разлет галактик будет постепенно замедляться гравитацией, но не будет менять направления к катастрофическому гравитационному коллапсу. Словом, оставалось только понять, откуда взялся первый большой толчок. В объекте незначительных размеров, возникшем в силу механизмов сугубо случайных, сила, задающая весь хоровод, — это гравитация, то есть притяжение.

Но, чтобы начать расширяться, то есть чтобы случился Большой взрыв, потребуется сильнейшее отталкивание, или антигравитация: что-то вроде той космологической постоянной, которую Эйнштейн ввел в свое уравнение, добиваясь стационарности Вселенной, но только значительно более действенное. Обычная материя, ее энергия и масса, создает в вакууме отрицательную энергию, из-за чего возникает положительное давление, все сжимающее и удерживающее. Если ввести в игру совершенно новую субстанцию, создающую положительную энергию, то возникающее давление окажется отрицательным, оно будет все выталкивать наружу, вызывая расширение.

Тонелли Гвидо - Книга Бытия. Общая история происхождения

пер. с итал. Д. Баюка

Москва: Издательство ACT: CORPUS, 2022. 256 с.

Серия "Элементы 2. 0"

ISBN 978-5-17-127299-9

Тонелли Гвидо - Книга Бытия. Общая история происхождения - Содержание

Пролог

Введение. Общая история происхождения

В начале была пустота

День 1. Безудержным вздохом создано чудо

День 2. Осторожное прикосновение бозона все изменило навсегда

День 3. Рождение бессмертных

День 4. И свет наконец-то стал

День 5. Зажигается первая звезда

День 6. И хаос прикинулся порядком

День 7. Рой сложной формы

Что нас делает людьми

Эпилог. Погром в Модике

Благодарности