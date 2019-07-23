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Тонстад - Седьмой день

Сигве Тонстад - Седьмой день. Утраченное сокровище Библии
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, JUDAICA, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology
Series Религия. История Бога (3 books)

Религия. История Бога

Седьмой день – это жизненный опыт, личное переживание, а не только история или богословие. Об этом очень хорошо сказано у таких широко известных иудейских авторов, как Авраам Джошуа Хешель и Пинхас Пели.

Но и среди христианских исследователей есть люди, призывающие к возрождению субботы, к примеру Марва Доун и Дороти Басс. Они стремятся отыскать утраченное некогда сокровище, вытащить его на свет, сделать значимым для нашего времени. К их глубоким размышлениям и призывам я добавлю несколько мыслей, являющихся плодом моего личного опыта.

Сигве Тонстад - Седьмой день. Утраченное сокровище Библии

Перевод с английского С. Корниенко

Москва, Эксмо, источник жизни, 2019. — 640 с.

Религия. История Бога

ISBN 978‑5‑04‑100233‑6

Сигве Тонстад - Седьмой день. Утраченное сокровище Библии - Содержание

Предисловие

Знакомство с седьмым днем

  • Глава 1. Знакомьтесь: седьмой день

Седьмой день в Ветхом Завете

  • Глава 2. Начальные смыслы

  • Глава 3. Потерянный рай

  • Глава 4. Подражание Богу

  • Глава 5. Седьмой день и свобода

  • Глава 6. Вынужденное повеление

  • Глава 7. Сила времени

  • Глава 8. Седьмой день и общественное сознание

  • Глава 9. Пророческая ставка на субботу

  • Глава 10. Перекресток и обратный отсчет

Седьмой день в Новом Завете

  • Глава 11. Суббота и Христово служение исцеления

  • Глава 12. Суббота и наибольшая заповедь

  • Глава 13. Павел и кризис в Галатии

  • Глава 14. Загадочные «субботы» из Послания к Колоссянам

  • Глава 15. Остающееся субботство

Утрата и обретение: седьмой день в постбиблейскую эпоху

  • Глава 16. От субботы к воскресенью

  • Глава 17. Непримиримые разногласия

  • Глава 18. Отвергнутое творение

  • Глава 19. Господствующий над ничтожным

  • Глава 20. Свидетельство в пользу веры

  • Глава 21. От часов, запущенных при Творении, к механическим часам

  • Глава 22. Неслышимый голос земли

  • Глава 23. Сотворение мира и новое творение

  • Глава 24. Утраченный смысл седьмого дня

  • Глава 25. Суббота и имперский идеал

  • Глава 26. Противостояние знаков

  • Глава 27. Дух седьмого дня

Библиография

Библейский указатель


Сигве Тонстад - Седьмой день - Утраченное сокровище Библии - Знакомьтесь: седьмой день

Седьмой день можно уподобить древней амфоре, погребенной в песках времени и хранящей в себе сокровища. Нам трудно судить о причинах, приведших к утрате этой амфоры, зато мы можем попробовать предсказать, что будет, если ее содержимое извлечь на свет. Седьмой день вновь заговорит на своем родном языке – на языке благословения (Быт 2:1–3). Он прольет свет на самый главный вопрос человеческого бытия, так как высветит суть того, что значит быть человеком. Он не обойдет стороной самый сокрушительный и горький аспект человеческого существования, ведь его предназначение в том и состоит, чтобы выражать собой Божье присутствие в то время, когда люди крайне остро ощущают Его отсутствие. Это утверждение, на первый взгляд несколько преувеличенное, покажется вполне уместным, если вспомнить происхождение седьмого дня, драматичный разрыв в его истории и «сужение», утвердившееся в силу разрыва.

Бог – вот основное содержание седьмого дня, его суть. Как и в случае со свитками Мертвого моря, пролежавшими несколько тысяч лет в глиняных сосудах, содержимое нашей «амфоры» достойно большего внимания, чем сам сосуд. Посему, когда мы говорим об утраченном значении седьмого дня, то мы имеем в виду именно то его значение, которое связано с Богом. Седьмой день обращает наше внимание на то, что более важно, чем он сам. Впрочем, в отличие от сокровищ, погребенных в земле, седьмой день не станет ждать, пока кто‑нибудь его раскопает и осознает его ценность и благословенную природу. Для Бога характерно первым делать шаг навстречу, и наш случай – не исключение. Седьмой день в наше время мало‑помалу восстает из руин скорее силой своего неизменного значения, чем в ответ на чаяния пустыни, в песках которой он погребен. Священное время тихо нашептывает всем, кто суетится под его обширным покровом, что нужно остановиться и принять этот все усиливающийся свет.

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Views 1 010
Rating 5.0 / 5
Added 23.07.2019
Author brat Kliment
Rate this publication:
5.0/5 (5)

Comments (1 comment)

E
esxatos 7 years ago

Ого, книгу можно получить по розыгрышу

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