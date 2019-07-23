Религия. История Бога

Седьмой день – это жизненный опыт, личное переживание, а не только история или богословие. Об этом очень хорошо сказано у таких широко известных иудейских авторов, как Авраам Джошуа Хешель и Пинхас Пели.

Но и среди христианских исследователей есть люди, призывающие к возрождению субботы, к примеру Марва Доун и Дороти Басс. Они стремятся отыскать утраченное некогда сокровище, вытащить его на свет, сделать значимым для нашего времени. К их глубоким размышлениям и призывам я добавлю несколько мыслей, являющихся плодом моего личного опыта.

Сигве Тонстад - Седьмой день. Утраченное сокровище Библии

Перевод с английского С. Корниенко

Москва, Эксмо, источник жизни, 2019. — 640 с.

Религия. История Бога

ISBN 978‑5‑04‑100233‑6

Сигве Тонстад - Седьмой день. Утраченное сокровище Библии - Содержание

Предисловие

Знакомство с седьмым днем

Глава 1. Знакомьтесь: седьмой день

Седьмой день в Ветхом Завете

Глава 2. Начальные смыслы

Глава 3. Потерянный рай

Глава 4. Подражание Богу

Глава 5. Седьмой день и свобода

Глава 6. Вынужденное повеление

Глава 7. Сила времени

Глава 8. Седьмой день и общественное сознание

Глава 9. Пророческая ставка на субботу

Глава 10. Перекресток и обратный отсчет

Седьмой день в Новом Завете

Глава 11. Суббота и Христово служение исцеления

Глава 12. Суббота и наибольшая заповедь

Глава 13. Павел и кризис в Галатии

Глава 14. Загадочные «субботы» из Послания к Колоссянам

Глава 15. Остающееся субботство

Утрата и обретение: седьмой день в постбиблейскую эпоху

Глава 16. От субботы к воскресенью

Глава 17. Непримиримые разногласия

Глава 18. Отвергнутое творение

Глава 19. Господствующий над ничтожным

Глава 20. Свидетельство в пользу веры

Глава 21. От часов, запущенных при Творении, к механическим часам

Глава 22. Неслышимый голос земли

Глава 23. Сотворение мира и новое творение

Глава 24. Утраченный смысл седьмого дня

Глава 25. Суббота и имперский идеал

Глава 26. Противостояние знаков

Глава 27. Дух седьмого дня

Библиография

Библейский указатель





Сигве Тонстад - Седьмой день - Утраченное сокровище Библии - Знакомьтесь: седьмой день

Седьмой день можно уподобить древней амфоре, погребенной в песках времени и хранящей в себе сокровища. Нам трудно судить о причинах, приведших к утрате этой амфоры, зато мы можем попробовать предсказать, что будет, если ее содержимое извлечь на свет. Седьмой день вновь заговорит на своем родном языке – на языке благословения (Быт 2:1–3). Он прольет свет на самый главный вопрос человеческого бытия, так как высветит суть того, что значит быть человеком. Он не обойдет стороной самый сокрушительный и горький аспект человеческого существования, ведь его предназначение в том и состоит, чтобы выражать собой Божье присутствие в то время, когда люди крайне остро ощущают Его отсутствие. Это утверждение, на первый взгляд несколько преувеличенное, покажется вполне уместным, если вспомнить происхождение седьмого дня, драматичный разрыв в его истории и «сужение», утвердившееся в силу разрыва.

Бог – вот основное содержание седьмого дня, его суть. Как и в случае со свитками Мертвого моря, пролежавшими несколько тысяч лет в глиняных сосудах, содержимое нашей «амфоры» достойно большего внимания, чем сам сосуд. Посему, когда мы говорим об утраченном значении седьмого дня, то мы имеем в виду именно то его значение, которое связано с Богом. Седьмой день обращает наше внимание на то, что более важно, чем он сам. Впрочем, в отличие от сокровищ, погребенных в земле, седьмой день не станет ждать, пока кто‑нибудь его раскопает и осознает его ценность и благословенную природу. Для Бога характерно первым делать шаг навстречу, и наш случай – не исключение. Седьмой день в наше время мало‑помалу восстает из руин скорее силой своего неизменного значения, чем в ответ на чаяния пустыни, в песках которой он погребен. Священное время тихо нашептывает всем, кто суетится под его обширным покровом, что нужно остановиться и принять этот все усиливающийся свет.

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