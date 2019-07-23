Тонстад - Седьмой день
Религия. История Бога
Седьмой день – это жизненный опыт, личное переживание, а не только история или богословие. Об этом очень хорошо сказано у таких широко известных иудейских авторов, как Авраам Джошуа Хешель и Пинхас Пели.
Но и среди христианских исследователей есть люди, призывающие к возрождению субботы, к примеру Марва Доун и Дороти Басс. Они стремятся отыскать утраченное некогда сокровище, вытащить его на свет, сделать значимым для нашего времени. К их глубоким размышлениям и призывам я добавлю несколько мыслей, являющихся плодом моего личного опыта.
Сигве Тонстад - Седьмой день. Утраченное сокровище Библии
Перевод с английского С. Корниенко
Москва, Эксмо, источник жизни, 2019. — 640 с.
Религия. История Бога
ISBN 978‑5‑04‑100233‑6
Сигве Тонстад - Седьмой день. Утраченное сокровище Библии - Содержание
Предисловие
Знакомство с седьмым днем
Глава 1. Знакомьтесь: седьмой день
Седьмой день в Ветхом Завете
Глава 2. Начальные смыслы
Глава 3. Потерянный рай
Глава 4. Подражание Богу
Глава 5. Седьмой день и свобода
Глава 6. Вынужденное повеление
Глава 7. Сила времени
Глава 8. Седьмой день и общественное сознание
Глава 9. Пророческая ставка на субботу
Глава 10. Перекресток и обратный отсчет
Седьмой день в Новом Завете
Глава 11. Суббота и Христово служение исцеления
Глава 12. Суббота и наибольшая заповедь
Глава 13. Павел и кризис в Галатии
Глава 14. Загадочные «субботы» из Послания к Колоссянам
Глава 15. Остающееся субботство
Утрата и обретение: седьмой день в постбиблейскую эпоху
Глава 16. От субботы к воскресенью
Глава 17. Непримиримые разногласия
Глава 18. Отвергнутое творение
Глава 19. Господствующий над ничтожным
Глава 20. Свидетельство в пользу веры
Глава 21. От часов, запущенных при Творении, к механическим часам
Глава 22. Неслышимый голос земли
Глава 23. Сотворение мира и новое творение
Глава 24. Утраченный смысл седьмого дня
Глава 25. Суббота и имперский идеал
Глава 26. Противостояние знаков
Глава 27. Дух седьмого дня
Библиография
Библейский указатель
Сигве Тонстад - Седьмой день - Утраченное сокровище Библии - Знакомьтесь: седьмой день
Седьмой день можно уподобить древней амфоре, погребенной в песках времени и хранящей в себе сокровища. Нам трудно судить о причинах, приведших к утрате этой амфоры, зато мы можем попробовать предсказать, что будет, если ее содержимое извлечь на свет. Седьмой день вновь заговорит на своем родном языке – на языке благословения (Быт 2:1–3). Он прольет свет на самый главный вопрос человеческого бытия, так как высветит суть того, что значит быть человеком. Он не обойдет стороной самый сокрушительный и горький аспект человеческого существования, ведь его предназначение в том и состоит, чтобы выражать собой Божье присутствие в то время, когда люди крайне остро ощущают Его отсутствие. Это утверждение, на первый взгляд несколько преувеличенное, покажется вполне уместным, если вспомнить происхождение седьмого дня, драматичный разрыв в его истории и «сужение», утвердившееся в силу разрыва.
Бог – вот основное содержание седьмого дня, его суть. Как и в случае со свитками Мертвого моря, пролежавшими несколько тысяч лет в глиняных сосудах, содержимое нашей «амфоры» достойно большего внимания, чем сам сосуд. Посему, когда мы говорим об утраченном значении седьмого дня, то мы имеем в виду именно то его значение, которое связано с Богом. Седьмой день обращает наше внимание на то, что более важно, чем он сам. Впрочем, в отличие от сокровищ, погребенных в земле, седьмой день не станет ждать, пока кто‑нибудь его раскопает и осознает его ценность и благословенную природу. Для Бога характерно первым делать шаг навстречу, и наш случай – не исключение. Седьмой день в наше время мало‑помалу восстает из руин скорее силой своего неизменного значения, чем в ответ на чаяния пустыни, в песках которой он погребен. Священное время тихо нашептывает всем, кто суетится под его обширным покровом, что нужно остановиться и принять этот все усиливающийся свет.
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